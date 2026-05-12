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Una vez más

Poesía
Orlando Valdez
martes, 12 de mayo de 2026, 10:28 h (CET)

no quiero tu vida

a la que sólo basta
un susurro de la nada



que todo es 

la eternidad irrevocable
repitiéndose allá afuera
sin poder vivirla ni convivirla
sabiéndola intocable
teniéndolo todo imposible
donde se permite vacilar
hasta desvanecerse
en la incompletud
en la insensatez


no quiero
ni anhelo tu justicia prometida
que impide participar en lo diverso
que habilita la uniformidad
que satisface la imposibilidad


no quiero ser
el vigilado que vigila al vigilante
del mundo que oscurece
olvidándome de mí
del resplandor teniéndolo
siendo mi propia barrera

no quiero
tu salvación del extremo
ni del rigor
ni tu crueldad impersonal


no quiero oír
no quiero ver


no voy a seguir
tu ostentación


no soportaré ni obedeceré
todo el miedo es hacia mí
nada de lo que es mío te perteneció
y todo lo que tengo
no lo entregaré a la esperanza
para sentir
que no he dejado de sentir


soy el único digno de mí
sin miedo al después
que sin ser parte de él
inverso sigo en el tiempo
matando tu horror


soy el breve instante
el desconocido de siempre
como antes en la multitud
la reminiscencia
que destella en tu oscuridad
que no volverá


soy mi único amo
mi único señor
y despojado de mí
el odio y menosprecio de tu cobardía


soy lo posible
soy lo pensado
soy lo razonable
y no soy
lo que crees haber hecho de mí


soy una vez más mi devenir
soy lo que nunca he sido
y vos la nada
uno de los tuyos siendo
el hábito de toda infertilidad
el vacío constituyente de tu inestabilidad


y a nadie más
que a mí mis palabras

por lo que me encontrarás
en un lugar y en otro

incluso inevitable desatento

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