Desde hace un tiempo a esta parte se ha puesto de moda la dichosa frase que encabeza este escrito.

Tenemos que pedir perdón todos los españoles por las matanzas y latrocinios cometidos en la conquista y aculturación de Hispanoamérica.

Tenemos que rogar que se absuelvan a los llamados "de derechas" por las barbaridades que cometieron durante la Segunda República desde 1931 a 1939, y años posteriores durante la "represión franquista".

En Historia no hay que pedir perdón. Los hechos suceden en un momento determinado, con unas circunstancias distintas y diferentes y estas son las que hay que tener en cuenta cuando se refieran las gestas.

Si los españoles requiriéramos que se nos pidiese perdón por las invasiones que nuestra España ha padecido, tendríamos que comenzar por Roma, durante el periodo de la hispanoromanidad (palabro que me inventado, pero que supongo que todo el mundo entiende que me refiero al periodo de aproximadamente 600 años que España fue una provincia romana).

Continuaríamos con los visigodos que se fusionaron totalmente con los hispanos, seguiríamos con los musulmanes, dominadores durante casi 800 años de nuestra Península, y la invasión más reciente aún, la francesa, en tiempos napoleónicos, hace 218 años, un suspiro en tiempo histórico, que tanto desastre, rapiña y destrucción causaron.

El historiador, si pone en sus relatos sus sentimientos, sus filias o sus fobias, dejará de serlo, será un señor que refiere lo que le conviene, sin ajustarse al hecho ocurrido en realidad, al que trufara con sus opiniones que invalidarán a la narración si se pretende que sea histórica.

Quién inquiera, escudriñe o busque hechos pasados para relatarlos como historia, ha de desprenderse, en primer lugar, y sobre todo, de sus opiniones personales.

Ha de limitarse a exponer los hechos encontrados en legajos y documentos, tal y como los haya exhumado, con la única licencia de redactarlos en la forma de expresión del momento en el que los refiere. No es normal transcribir un documento en letra cortesana del siglo XVI, en la misma forma en la que está escrito. Hay que exponerlo con las expresiones del momento de la actualidad en el que lo muestra.

Otra cosa es que, el documento que comenta, para dar veracidad a lo que expone, lo coloque, al final de la narración como apéndice documental.

No puede permitirse el lujo de interpretar el documento volcando en él sus opiniones particulares. Quién tal haga no expone Historia, relatará cualquier cosa menos eso.

Volvamos a la petición de perdón.

Comencemos por lo que más se propala y se intenta imponer, por la petición de perdón de los españoles de la actualidad por los hechos reprobables que se cometieron durante la conquista y civilización de allende los mares, Hispanoamérica y Filipinas.

Quiénes con más exigencia, virulencia y encono lo reclaman son los habitantes de aquellas tierras descendientes de los conquistadores que las ganaron para la Corona española.

Esto es el súmmum del desconocimiento de la Historia.

Fueron sus antepasados quiénes llevaron a cabo los hechos por los que se nos exige que pidamos perdón a quiénes, cuyos antecesores no viajaron nunca a hacer las Américas.

Nuestros ancestros ni se movieron de la Península.

Si lo hubieran hecho, nosotros estaríamos en cualquier otra tierra menos en España.

Aclarando esto, veamos si con la mentalidad de hoy, siglo XXI, existe lógica razonable para enjuiciar objetivamente lo ocurrido hace más de quinientos años.

Viajemos en el túnel del tiempo y trasladémonos al año 1521.

Tenochtitlan cae en manos de los españoles ¿De los españoles?

Es un decir. Los españoles, entre 400 y 800, según las fuentes que se consulten, unos pocos jinetes y algunos cañones, se enfrenta a un ejército de aztecas, de más de cien mil guerreros. Hay quien asevera que fueron entre ciento cincuenta o doscientos mil.

Ese ridículo pelotón hispano vence y domina a los aztecas, en su propio terreno, conocedores hasta del último vericueto por donde podrían llegar lo españoles.

¡Anda, déjate de cuentos inverosímiles!, diría el castizo al que se le contase.

Aunque sucintamente echemos una ojeada a lo que ocurrirá en aquellas terrenos lacustres antes de la llegada de los hispanos, nos encontraríamos con que los aztecas constituían un Imperio tirano que tenía subyugados, sojuzgados y sometidos a la más abyecta de las humillaciones a los pueblos circundantes. De los cuales los más belicosos eran los tlascaltecas. A todos los que tenía tiranizados les exigía tributo de entrega de guerreros para ofrendarlos al vesánico e insaciable deglutidor de corazones humanos su dios Huitzilopochtli.

Llamar a la confederación conocida como la Triple Alianza (Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan) un imperio, posiblemente sea muy aventurado, aunque hay historiadores que así lo admiten, pero sí que se puede decir que estos tres pueblos, o tribus, constituían una alianza que uno de los pegamentos que la unía eran los muy altos y onerosos tributos que exigía a las tribus que dominaba, entre ellas, la más belicosa y descontenta era la de los tlascaltecas.

Parece que se quiere “vender” la idea de que cuando llegaron estos existía un gran imperio llamado México. Nada más lejos de la realidad. A la arribada de Hernán Cortés en 1519, el panorama político de Mesoamérica no era un imperio monolítico, sino un complejo sistema de Altépetl (ciudades-estado). Cada una funcionaba como una unidad soberana con su propio territorio, gobierno y comunidad, a la manera que existió en la época clásica de Grecia, que, aunque tuviesen concomitancia en ciertas cosas, en el resto, se regía por sus costumbres ancestrales.

Los tlascaltecas enemigos declarados y atávicos de los mexicas, se unen al recién llegado, también contrario a estos, Hernán Cortés y su reducido número de hispanos.

No encontramos con una situación bélica tan antigua como la Humanidad en la que se pone en práctica el dicho de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo".

Cortés comprendió rápidamente que el "imperio" era en realidad una red de ciudades-estado unidas por el miedo y la obligación, no por la lealtad nacional, sino por temor a las duras y crueles represalias que los aztecas podrían tomar contra ellos si no les pagaban los tributos. Al prometer la liberación, este logró que dichas ciudades se volvieran contra quienes los tiranizaban.

Estos, los mexicas, vesánicos por naturaleza, tenían aterrorizados a los pueblos y tribus vecinas, además de con el “tributo de sangre”, con la recaudación de grandes y onerosos impuestos que los asfixiaba económicamente. Por ello, al llegar los españoles, ven en ellos la posibilidad de sacudirse el yugo azteca que los oprime hasta asfixiarlos, y no tardan en, tras unas escaramuzas con ellos, llegar a unas negociaciones con sin par Cortés, como diplomático, unirse a él para luchar contra los mexicas.

¿Qué era el “tributo de sangre”?

De forma muy sucinta era la exigencia hacia los pueblos sometidos de entregar personas —generalmente prisioneros de guerra, jóvenes o esclavos— para ser sacrificados en los rituales religiosos de Tenochtitlan como ofrenda al dios Huitzilopochtli .

En la ceremonia se abría el pecho del sacrificado y se le arrancaba el corazón que, todavía palpitante. era devorado por el que oficiaba la ceremonia y su cuerpo era despellejado y cocinado para consumirlo en un repugnante banquete de feroz canibalismo.

Pero no solo son los tlaxcaltecas, son bastantes tribus o pueblos que, deseosos de sacudirse el yugo de los aztecas, pactan con el español.

Los más significativos son:

Totonacas: Fueron los primeros en aliarse con Cortés tras su llegada a Cempoala. Estaban cansados de los pesados tributos exigidos por los mexicas.

Tlaxcaltecas: Aunque inicialmente resistieron a los españoles, tras varias batallas decidieron aliarse con ellos. Se convirtieron en el apoyo militar y logístico más crucial de la conquista, sin cuya valiosa ayuda, poco podrían haber realizado los españoles.

Cholultecas: Después de la matanza de Cholula, los sobrevivientes y las facciones locales se unieron a las fuerzas de Cortés. El análisis de esta batalla merece un estudio aparte, pues los españole actuaron contra los cholultecas de la misma manera que el Pretor romano Galba se ensañó con los lusitanos, originando la reacción de Viriato. Los cholultecas, no tuvieron un Viriato que los vengase, y, por temor, más que por otro motivo, se aliaron con los españoles.

Huejotzincas: Vecinos y aliados tradicionales de los tlaxcaltecas, compartían el mismo odio hacia el expansionismo azteca.

Texcocanos: En las etapas finales del asedio a Tenochtitlan, una facción de Texcoco (que anteriormente formaba parte de la Triple Alianza junto a los aztecas) liderada por Ixtlilxóchitl II, se unió a los españoles.

Xochimilcas y Chalcas: Pueblos de la cuenca de México que se sumaron a la coalición cuando el poderío mexica comenzó a desmoronarse.

Ya la cosa cambia, no son los cuatro desarrapados hispanos que quieren conquistar el fuerte y poderoso imperio mexica.

Existe una última razón por la que estas tribus lucharán contra los aztecas: el deseo de librarse de su tiranía.

En la actualidad, después de más de quinientos años de conquista, civilización y aculturación de lo que hoy se conoce como México, en pleno siglo XXI, hay quien mantiene la peregrina idea de que los españoles debemos de pedir perdón por lo ocurrido en tan lejanos tiempos. Es la tan manida historia de que, cuando se tienen problemas internos en un país, y a Mexico le sobran, porque aparte de ser un Estado fallido se puede decir, mutatis mutandis, que está regida por un narco estado. Existen "zonas de silencio" o vacíos de poder a nivel local donde el crimen manda. Pero eso precisa de otro estudio.

Lo cierto es que los presidentes de la República mexicana, cuando no pueden atajar los problemas que tienen, recurren al espantajo de la dominación española, tiempo al que achacan todos sus males actuales. Si no hablasen por boca de ganso y se atuvieran a los hechos realmente históricos, reconocerían que la decadencia no solo de México, sino de todos los Virreinatos que se independizaron de España a partir del siglo XIX, proceden de ese momento. La Historia habla.

La prueba está en que algunos de ellos, como los cubanos, y puertorriquenses añoran una retrocesión a España.

Al hablar sobre México quienes han denostado recientemente el dominio español a partir del siglo XVI hasta inicios del XIX, son personas por las que no corre ni un mililitro de sangre indígena. Uno ha sido ANLO (Andrés López Obrador, cuyo abuelo llegó a México a principios del siglo XX) y la otra, digna sucesora suya, pues ambos son si no comunistas, sí filocomunistas o con mucha concomitancia con ellos, tampoco puede presumir de descender de los mexicas, es la actual Presidenta del País, Claudia Sheinbaum.