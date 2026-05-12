La herramienta que revoluciona el broadcasting en festivales de música: Stream Deck Studio de Elgato
|
|
'Alma Festival' apostó por esta solución para garantizar la retrasmisión en directo sin fallos, centralizando en un único dispositivo el control de cámaras, audio, gráficos y transiciones
Cubrir en directo un festival de música no es tarea sencilla. La coordinación entre cámaras, realización y sonido debe ser milimétrica, y cualquier error en momentos de alta presión puede comprometer la calidad de la transmisión ante miles de espectadores. Para afrontar este desafío, la empresa española Sistudio Virtual Sistem S.L. integró Stream Deck Studio de Elgato en las retransmisiones del Alma Festival, uno de los eventos musicales de referencia en España, con resultados que apuntan a un cambio de paradigma en la producción audiovisual en directo.
Una herramienta diseñada para entornos sin margen de error
"Antes, la realización en directo dependía de paneles voluminosos, atajos de teclado poco intuitivos o procesos manuales que ralentizaban la respuesta ante cambios imprevistos. Con Stream Deck Studio, la interfaz es totalmente personalizable y visual, lo que reduce la curva de aprendizaje y minimiza errores bajo presión", explica Israel Muñoz, CEO de Sistudio Virtual Sistem S.L.
El Alma Festival, banco de pruebas de primer nivel
En este contexto, Stream Deck Studio ha demostrado su valor como eje vertebrador de la producción audiovisual en directo. "Su capacidad para centralizar y automatizar operaciones críticas convierte cada transmisión en un proceso más seguro, preciso y libre de improvisaciones forzadas", afirma Muñoz.
Portabilidad y autonomía, claves en espacios cambiantes
"Stream Deck Studio aporta velocidad, precisión y consistencia, elementos esenciales para mantener una transmisión fluida y profesional", señala el CEO de Sistudio, quien no duda en calificarlo como la solución más completa del mercado en su categoría: "No existe una solución que combine tanta personalización, integración y control en un formato tan compacto y versátil."
Un antes y un después en el broadcasting en directo
En un entorno donde no hay segundas tomas, la tecnología de Elgato ofrece algo difícil de cuantificar pero esencial: la tranquilidad de tener todo bajo control.
Más información y contacto
Cada vez que se estrena una nueva serie o película, los espectadores de todo el mundo se preparan para un maratón de streaming. Sin embargo, pocos se paran a pensar qué es lo que realmente les pertenece mientras ven el contenido. Las suscripciones les dan acceso, pero no garantizan la propiedad. Si una plataforma retira tu serie favorita, no hay nada que puedas hacer salvo esperar a que aparezca en otro sitio.
"Stream Deck Studio aporta velocidad, precisión y consistencia, elementos esenciales para mantener una transmisión fluida y profesional", señala el CEO de Sistudio, quien no duda en calificarlo como la solución más completa del mercado en su categoría: "No existe una solución que combine tanta personalización, integración y control en un formato tan compacto y versátil." Un antes y un después en el broadcasting en directo La experiencia del Alma Festival consolida Stream Deck Studio como una herramienta de referencia no solo para festivales de música, sino también para eventos deportivos, ponencias y cualquier producción audiovisual donde la inmediatez y la fiabilidad sean innegociables.
En una cocina ruidosa o en el pasillo abarrotado de un colegio, el estrés tiende a acumularse en los adolescentes. Pero en los últimos años ha ocurrido algo curioso: muchos jóvenes están recurriendo a espacios online, parques infantiles virtuales donde se forjan amistades a través de experiencias compartidas y aventuras digitales.