​UATAE insta a reanudar el diálogo para culminar la reforma pendiente del RETA y reforzar la protección del trabajo autónomo

UATAE insta a retomar la reforma pendiente del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y avanzar en las mejoras de la protección social del colectivo, especialmente para quienes desarrollan su actividad en condiciones de mayor vulnerabilidad económica. La Organización considera que sigue siendo imprescindible culminar una nueva fase de reformas que permita corregir desequilibrios aún existentes y garantizar que el trabajo autónomo deje de estar marcado por una menor protección frente a contingencias básicas como el cese de actividad, la enfermedad o la pérdida de ingresos. Uno de los principales retos que expone UATAE es el de aliviar la presión económica que soportan quienes menos ingresan. Miles de autónomas y autónomos con rendimientos reducidos continúan destinando una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de cuotas, una situación que limita la capacidad para sostener sus actividades económicas y dificulta la estabilidad.

La Unión de Autónomos continúa en la senda de la defensa de medidas que permitan reducir ese esfuerzo contributivo sin deteriorar su nivel de protección futura, garantizando prestaciones dignas y evitando que la precariedad económica se traduzca también en menos derechos sociales. UATAE sitúa también como prioridad una mejora del cese de actividad. La prestación concebida para proteger a quienes pierden su actividad continúa siendo, en la práctica, inaccesible para una parte muy importante del colectivo debido a requisitos excesivamente restrictivos y alejados de la realidad del trabajo autónomo. Cotizar por una prestación a la que después no se puede acceder supone una anomalía que exige una corrección inmediata.

En paralelo, la Organización insiste en la necesidad de avanzar hacia una equiparación efectiva de derechos con el trabajo asalariado, especialmente en aquellas coberturas asistenciales de las que las y los autónomos siguen excluidas sin justificación. Entre ellas, UATAE vuelve a reclamar la extensión del subsidio para mayores de 52 años, una medida imprescindible para evitar que quienes se ven obligados a cerrar su actividad a esa edad queden atrapados en una situación de absoluta desprotección. UATAE señala que la modernización del RETA no puede quedarse a medias y refuerza su compromiso y disposición para el impulso de la reforma que permita consolidar un modelo más equilibrado, más protector y verdaderamente adaptado a la realidad del trabajo autónomo.