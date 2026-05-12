Los ateneos: las casas del pensamiento que ayudaron a construir la España contemporánea

Los ateneos en España han sido instituciones clave en la vida cultural, intelectual y política desde el siglo XIX. Su historia está ligada al desarrollo del liberalismo, la educación popular y los movimientos de modernización social.

La palabra “ateneo” proviene del latín athenaeum, con un significado que alude al templo o lugar dedicado a Atenea, la diosa griega de la sabiduría y las artes. Históricamente, hace referencia a los espacios de la antigüedad clásica donde filósofos y poetas se reunían para compartir conocimientos. En nuestro país, los ateneos surgieron como lugares de reunión para debatir ideas, difundir conocimientos y promover actividades culturales. Fue un modelo de expansión cultural que se consolidó durante el siglo XIX gracias a la influencia de las ideas ilustradas, después de la Guerra de Independencia y las luchas políticas entre absolutistas y liberales.

El más influyente fue el Ateneo de Madrid, fundado oficialmente en 1835 durante la Regencia de María Cristina. Se convirtió en un centro esencial de debate político, científico y literario. Por sus instalaciones pasaron figuras de gran peso intelectual como Pérez Galdós, Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Severo Ochoa, Cánovas del Castillo o Manuel Azaña. También están vinculados al mismo Clara Campoamor, que ofrecía conferencias de gran calado feminista; Ortega y Gasset, quien participó en debates filosóficos; Federico García Lorca, con sus lecturas durante la Edad de Plata española. Y muchos más. A lo largo de los años, allí se han organizado conferencias, bibliotecas, tertulias, cursos y debates abiertos al público. Porque el Ateneo de Madrid era, en definitiva, una mezcla de club intelectual y foro político.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX surgieron numerosos ateneos en ciudades y pueblos como fuentes del saber popular: el Ateneu Barcelonès, el Ateneo de Sevilla o el Ateneo Mercantil de Valencia. También aparecieron los ateneos libertarios, vinculados al movimiento obrero, el anarquismo y el republicanismo. Estos espacios buscaban alfabetizar y formar políticamente a las clases trabajadoras, ofreciendo enseñanza nocturna, bibliotecas populares, teatro y música, divulgación científica o debate político y sindical. Fueron especialmente importantes en las regiones industrializadas, como Cataluña, Asturias y País Vasco.

Durante la Segunda República, los ateneos vivieron una etapa de gran dinamismo y se convirtieron en espacios de discusión democrática, reforma educativa y difusión cultural. Pero tras la Guerra Civil española y con la llegada de la dictadura franquista, numerosos ateneos fueron clausurados, censurados o sometidos a control político. Los ateneos libertarios fueron especialmente perseguidos por su vinculación con sindicatos y movimientos republicanos o anarquistas. Aun así, algunos sobrevivieron como centros culturales relativamente tolerados, aunque con fuertes limitaciones ideológicas.

Con la Transición, a partir de 1975, muchos ateneos recuperaron la actividad. Algunos retomaron su papel histórico, erigiéndose como foros de pensamiento crítico y participación ciudadana. Aunque ya no poseen la centralidad intelectual del siglo XIX, siguen siendo importantes espacios de debate y vida cultural local. Actualmente existen ateneos por toda la geografía española, con perfiles muy diversos, como el de Toledo, Málaga, Almagro, Cádiz, Alcázar de San Juan o El Escorial.

En nuestros días, la sociedad cuenta con universidades populares, bibliotecas públicas, asociaciones literarias o centros cívicos. Pero no debemos olvidar que, en muchos sentidos, los ateneos fueron los precursores y anticiparon las funciones que hoy cumplen todas estas instituciones; en un pasado eran los transmisores fundamentales de cultura fuera de la universidad e impulsaron la participación ciudadana y el pensamiento crítico. Por ello, la localidad que cuenta con un ateneo no solo es dueña de un tesoro cultural, sino que preserva un lugar donde la razón y la reflexión siguen teniendo casa, conservando, por tanto, algo más valioso que un mero edificio: una conciencia crítica independiente de consignas políticas e ideológicas. Porque un ateneo no pertenece a ningún poder, pertenece exclusivamente al pensamiento.