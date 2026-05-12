Nuevos talleres gratuitos para ayudar a pymes y autónomos a digitalizar su negocio
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La Oficina Acelera Pyme Guadalajara organiza en Sigüenza y online varias sesiones prácticas sobre facturación digital, VeriFactu y ciberseguridad dirigidas a empresas, autónomos y emprendedores de toda la provincia
La Oficina Acelera Pyme Guadalajara, gestionada por ADEL Sierra Norte, presenta una nueva programación de talleres gratuitos dirigidos a pymes, autónomos y emprendedores de la provincia, centrados en herramientas digitales orientadas a mejorar la gestión empresarial, simplificar procesos administrativos y reforzar la seguridad digital de los negocios.
Las actividades se celebrarán durante el mes de mayo en formato presencial y online, con un enfoque eminentemente práctico orientado a facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas sencillas y útiles en el día a día de las empresas.
La primera jornada tendrá lugar el próximo 19 de mayo en la Hospedería Porta Coeli. A las 10:00 horas se celebrará el taller "VeriFactu", en el que se explicará qué es este nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria, cómo puede afectar a empresas y autónomos y por qué resulta importante comenzar a prepararse para la implantación de la facturación digital.
A continuación, a las 11:00 horas, se desarrollará el taller "Transforma tu manera de facturar sin complicarte", centrado en el paso de procesos tradicionales basados en papel o Excel hacia herramientas de factura digital y contabilidad online. Durante la sesión se mostrarán ejemplos prácticos para reducir errores, ahorrar tiempo, minimizar el uso de papel y mejorar el control administrativo de los negocios.
Ambos talleres podrán seguirse tanto de forma presencial como online.
La programación continuará el 27 de mayo, a las 11:00 horas, con el taller online "Ciberseguridad práctica: protegiendo el negocio sin necesidad de ser un experto en IT". En esta sesión se ofrecerán recomendaciones básicas y aplicables para proteger dispositivos, información y actividad empresarial cotidiana frente a amenazas digitales.
La Oficina Acelera Pyme Guadalajara destaca que estas acciones formativas buscan acercar la digitalización al tejido empresarial de una manera accesible y comprensible, especialmente para pequeñas empresas y profesionales autónomos que necesitan incorporar soluciones tecnológicas sin grandes inversiones ni complejidad técnica.
La oficina inició su actividad el pasado mes de enero y forma parte de la Red Nacional de Oficinas Acelera Pyme impulsada por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Gestionada por ADEL Sierra Norte, la iniciativa presta asesoramiento gratuito en transformación digital a empresas de toda la provincia desde su sede en La Casa Coworking de Sigüenza. Entre sus objetivos se encuentra acompañar a más de 550 empresas y autónomos durante los próximos dos años mediante acciones de asesoramiento, talleres, encuentros y apoyo estratégico para la implantación de herramientas tecnológicas.
Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa. Las personas interesadas pueden obtener más información a través de Acelera Pyme Guadalajara o contactando con la oficina mediante el correo info@acelerapymeguadalajara.es y el teléfono 682 050 017.
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A las 10:00 horas se celebrará el taller "VeriFactu", en el que se explicará qué es este nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria, cómo puede afectar a empresas y autónomos y por qué resulta importante comenzar a prepararse para la implantación de la facturación digital.