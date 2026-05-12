​Iván Romeo renueva con Movistar Team hasta 2030

Romeo, que se incorporó al equipo en 2023 y renovó hasta 2028 a finales de 2024, prolonga ahora su contrato dos campañas más, reafirmando así la apuesta mutua por un proyecto de largo recorrido. A sus 22 años, Iván Romeo se ha consolidado como una de las grandes referencias del ciclismo español y una de las jóvenes figuras con mayor proyección del pelotón internacional.



Nacido en Valladolid el 16 de agosto de 2003, el corredor castellano ha firmado una progresión constante desde su llegada al equipo, destacando tanto en clásicas de un día como en citas por etapas.

En las temporadas 2025 y 2026, Romeo ha sumado un total de seis victorias como profesional con Movistar Team. En 2025 logró una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana, una etapa en el Critérium du Dauphiné y el título de campeón de España en ruta. En lo que va de 2026, ha conseguido la victoria de etapa y la clasificación general de la Vuelta a Andalucía, además de una victoria parcial en O Gran Camiño.

Entre sus mayores éxitos destaca también el título de campeón del mundo sub-23 de contrarreloj logrado en los Mundiales de Zúrich 2024, una actuación que confirmó su enorme talento y potencial de futuro.

Iván Romeo: “Ampliar el contrato con Movistar Team hasta 2030 me supone mucha tranquilidad de saber que voy a poder seguir progresando y mejorando como lo vengo haciendo los años anteriores y al final siempre es lo que quería. Estoy muy a gusto con el equipo, lo sabe todo el mundo y nunca lo he escondido. Creo que es un paso adelante para mí el poder tener 4 años por delante y seguir desarrollándome con la tranquilidad que lo llevo haciendo hasta ahora.

Lo que más me une al equipo es esa confianza que tenemos mutuamente. Me siento una pieza clave también para progresar el equipo y que se escuche mi opinión, es algo que me gusta. Creo que vamos dando pasos adelante y me hace sentirme parte del proyecto.

Para los próximos años, suena un poco tópico, pero siempre digo que quiero ser un poco mejor cada día, ser un poquito mejor el año siguiente. Nunca he tenido un año que vaya para atrás, he sido siempre muy exigente conmigo mismo y con ser un poquito mejor. Al final, cada vez cuesta más, ya estoy a un nivel más alto, pero creo que si sigo con esta línea ascendiente pues me va a llevar a disputar carreras de mucho nivel y creo que es el paso que tengo que dar; de ser consistente, traer victorias al equipo y ser un valor seguro.”

Sebastián Unzué: “La renovación de Iván hasta 2030 refleja la confianza mutua y la visión de futuro que hemos construido en estos años. Llegó muy joven, ha crecido dentro de la estructura y se ha convertido en una pieza clave tanto deportiva como humanamente.

Para nosotros era una prioridad seguir construyendo este proyecto junta a él y para él también lo era. Cuando las dos partes lo tienen tan claro y confían, la decisión se toma de manera natural.

Estamos convencidos de que los mejores años de Iván todavía están por llegar y nos ilusiona que sea con Movistar Team, para pelear por los grandes objetivos que nos hemos marcado.”

Con esta renovación hasta 2030, Movistar Team y Iván Romeo refuerzan su compromiso conjunto con el desarrollo deportivo de uno de los corredores más prometedores del ciclismo internacional.