La nueva mirada de la Virgen del Pozo

En el corazón de Toledo, allí donde las piedras parecen conservar todavía el eco de las oraciones antiguas, el pasado viernes 8 de mayo tuvo lugar un acontecimiento cargado de gran belleza, fe y emoción.



En el histórico Colegio de Nuestra Señora de los Infantes fue inaugurada la nueva escultura de la Virgen del Pozo, obra del artista plástico toledano Alberto Romero, y bendecida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Fue mucho más que la inauguración de una obra artística. Fue, sobre todo, un instante de encuentro entre el cielo y la tierra. Una de esas escenas que Toledo sabe custodiar con un silencio sagrado. La escultura, realizada en bronce, parece surgir no sólo de las manos del escultor, sino también de una memoria espiritual que atraviesa siglos. Hay obras que se contemplan; y hay otras que, misteriosamente, contemplan al hombre. Esta pertenece a las segundas. El rostro de la Virgen transmite serenidad, dulzura y una silenciosa invitación al recogimiento. Su presencia no invade: acompaña. No impone: abraza.

Resulta imposible no pensar que el arte verdadero nace siempre de una forma de oración. Y eso es precisamente lo que Alberto Romero ha conseguido: transformar el metal frío en ternura visible. En tiempos de ruido y vértigo, su obra devuelve al alma la posibilidad del silencio interior. Una obligada aclaración Debo aclarar que este acto, además del profundo significado religioso, tiene una serie de implicaciones históricas, políticas, educativas y culturales de enorme calado.

El Colegio Infantes de Toledo es una institución educativa por donde han pasado personalidades muy relevantes e influyentes en todos los ámbitos.

Además, la figura del CARDENAL SILICEO (Juan Martínez Guijarro), ligado a la escultura de La Virgen del Pozo, es un personaje histórico de grandes dimensiones, un icono para los toledanos, independientemente de sus creencias.

Fue un destacado eclesiástico, matemático y erudito español del siglo XVI, preceptor de Felipe II. Es citado por el pensador valenciano Juan Luis Vives — considerado el padre de la psicología y pedagogía modernas— en su obra Linguae latinae exercitatio (Los Diálogos).

Por lo tanto, la inauguración de esta escultura ha tenido una gran relevancia desde el punto de vista religioso, histórico, cultural, social y político. El día en que el cielo respondió La bendición realizada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, añadió al acto una dimensión difícil de explicar con palabras. Desde primeras horas de la mañana, Toledo había despertado bajo un cielo gris, cubierto de nubes densas y una lluvia persistente que parecía envolver la ciudad en una atmósfera de recogimiento y melancolía. El patio del Colegio de Infantes aparecía húmedo, silencioso, casi suspendido en una penumbra antigua, como si la propia ciudad aguardara algo que todavía no había sucedido.



Los asistentes permanecían en torno a la escultura con esa mezcla de emoción y respeto que sólo producen los momentos verdaderamente importantes. El aire olía a piedra mojada y a primavera recién nacida. Sobre los tejados históricos de Toledo pesaba una oscuridad extraña, profunda, casi bíblica.

Y entonces ocurrió.

Cuando el arzobispo Francisco Cerro Chaves elevó la mano para impartir la bendición sobre la imagen de la Virgen del Pozo, la luz apareció inesperadamente. No fue un simple cambio del tiempo. Quienes estaban allí lo describen como un instante súbito, casi irreal. Las nubes comenzaron a abrirse lentamente y un resplandor dorado descendió sobre el patio del colegio iluminando de lleno la escultura de bronce.

La Virgen pareció despertar bajo aquella claridad.

El metal oscuro comenzó a reflejar destellos cálidos y vivos, como si la obra hubiese sido encendida desde dentro. Durante unos segundos, el patio entero quedó inundado por una luz serena y sobrenatural que contrastaba con la tormenta de apenas unos instantes antes. Muchos asistentes guardaron silencio. Otros sintieron un estremecimiento imposible de ocultar. Algunos llegaron incluso a emocionarse hasta las lágrimas.

No era únicamente el sol. Era la sensación de estar presenciando uno de esos momentos donde el misterio roza discretamente la realidad humana.

La lluvia cesó de pronto. El aire se volvió transparente. Y en medio de aquel silencio reverente, mientras resonaban las palabras de la bendición, parecía como si Toledo entero hubiese quedado suspendido entre el cielo y la tierra. Y es que hay acontecimientos que no pueden demostrarse, pero sí sentirse.

Tal vez por eso quienes estuvieron allí difícilmente olvidarán aquella escena: la oscuridad retrocediendo lentamente mientras la Virgen del Pozo recibía la bendición bajo una inesperada lluvia de luz. Como si el cielo, por un instante, hubiera querido responder. Alberto Romero o el arte de modelar la fe en bronce Alberto Romero, visiblemente emocionado por la solemnidad del acto y el peso del significado profundo que la presentación de esta escultura representaba para él, comentó durante su intervención que esta obra ha sido mucho más que un trabajo artístico: ha sido una obra profundamente personal y espiritual.



El artista plástico toledano recordó que llevaba dos años trabajando en esta imagen en bronce de la Virgen del Pozo, inspirada en la pintura de Juan Correa de Vivar de 1552. Su intención fue trasladar a las tres dimensiones el antiguo milagro del niño rescatado por la Virgen tras caer a un pozo, el pequeño que con los años se convertiría en el cardenal Silíceo, fundador del Colegio de Infantes.

Romero destacó también el enorme significado emocional que esta escultura tenía para él, ya que fue alumno del Colegio Infantes hace cuarenta y seis años y perteneció precisamente a la promoción que inauguró el actual centro en la Avenida de Europa. Por ello, confesó sentir que, de algún modo, regresaba espiritualmente a su infancia y devolvía al colegio una parte de todo lo recibido.



El artista transmitió, además, que la Virgen del Pozo no representa únicamente un episodio histórico o religioso, sino la protección maternal, la esperanza y la fe silenciosa que sigue acompañando al ser humano en los momentos más oscuros de la vida. Toledo, entre el arte y la eternidad El antiguo Colegio de Infantes, fundado hace siglos para la formación de niños al servicio litúrgico de la Catedral Primada, parecía recuperar durante unos momentos toda su esencia espiritual. Las piedras históricas del recinto, acostumbradas al canto, la oración y la enseñanza, acogían ahora una nueva expresión de belleza sagrada.

La Virgen del Pozo o la Virgen de Nuestra Señora de los Infantes representa mucho más que una advocación mariana. Simboliza el agua escondida en el corazón humano. Ese pozo interior donde todavía sobreviven la esperanza, la misericordia y la sed de infinito. Porque el hombre moderno, aunque lo disimule, continúa necesitando milagros. No necesariamente prodigios espectaculares, sino milagros silenciosos: recuperar la paz, reencontrar sentido, volver a creer.

Y quizá ahí reside la grandeza de esta escultura: recordarnos que la belleza sigue siendo un camino hacia Dios.

Toledo posee esa extraña capacidad de unir arte y eternidad. Cada calle, cada convento, cada campana parecen decir al visitante que el espíritu todavía puede habitar el mundo.



La nueva obra de Alberto Romero entra ya, con naturalidad y merecimiento, en esa tradición toledana donde la fe se hace piedra, música, incienso… y ahora también bronce.

Frente a la escultura recién inaugurada, uno comprende que el arte sacro no pertenece al pasado. Sigue vivo. Sigue hablando. Sigue iluminando.

Y acaso eso sea lo más importante: Que, en medio de un tiempo herido por la prisa y la superficialidad, aún existan artistas capaces de modelar esperanza.