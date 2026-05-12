San Xoán de Río se convierte en epicentro internacional de la innovación rural con el lanzamiento de Rural University Hub

El municipio ourensano de San Xoán de Río acogerá del 8 al 12 de junio el lanzamiento oficial de Rural University Hub, una iniciativa pionera impulsada por el Ayuntamiento de San Xoán de Río junto con la Red Business Market y en colaboración con la Asociación Internacional de Startups y la Fundación Finnova, con el objetivo de posicionar al medio rural como un espacio de referencia para la formación universitaria, la innovación tecnológica y el emprendimiento internacional. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Ourense.



El programa, que puede consultarse en www.ruraluniversityhub.com, reunirá durante cinco días a universidades, startups, instituciones académicas, entidades de innovación y expertos internacionales en un entorno diseñado para conectar talento, conocimiento y oportunidades de desarrollo desde el territorio rural.

Entre las universidades e instituciones académicas Iberoamericanas activas en el campo de la innovación y el desarrollo emprendes, entidades que respaldan esta iniciativa de manera activa. Entre ellas, se encuentran la Global University de México, UTEPSA de Bolivia, la Universidad Politécnica de la Innovación Honduras , CEUTEC, la Fundación Universitaria Fundación Quintanilla Amaya de El Salvador y desde España Fernando de Magallanes Business School entre otras. Señalando los impulsores en la rueda de prensa que en los próximos días se sumaran nuevas instituciones académicas de países como Colombia o Argentina. Estando abierta la iniciativa a las universidades de Galicia y entidades de la región.

A estas entidades se suman además organizaciones académicas internacionales como el Claustrum Doctoralis Universum Vitales, que aglutina a académicos, doctores universitarios y referentes del ámbito educativo iberoamericano, así como la Organización para la Excelencia Educativa de las Américas (ODAEE), respaldada por una amplia red de universidades internacionales entre las que destacan la Universidad de la República, la URACCAN y la Universidad Metropolitana (UNIMET). Asimismo, el impulso de Rural University Hub contará con la participación de iniciativas y entidades de referencia como la Cumbre de Economía Circular de Ibagué o representantes del Cluster MadFinTech, reforzando el carácter internacional y multidisciplinar del proyecto.

La propuesta de alto valor quiere desarrollar un programa permanente anual de actividades académicas, innovadoras y de conexión entre agentes académicos, emprendedores y de impacto desde este municipio gallego del corazón de Ourense hoy convertido en referente en la lucha contra el despoblamiento rural y la innovación. Así, durante la semana del 8 al 12 de junio, San Xoán de Río se transformará en un auténtico laboratorio de innovación rural, acogiendo diferentes cursos de certificación universitaria en materias como economía circular, innovación tecnológica, emprendimiento, liderazgo, inversión de impacto social y desarrollo sostenible. Las plazas son limitadas y podrán reservarse a través de la web oficial del proyecto www.ruraluniversityhub.com Rural University Hub nace en definitiva con la vocación de convertir a San Xoán de Río en un referente internacional de innovación aplicada al entorno rural, conectando universidades, startups, administraciones públicas y agentes sociales en un ecosistema permanente de colaboración y transferencia de conocimiento.

La iniciativa consolida además la apuesta estratégica del municipio por la revitalización del territorio rural mediante la educación, la tecnología y la atracción de talento internacional, reforzando el posicionamiento de San Xoán de Río como uno de los grandes laboratorios europeos de innovación rural y emprendimiento social.

Declaraciones

El alcalde de San Xoán de Río, D. Xosé Miguel Pérez Blecua, ha destacado que “Rural University Hub representa una apuesta decidida por el futuro del medio rural. Queremos situar a nuestro municipio en el mapa internacional de la innovación, demostrando que desde lo rural también se puede liderar la transformación tecnológica y social”. Asimismo, D. Josu Gómez Barrutia, Presidente de la Asociación Internacional de Startups, ha subrayado que “Rural University Hub es una iniciativa pionera que permitirá a emprendedores y startups desarrollar y testar soluciones reales en entornos rurales, generando impacto económico y social desde la innovación abierta”.