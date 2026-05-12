Maxiloteam llega a Madrid con una visión avanzada de la cirugía maxilofacial y la odontología moderna
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Maxiloteam llega a Madrid con una visión avanzada de la cirugía maxilofacial y la odontología moderna
Maxiloteam reúne a un grupo de especialistas líderes en cirugía maxilofacial, implantología y rehabilitación oral compleja que unen su experiencia para ofrecer un abordaje integral en casos de alta dificultad clínica. Este equipo multidisciplinar ofrece en Madrid una visión moderna y colaborativa de la cirugía maxilofacial y la odontología avanzada, combinando precisión quirúrgica, innovación tecnológica y atención personalizada.
Con una sólida trayectoria nacional e internacional, los profesionales de Maxiloteam destacan por su dominio en procedimientos como los implantes cigomáticos, la regeneración ósea guiada o el tratamiento integral de disfunciones de la articulación temporomandibular (ATM). Su enfoque se orienta a resolver casos complejos de pérdida ósea severa, traumas faciales o secuelas postquirúrgicas mediante técnicas reconstructivas y de rehabilitación funcional de última generación.
En su compromiso con una odontología integral, Maxiloteam apuesta por la estética dental como parte esencial del bienestar y la confianza del paciente. Su equipo de odontólogos especializados en diseño de sonrisa, carillas cerámicas y tratamientos mínimamente invasivos combina la precisión técnica con un enfoque artístico, logrando armonía entre la funcionalidad oral y la estética facial. Este trabajo coordinado entre odontólogos y cirujanos maxilofaciales permite resultados naturales y duraderos, cuidando cada detalle del proceso de diagnóstico y tratamiento.
"Maxiloteam nace de la unión de profesionales con una misma visión: ofrecer a cada paciente la mejor opción terapéutica posible, respaldada por la evidencia científica y la experiencia clínica", afirma el Dr. Alejandro Gutiérrez Jiménez , jefe de cirugía maxilofacial y finalista del Merco Salud 2025 en la categoría de Cirugía Maxilofacial. "Nuestro propósito es elevar los estándares de la cirugía reconstructiva y proporcionar soluciones personalizadas a cualquier nivel de complejidad." apunta el doctor Juan Fernández, especialista en Cirugía Maxilofacial y ATM.
Acerca de Maxiloteam
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