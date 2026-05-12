Los ateneos: las casas del pensamiento que ayudaron a construir la España contemporánea
|Han sido instituciones clave en la vida cultural, intelectual y política desde el siglo XIX
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Los ateneos en España han sido instituciones clave en la vida cultural, intelectual y política desde el siglo XIX. Su historia está ligada al desarrollo del liberalismo, la educación popular y los movimientos de modernización social.
La palabra “ateneo” proviene del latín athenaeum, con un significado que alude al templo o lugar dedicado a Atenea, la diosa griega de la sabiduría y las artes. Históricamente, hace referencia a los espacios de la antigüedad clásica donde filósofos y poetas se reunían para compartir conocimientos. En nuestro país, los ateneos surgieron como lugares de reunión para debatir ideas, difundir conocimientos y promover actividades culturales. Fue un modelo de expansión cultural que se consolidó durante el siglo XIX gracias a la influencia de las ideas ilustradas, después de la Guerra de Independencia y las luchas políticas entre absolutistas y liberales.
El más influyente fue el Ateneo de Madrid, fundado oficialmente en 1835 durante la Regencia de María Cristina. Se convirtió en un centro esencial de debate político, científico y literario. Por sus instalaciones pasaron figuras de gran peso intelectual como Pérez Galdós, Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Severo Ochoa, Cánovas del Castillo o Manuel Azaña. También están vinculados al mismo Clara Campoamor, que ofrecía conferencias de gran calado feminista; Ortega y Gasset, quien participó en debates filosóficos; Federico García Lorca, con sus lecturas durante la Edad de Plata española. Y muchos más. A lo largo de los años, allí se han organizado conferencias, bibliotecas, tertulias, cursos y debates abiertos al público. Porque el Ateneo de Madrid era, en definitiva, una mezcla de club intelectual y foro político.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX surgieron numerosos ateneos en ciudades y pueblos como fuentes del saber popular: el Ateneu Barcelonès, el Ateneo de Sevilla o el Ateneo Mercantil de Valencia. También aparecieron los ateneos libertarios, vinculados al movimiento obrero, el anarquismo y el republicanismo. Estos espacios buscaban alfabetizar y formar políticamente a las clases trabajadoras, ofreciendo enseñanza nocturna, bibliotecas populares, teatro y música, divulgación científica o debate político y sindical. Fueron especialmente importantes en las regiones industrializadas, como Cataluña, Asturias y País Vasco.
Durante la Segunda República, los ateneos vivieron una etapa de gran dinamismo y se convirtieron en espacios de discusión democrática, reforma educativa y difusión cultural. Pero tras la Guerra Civil española y con la llegada de la dictadura franquista, numerosos ateneos fueron clausurados, censurados o sometidos a control político. Los ateneos libertarios fueron especialmente perseguidos por su vinculación con sindicatos y movimientos republicanos o anarquistas. Aun así, algunos sobrevivieron como centros culturales relativamente tolerados, aunque con fuertes limitaciones ideológicas.
Con la Transición, a partir de 1975, muchos ateneos recuperaron la actividad. Algunos retomaron su papel histórico, erigiéndose como foros de pensamiento crítico y participación ciudadana. Aunque ya no poseen la centralidad intelectual del siglo XIX, siguen siendo importantes espacios de debate y vida cultural local. Actualmente existen ateneos por toda la geografía española, con perfiles muy diversos, como el de Toledo, Málaga, Almagro, Cádiz, Alcázar de San Juan o El Escorial.
En nuestros días, la sociedad cuenta con universidades populares, bibliotecas públicas, asociaciones literarias o centros cívicos. Pero no debemos olvidar que, en muchos sentidos, los ateneos fueron los precursores y anticiparon las funciones que hoy cumplen todas estas instituciones; en un pasado eran los transmisores fundamentales de cultura fuera de la universidad e impulsaron la participación ciudadana y el pensamiento crítico. Por ello, la localidad que cuenta con un ateneo no solo es dueña de un tesoro cultural, sino que preserva un lugar donde la razón y la reflexión siguen teniendo casa, conservando, por tanto, algo más valioso que un mero edificio: una conciencia crítica independiente de consignas políticas e ideológicas. Porque un ateneo no pertenece a ningún poder, pertenece exclusivamente al pensamiento.
Desde hace un tiempo a esta parte se ha puesto de moda la dichosa frase que encabeza este escrito. Tenemos que pedir perdón todos los españoles por las matanzas y latrocinios cometidos en la conquista y aculturación de Hispanoamérica. Tenemos que rogar que se absuelvan a los llamados "de derechas" por las barbaridades que cometieron durante la Segunda República desde 1931 a 1939, y años posteriores durante la "represión franquista".
La historia del pensamiento occidental puede leerse como un intento persistente de trazar fronteras nítidas donde la realidad sólo ofrece matices. En el centro de esta pugna, se halla la figura del “phármakon”, un término que en la Grecia clásica designaba un objeto que porta en su raíz la incertidumbre: es el remedio que restaura la salud y, simultáneamente, el veneno, la droga o el hechizo que la socava.
Los ateneos en España han sido instituciones clave en la vida cultural, intelectual y política desde el siglo XIX. Su historia está ligada al desarrollo del liberalismo, la educación popular y los movimientos de modernización social. La palabra “ateneo” proviene del latín 'athenaeum', con un significado que alude al templo o lugar dedicado a Atenea, la diosa griega de la sabiduría y las artes.