El otro violín, ficción o realidad

¿Ahora qué? ¿Hay que ser paciente? Mi corazón tiene muchas cicatrices que ahora ya sanaron y pernoctan le exteriorizaba Bayardo Javier: «Ya ves, el tiempo siempre dice la verdad, nunca se equivoca. Acerca de tu hermano Adrián, nunca pensé fuese el ladrón. Él le dijo a Weimar, que yo había dejado el violín en el cuarto de Alfredo el coto, y se lo dio. Adrián tú hermano no tenía porqué sacar ese violín, mucho menos venderlo. Es un delincuente perverso, por eso nunca pasó de donde está. Ahora se la quiere dar de «Santa Paloma». No me burlo, ni le deseo nada malo. Ya ves él es ahora un clásico indigente, mendigo Rober me lo comentó, pide en las calles. Para mí eso no es motivo de burla, más bien de preocupación porque se trata de un ser humano, de alguien que creí era mi amigo, lo que fue siempre un traidor, y sinvergüenza. Que se digne y me pague el instrumento costaba 5000 o más dólares, era uno de los violines de mi papá o que vaya donde lo vendió y lo recupere. Estos creyeron que era el original y se embarcaron. Por lo menos que me diga en qué casa o a quién se lo vendieron. Le echa la culpa a otros músicos, estos nada tienen que ver. Tú hermano estudiaba con Odell en la Universidad de Heredia en San José Costa Rica, Odell y familia vivía cómodamente en Grabilias y posteriormente en Heredia, por ahí vino el desafío del robo del violín, para congraciarse con la familia de Odell, y era hermano de Weimar era músico. Que estúpido ese susodicho de tu hermano. Existe un adagio que dice: «El malo huye sin necesidad que lo persigan» ese es tú hermano Adrián y así era Weimar, ninguno de los dos después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista no me aguantaban verme, me evadían, porque sabían que fueron los ladrones, pero el principal es tú hermano, por entregar mi violín a Weimar, y venderlo. Debería enmendarse, reivindicarse. Y por otro lado, tú hermanito Adrián es un clásico manipulador, el creyó que en estos tiempos iba a manipular mi mente, pero se equivocó, porque encontró a otro ser distinto y otro yo en mi persona. Imagínate, pretendió hace aproximadamente cuatro años meterme el cuento que los cobanes habían vendido mi violín, estos, jamás pudieron haberlo vendido, si Adrián no lo saca del cuarto de Alfredo nunca se hubiese desaparecido el instrumento. Incluso, fíjate que me atrevo a decir que tu otro hermano Alfredo es encubridor o cómplice, porque a sabiendas que era mío ese violín permitió que tú hermano lo sacará y con Weimar venderlo. Todo se descubre con el tiempo. Decile a tu hermano Adrián que me diga a quién se lo vendió. Ese violín aún existe. El mismo Adrián, hace aproximadamente cuatro años me expresó de su propia boca: «que lo habían vendido porque estaban en las malas, se lo bebieron en guaro y se nutrieron de alimentos» aquí cabe este adagio: «El pez muere por su propia boca». Que me lo pague, así como tuvo hombría para robarmelo, que la tenga y me devuelva mi violín. Que no sea ladrón. Yo sé que te puede dolor lo que te he dicho de tu hermano. Hey disculpa, la pasió. Como lo voy a perdonar si me hizo ese desmán; al robarme el violín, neutralizaron en esa época del año 1978 mis estudios de música que estaba atravesando en el conservatorio de Costa Rica. El pijudo de tu hermano, mira con lo que me salió hace tiempo, diciéndome: «yo nunca te vi tocar ese instrumento». Ahora bien, ¿a caso, tenía que mostrarle lo hacía a él u otros? Bueno, no hay mal que por bien no venga. Fíjate que el tiempo no importa, es el hecho. Las cosas a veces no se descubren ahí no más, pasan años y años. Empero, parece que a tu hermano Adrián -el ladron- le dolió porque me bloquió en su teléfono. Es ahí el refrán: «EL MALO HUYE SIN NECESIDAD QUE LO PERSIGAN»,ESE ES TU HERMANO. Reitero, el tiempo en esto no importa, es el hecho que sucedió hace cuasi 49 años, eso no significa que es cuento acabado. Jamás. La pista siempre la perseguí durante muchos años y he venido atando cabos hasta lograr el asidero de la auténtica verdad. Incluso el maestro Félix que vivió en la misma casa de Barrio México en Costa Rica, donde vivíamos todos en el año 1978, menos Odell y Weimar, me expresó en varias ocasiones antes de fallecer algo de ese robo que vengo aludiendo. No creas que hasta ahora le reclamo a tu hermano, tengo años…, de hacerlo. Y siempre me evade» ¿Ahora qué? ¿Hay que ser paciente? Mi corazón tiene muchas cicatrices que ahora ya sanaron y pernoctan.