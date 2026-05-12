Telynet impulsa la digitalización del sector HORECA en el Congreso AECOC

Telynet, compañía líder en soluciones de transformación digital omnicanal presenta sus innovaciones tecnológicas para optimizar la gestión comercial y la eficiencia operativa en el sector HORECA Telynet, socio tecnológico SaaS Global y líder en soluciones de transformación digital omnicanal, anuncia su participación estratégica en la edición 2026 del Congreso AECOC del sector HORECA, que se celebrará en Madrid los días 12 y 13 de mayo.

Con más de 37 años de experiencia y una sólida infraestructura en la nube, Telynet aprovecha este encuentro para mostrar cómo su ecosistema SaaS responde a los retos actuales del sector a través de un enfoque Phygital. Esta convergencia permite conectar la realidad física del punto de venta con la potencia del análisis digital, optimizando procesos en tiempo real, reduciendo costes y elevando la experiencia del cliente final hacia un modelo híbrido y eficiente.

Innovación en la Gestión Comercial y Logística

En su stand, los asistentes podrán experimentar cómo la tecnología de Telynet materializa el concepto Phygital en la gestión comercial:

Digitalización del punto de venta físico: Captura de datos críticos donde ocurre la acción para una toma de decisiones inmediata.



Optimización de redes complejas: Gestión de equipos comerciales con visibilidad total desde la nube.



Eficiencia en la última milla: Garantizar que el flujo digital de pedidos se traduzca en una entrega física puntual y optimizada.

Inteligencia Artificial y Agentes de IA

Como referente en innovación, Telynet presentará sus últimos avances en Inteligencia Artificial y Agentes de IA, herramientas clave para cerrar la brecha entre lo físico y lo digital en los sectores HORECA y de bienes de consumo masivo (FMCG). Estas soluciones permiten:

Anticipar la demanda física mediante modelos predictivos digitales.

Personalizar la relación con el cliente integrando interacciones presenciales y canales online.

Automatizar tareas críticas, permitiendo que el factor humano se centre en la estrategia y el crecimiento.

"Nuestra participación en el Congreso AECOC HORECA es la oportunidad perfecta para demostrar cómo Telynet, como socio tecnológico SaaS Global, lidera la era Phygital. No solo simplifica la operativa, sino que conecta cada interacción física con inteligencia digital para impulsar un crecimiento real", afirma Nicolás Arata - Sales Excellence de Telynet.

La compañía invita a profesionales, directivos y medios de comunicación a descubrir por qué las principales empresas del sector confían en su tecnología SaaS para encabezar la transformación digital en Europa, África y América.

