no quiero tu vida

a la que sólo basta

un susurro de la nada







que todo es

la eternidad irrevocable

repitiéndose allá afuera

sin poder vivirla ni convivirla

sabiéndola intocable

teniéndolo todo imposible

donde se permite vacilar

hasta desvanecerse

en la incompletud

en la insensatez



no quiero

ni anhelo tu justicia prometida

que impide participar en lo diverso

que habilita la uniformidad

que satisface la imposibilidad



no quiero ser

el vigilado que vigila al vigilante

del mundo que oscurece

olvidándome de mí

del resplandor teniéndolo

siendo mi propia barrera



no quiero

tu salvación del extremo

ni del rigor

ni tu crueldad impersonal



no quiero oír

no quiero ver



no voy a seguir

tu ostentación



no soportaré ni obedeceré

todo el miedo es hacia mí

nada de lo que es mío te perteneció

y todo lo que tengo

no lo entregaré a la esperanza

para sentir

que no he dejado de sentir



soy el único digno de mí

sin miedo al después

que sin ser parte de él

inverso sigo en el tiempo

matando tu horror



soy el breve instante

el desconocido de siempre

como antes en la multitud

la reminiscencia

que destella en tu oscuridad

que no volverá



soy mi único amo

mi único señor

y despojado de mí

el odio y menosprecio de tu cobardía



soy lo posible

soy lo pensado

soy lo razonable

y no soy

lo que crees haber hecho de mí



soy una vez más mi devenir

soy lo que nunca he sido

y vos la nada

uno de los tuyos siendo

el hábito de toda infertilidad

el vacío constituyente de tu inestabilidad



y a nadie más

que a mí mis palabras

por lo que me encontrarás

en un lugar y en otro



incluso inevitable desatento