Una vez más
|Poesía
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no quiero tu vida
a la que sólo basta
la eternidad irrevocable
por lo que me encontrarás
incluso inevitable desatento
No quiero tu vida, a la que sólo basta un susurro de la nada, que todo es la eternidad irrevocable repitiéndose allá afuera sin poder vivirla ni convivirla...
Uxía Rodríguez Francisco (Vigo, 1995) es poeta, periodista y dietista gallega. Su obra, marcada por una voz íntima y profundamente emocional, se adentra en temas como el duelo, el amor, la superación y la reconstrucción personal a través de la escritura. Autora de 'Cuando Venecia lloró' y 'Areata de mi vida', convierte la experiencia personal en poesía confesional, explorando el arte de cicatrizar las heridas desde la sensibilidad y la palabra.
El próximo jueves 14 de mayo tendré el honor de presentar en El Episcopio (Ávila) mi libro «¿Quién escribió realmente El Quijote? La verdad silenciada por cinco siglos», un acto que, para mí, posee un profundo significado intelectual y emocional. No se trata únicamente de la presentación de un libro. Se trata, sobre todo, de una invitación al pensamiento libre y al espíritu crítico.