GSD Las Suertes convierte la ciencia en vocación y refuerza su papel como referente educativo y cultural en el Ensanche de Vallecas

El IV Seminario de Ciencias del centro reúne a investigadores del CSIC, profesorado y alumnado en una jornada que reivindica el conocimiento, la curiosidad y el valor transformador de la educación científica El colegio GSD Las Suertes ha celebrado este jueves la cuarta edición de su Seminario de Ciencias, una iniciativa que se consolida como uno de los proyectos educativos más singulares del centro y que vuelve a situar la divulgación científica, la investigación y el pensamiento crítico en el centro de la vida escolar.

Bajo el título 'Cuántica para mentes curiosas. Explorando los misterios del universo', la jornada ha reunido a alumnado de Secundaria y Bachillerato, docentes, investigadores y divulgadores científicos en torno a un objetivo compartido. Acercar la ciencia a los jóvenes desde la experiencia, la curiosidad y la capacidad de asombro.

Más allá del propio encuentro, el seminario refleja una apuesta educativa sostenida en el tiempo. La de convertir el colegio en un espacio de referencia cultural y científica para el Ensanche de Vallecas, fortaleciendo al mismo tiempo las vocaciones investigadoras entre el alumnado.

El director del centro, Enrique Méndez, sitúa precisamente ahí el origen del proyecto. Según explica, la iniciativa nació hace cuatro años con la voluntad de que GSD Las Suertes trascendiera el ámbito estrictamente académico y se consolidara también como un foco de actividad cultural abierto a su entorno. "Los centros educativos tienen que ser un referente cultural para todo el entorno", señala Méndez, que reivindica además el papel de la escuela como puente entre el conocimiento y la sociedad.

Ese planteamiento encontró rápidamente el impulso de dos profesores, Luis Colino y Guillermo García, responsables de una iniciativa que ha ido creciendo edición tras edición. Este año, además del seminario vespertino, el programa incorporó actividades experimentales dirigidas al alumnado de ESO, con demostraciones científicas concebidas para despertar la curiosidad desde la práctica y la sorpresa. "Queríamos que entendieran que la ciencia no son solo ecuaciones o ejercicios complejos", explica Colino. A su juicio, uno de los objetivos fundamentales consiste en mostrar que investigar, experimentar y formular preguntas puede formar parte natural del aprendizaje cotidiano.

Ciencia que sorprende y despierta preguntas

La sesión matinal estuvo protagonizada por investigadores invitados, entre ellos el científico del CSIC Agustín Martín, que acercó al alumnado conceptos relacionados con la presión atmosférica, la electricidad o la hidráulica mediante experiencias prácticas y demostraciones en directo.

Con un enfoque cercano y participativo, los estudiantes comprobaron cómo introducir un huevo cocido en un recipiente mediante cambios de presión, construir sistemas hidráulicos sencillos o experimentar con la conductividad eléctrica del cuerpo humano.

Martín defiende este tipo de actividades como una forma eficaz de acercar la ciencia a los jóvenes desde la emoción y el descubrimiento. "Queremos que se den cuenta de que la ciencia también puede sorprender e incluso divertir", explica el investigador, que lleva más de dos décadas realizando talleres divulgativos en centros educativos.

El científico del CSIC quiso además reconocer públicamente el trabajo desarrollado por el profesorado de GSD Las Suertes y, especialmente, la implicación de Colino en el impulso de la cultura científica dentro del colegio. En su opinión, contar con docentes capaces de contagiar entusiasmo y dedicar tiempo más allá de lo estrictamente académico constituye "un privilegio para los alumnos y también para la sociedad".

Uno de los rasgos que mejor definen el seminario es el protagonismo que adquiere el propio alumnado. Durante la jornada, estudiantes de ESO y Bachillerato presentaron distintos proyectos de investigación desarrollados a lo largo del curso, muchos de ellos realizados fuera del horario lectivo y vinculados a ámbitos como la física cuántica, la medicina, la sostenibilidad o la biología.

Entre los trabajos expuestos destacó "BioFuture. Cultivando vida con bioplásticos", un proyecto impulsado por alumnas del centro para analizar el efecto de distintos materiales plásticos sobre el crecimiento vegetal.

Para Colino, detrás de estos proyectos existe un elemento decisivo. La capacidad de despertar en los jóvenes la necesidad de hacerse preguntas y explorar respuestas propias. "El por qué es la pregunta más importante que puede hacerse alguien con curiosidad científica", resume el profesor.

La edición de este año estuvo dedicada a las ciencias y tecnologías cuánticas, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la mecánica cuántica. La jornada contó además con la participación de destacados investigadores y divulgadores científicos como María José Calderón, Alberto Casas y Dolores Martín, referentes nacionales en ámbitos como la física teórica, la cosmología o los materiales cuánticos.

El encuentro concluyó con una mesa redonda moderada por el periodista David Sánchez "Cañete" y con la intervención final de Belén Yélamos, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Un bachillerato que conecta el aula con la investigación

El IV Seminario de Ciencias se enmarca además en el desarrollo del Bachillerato de Investigación impulsado por GSD Las Suertes, un programa que permite a los estudiantes compaginar sus estudios ordinarios con proyectos científicos tutorizados en colaboración con universidades y especialistas externos.

La iniciativa, que ya cuenta con una segunda promoción de estudiantes, ha permitido al alumnado participar y obtener reconocimientos en certámenes científicos organizados por el CSIC y otras instituciones académicas.

Méndez considera que este tipo de programas contribuyen a recuperar el valor del conocimiento dentro del sistema educativo y a estrechar la relación entre la escuela y el ámbito universitario. "La dignidad de nuestra profesión pasa por el conocimiento", afirma el director, convencido de que la educación debe seguir ofreciendo a los jóvenes horizontes intelectuales ambiciosos y referentes capaces de inspirarles.

Con iniciativas como esta, GSD Las Suertes continúa construyendo un modelo educativo en el que la ciencia deja de ser únicamente una materia curricular para convertirse en una herramienta capaz de despertar talento, generar oportunidades y ampliar las expectativas de futuro del alumnado.

