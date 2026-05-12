Toyota Gold es el programa de Toyota España dirigido a vehículos a partir de siete años

Ofrece condiciones especiales de mantenimiento en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España y refuerza el compromiso de la marca con la calidad, la durabilidad y el cuidado del vehículo a lo largo de toda su vida útil.



De este modo, Toyota Gold ofrece condiciones especiales que premian la fidelidad y ayudan a mantener el rendimiento del vehículo, con un 20% de descuento en piezas originales Toyota y líquidos, así como un 10% de descuento en mano de obra en el Servicio Oficial de Mantenimiento periódico anual en la Red Oficial.

Al realizar esta revisión anual, se activa el programa Toyota Relax, una garantía independiente con coberturas propias, diseñada para que los clientes mantengan la confianza y seguridad de su vehículo Toyota durante toda su vida útil. La cobertura se activa automáticamente tras realizar el mantenimiento oficial, sin coste adicional para el cliente, y es renovable hasta los 15 años o 250.000 km.

Si el mantenimiento previo se ha realizado en otros talleres, Toyota Gold permite volver a acceder al programa, reactivando Toyota Relax tras pasar la revisión en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España.

Con esta iniciativa, Toyota refuerza su compromiso con la calidad, fiabilidad y durabilidad, consolidando su filosofía de acompañar al cliente durante toda la vida útil del vehículo.



Let's Go Beyond by Toyota

Toyota, con sus marcas Toyota y Lexus, es líder mundial en la comercialización de modelos electrificados, con más de 25 millones de automóviles electrificados vendidos en todo el mundo y más de medio millón de unidades en España desde 1997. La hoja de ruta de la electrificación de Toyota, con la vista puesta en una sociedad sin emisiones de CO 2 , arrancó hace más de 25 años con el nacimiento de la tecnología híbrida. Esto demuestra el compromiso de la marca para ayudar a lograr una movilidad sostenible gracias a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) para ayudar a combatir positivamente el cambio climático y una reducción de las emisiones de gases contaminantes (NOx y partículas) que afectan directamente a la salud de las personas. De hecho, las emisiones de NOx son un 95% inferiores al límite establecido por la legislación actual, por ejemplo, en Corolla Touring Sports, las emisiones de óxidos de nitrógeno son solo de 6 mg / km, en comparación con el límite esperado de 60 mg / km de automóviles de gasolina Euro6 y 80 mg / km de diésel Euro6. Emprender acciones para afrontar el cambio climático es una cuestión apremiante en todo el mundo, y la promoción de energías sostenibles y bajas en carbono es desde hace ya tiempo un gran objetivo. Por eso, la compañía da un paso más para hacer frente a los retos medioambientales, situando las tecnologías en torno al hidrógeno en primer plano y tratando de convertirlo en la fuente de energía principal de la sociedad del mañana. Una sociedad futura en la que no solo no habrá emisiones, sino que además irá más allá, conectando a personas, edificios y vehículos en un ecosistema único, que dará lugar a una sociedad mejor, con la movilidad para todos como eje, una movilidad que va más allá de los automóviles y que tiene que ver con superar retos y hacer realidad los sueños.



Toyota España (TES) distribuye, comercializa y da servicio Postventa a los vehículos de las marcas Toyota y Lexus, desde su sede central en Alcobendas (Madrid), contando con una red de 74 concesionarios Toyota, presentes en 160 puntos de venta Toyota y 177 puntos de taller Toyota. La distribución de vehículos se realiza desde el Centro logístico de Sagunto (Valencia) y la de recambios desde el Almacén Central de Illescas (Toledo). Además, Toyota España cuenta con un Centro de Formación en Alcobendas (Madrid). En el ejercicio 2025, las ventas de Toyota en España alcanzaron las 105.424 unidades matriculadas y las de Lexus 9.200 unidades.

La frase de Enzo Ferrari "...Aún siento por nuestra Alfa la adolescente ternura del primer amor, podéis estar seguros..." fue en 1952, en la respuesta de Enzo a un telegrama de felicitación enviado por Alfa Romeo por la primera victoria de la Casa de Maranello en un Campeonato Mundial.