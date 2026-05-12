Hantavirus: aumenta el cuidado diario del sistema inmunitario tras las últimas informaciones sanitarias

Las recientes informaciones de la OMS y el ECDC sobre casos relacionados con hantavirus han aumentado el interés por el cuidado diario del sistema inmunitario. En este contexto, ganan relevancia las rutinas de bienestar basadas en una dieta variada, hábitos saludables y micronutrientes reconocidos por contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario, según Kinoko Life En los últimos días, el hantavirus ha vuelto a ocupar titulares tras la investigación de un brote asociado a un crucero internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 4 de mayo de 2026 de un clúster de casos vinculado a viajes en crucero, mientras que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) publicó el 5 de mayo de 2026 una actualización sobre el brote y señaló que el riesgo para la población general en la UE/EEE se consideraba muy bajo.

Aunque se trata de un episodio bajo seguimiento sanitario, la noticia ha recordado la importancia de consultar fuentes oficiales ante cualquier alerta. La información sobre agentes infecciosos, exposición, síntomas o medidas de actuación debe proceder siempre de organismos de salud pública y profesionales sanitarios.

Bienestar diario y sistema inmunitario

En paralelo, el cuidado diario del bienestar y el interés por el funcionamiento normal del sistema inmunitario forman parte de una conversación cada vez más presente entre los consumidores. Dentro de este contexto, Lactoferrina Plus de Kinoko Life se presenta como una combinación de lactoferrina, vitamina C, vitamina D3 y zinc.

La propuesta está pensada para adultos que desean incorporar a su rutina diaria ingredientes de interés nutricional y micronutrientes reconocidos por contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario, siempre dentro de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida sano.

Lactoferrina y nutrición

La lactoferrina es una proteína presente de forma natural en la leche y el calostro. En los últimos años, ha despertado interés en la literatura científica por su presencia en el organismo y por su papel en el ámbito de la nutrición. Diversas publicaciones analizan su papel en el equilibrio fisiológico del organismo.

Lactoferrina Plus no se presenta como un producto destinado a prevenir, tratar o curar infecciones víricas, incluido el hantavirus. Su enfoque se sitúa en el terreno del bienestar diario y de la nutrición responsable, con una composición que combina lactoferrina con vitamina C, vitamina D3 y zinc.

Micronutrientes con declaraciones autorizadas

La composición reúne cuatro ingredientes de interés nutricional: lactoferrina, vitamina C, vitamina D3 y zinc. De ellos, la vitamina C, la vitamina D y el zinc cuentan con declaraciones de propiedades saludables autorizadas en la Unión Europea relacionadas con el sistema inmunitario.

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo. La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. El zinc también contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

El Registro de la Comisión Europea recoge las declaraciones autorizadas, sus condiciones de uso y las restricciones aplicables.

Comunicación responsable

En este tipo de comunicación, el rigor resulta especialmente importante. El consumidor necesita información clara, productos formulados con criterio y mensajes que no generen falsas expectativas. Lactoferrina Plus se sitúa en ese espacio: una propuesta para el cuidado diario, con ingredientes de interés nutricional y una comunicación prudente.

La actualidad relacionada con el hantavirus recuerda que las medidas específicas frente a enfermedades infecciosas deben venir siempre de las autoridades competentes. Dentro de una rutina saludable, los complementos alimenticios pueden formar parte del cuidado diario, pero nunca sustituir el consejo profesional, el diagnóstico médico ni las medidas oficiales de salud pública.

Lactoferrina Plus de Kinoko Life se dirige a adultos que desean cuidar su bienestar desde una perspectiva sencilla, diaria y responsable. Una propuesta pensada para quienes buscan incorporar a su rutina lactoferrina y micronutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, sin promesas exageradas y con una comunicación alineada con el marco regulatorio europeo.

Advertencia: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Este complemento alimenticio no está destinado a diagnosticar, prevenir, tratar ni curar ninguna enfermedad.

Referencias sugeridas para medios

Organización Mundial de la Salud. Comunicación sobre clúster de hantavirus vinculado a viaje en crucero:

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON599 Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Actualización sobre brote de hantavirus en crucero:

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/hantavirus-outbreak-cruise-ship-under-investigation-risk-europe-very-low Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Evaluación y recomendaciones sobre clúster de hantavirus en crucero:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hantavirus-associated-cluster-illness-cruise-ship-ecdc-assessment-and Comisión Europea. Registro de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de la Unión Europea:

https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/eu-register-health-claims_en Actor J.K., Hwang S.A., Kruzel M.L. Lactoferrin as a Natural Immune Modulator. Current Pharmaceutical Design, 2009;15(17):1956–1973:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2915836/