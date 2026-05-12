Telynet impulsa la digitalización del sector HORECA en el Congreso AECOC
|
|
Telynet, compañía líder en soluciones de transformación digital omnicanal presenta sus innovaciones tecnológicas para optimizar la gestión comercial y la eficiencia operativa en el sector HORECA
Telynet, socio tecnológico SaaS Global y líder en soluciones de transformación digital omnicanal, anuncia su participación estratégica en la edición 2026 del Congreso AECOC del sector HORECA, que se celebrará en Madrid los días 12 y 13 de mayo.
Con más de 37 años de experiencia y una sólida infraestructura en la nube, Telynet aprovecha este encuentro para mostrar cómo su ecosistema SaaS responde a los retos actuales del sector a través de un enfoque Phygital. Esta convergencia permite conectar la realidad física del punto de venta con la potencia del análisis digital, optimizando procesos en tiempo real, reduciendo costes y elevando la experiencia del cliente final hacia un modelo híbrido y eficiente.
Innovación en la Gestión Comercial y Logística
Inteligencia Artificial y Agentes de IA
La compañía invita a profesionales, directivos y medios de comunicación a descubrir por qué las principales empresas del sector confían en su tecnología SaaS para encabezar la transformación digital en Europa, África y América.
Telynet, compañía líder en soluciones de transformación digital omnicanal presenta sus innovaciones tecnológicas para optimizar la gestión comercial y la eficiencia operativa en el sector HORECA Telynet, socio tecnológico SaaS Global y líder en soluciones de transformación digital omnicanal, anuncia su participación estratégica en la edición 2026 del Congreso AECOC del sector HORECA, que se celebrará en Madrid los días 12 y 13 de mayo.
Maxiloteam llega a Madrid con una visión avanzada de la cirugía maxilofacial y la odontología moderna Maxiloteam reúne a un grupo de especialistas líderes en cirugía maxilofacial, implantología y rehabilitación oral compleja que unen su experiencia para ofrecer un abordaje integral en casos de alta dificultad clínica.
La colección de relojes Laco ya está disponible en las boutiques y en la página web de Nicols, donde los clientes podrán descubrir de cerca una de las casas más emblemáticas de la relojería alemana.