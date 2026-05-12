La herramienta que revoluciona el broadcasting en festivales de música: Stream Deck Studio de Elgato

'Alma Festival' apostó por esta solución para garantizar la retrasmisión en directo sin fallos, centralizando en un único dispositivo el control de cámaras, audio, gráficos y transiciones Cubrir en directo un festival de música no es tarea sencilla. La coordinación entre cámaras, realización y sonido debe ser milimétrica, y cualquier error en momentos de alta presión puede comprometer la calidad de la transmisión ante miles de espectadores. Para afrontar este desafío, la empresa española Sistudio Virtual Sistem S.L. integró Stream Deck Studio de Elgato en las retransmisiones del Alma Festival, uno de los eventos musicales de referencia en España, con resultados que apuntan a un cambio de paradigma en la producción audiovisual en directo.

Una herramienta diseñada para entornos sin margen de error

Stream Deck Studio es un dispositivo de teclas programables e iluminadas que permite centralizar desde una única interfaz física el control de cámaras, transiciones, gráficos, audio y efectos visuales. Su integración con software de referencia como OBS, vMix, Companion o Bitfocus Buttons convierte tareas que antes requerían varios pasos —y múltiples equipos— en acciones que se ejecutan con un solo toque.

"Antes, la realización en directo dependía de paneles voluminosos, atajos de teclado poco intuitivos o procesos manuales que ralentizaban la respuesta ante cambios imprevistos. Con Stream Deck Studio, la interfaz es totalmente personalizable y visual, lo que reduce la curva de aprendizaje y minimiza errores bajo presión", explica Israel Muñoz, CEO de Sistudio Virtual Sistem S.L.

El Alma Festival, banco de pruebas de primer nivel

El Alma Festival reúne cada año a artistas nacionales e internacionales en un formato que combina calidad artística y producción de alto nivel, con un público que incluye tanto espectadores locales como turistas internacionales. Su diversidad de géneros —del pop y el rock a fusiones más experimentales— y la complejidad logística del evento lo convierten en un entorno ideal para evaluar soluciones de broadcasting bajo condiciones reales y exigentes.

En este contexto, Stream Deck Studio ha demostrado su valor como eje vertebrador de la producción audiovisual en directo. "Su capacidad para centralizar y automatizar operaciones críticas convierte cada transmisión en un proceso más seguro, preciso y libre de improvisaciones forzadas", afirma Muñoz.

Portabilidad y autonomía, claves en espacios cambiantes

Uno de los aspectos más valorados por el equipo de producción ha sido la portabilidad del dispositivo. En un festival de música, los espacios disponibles para el equipo técnico son a menudo reducidos e impredecibles. La posibilidad de montar y operar producciones complejas sin depender de grandes consolas ha supuesto una ventaja decisiva.

"Stream Deck Studio aporta velocidad, precisión y consistencia, elementos esenciales para mantener una transmisión fluida y profesional", señala el CEO de Sistudio, quien no duda en calificarlo como la solución más completa del mercado en su categoría: "No existe una solución que combine tanta personalización, integración y control en un formato tan compacto y versátil."

Un antes y un después en el broadcasting en directo

La experiencia del Alma Festival consolida Stream Deck Studio como una herramienta de referencia no solo para festivales de música, sino también para eventos deportivos, ponencias y cualquier producción audiovisual donde la inmediatez y la fiabilidad sean innegociables.

En un entorno donde no hay segundas tomas, la tecnología de Elgato ofrece algo difícil de cuantificar pero esencial: la tranquilidad de tener todo bajo control.

Más información y contacto

Elgato Business Solutions: https://www.elgato.com/es/es/s/business-solutions

