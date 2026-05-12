La cooperación: el lugar donde el temblor aprende a abrir camino

La cooperación no nace en los días fáciles. Surge, precisamente, cuando el miedo intenta encerrarnos en nosotros mismos. Es en ese instante que parecemos agobiados, sin ánimos de continuar; para este 2026 el mundo atraviesa un nivel récord de inestabilidad con más de 50 guerras de alta intensidad y más de 130 a 170 conflictos armados en curso, la cifra más alta desde la segunda guerra mundial. Cerca de 60 países están involucrados en estos enfrentamientos, que nos agobian, cuando la incertidumbre aprieta, cuando la vida se vuelve frágil, hoy nos enfrentamos a una enfermedad viral aguda grave “Hantavirus”, hace que el mundo parece demasiado grande; donde aparece la posibilidad de elegir: retraernos o tender la mano.

La cooperación es ese gesto que rompe la lógica del miedo. Porque el miedo divide, pero la solidaridad reúne. El miedo encierra, pero la solidaridad abre. El miedo nos hace pequeños, pero la solidaridad nos agranda.

Ser solidarios no significa no tener miedo; significa atreverse a actuar, cooperar a pesar de él. Es comprender que la vulnerabilidad compartida se transforma en fuerza colectiva. Que cuando una persona cae, otra puede sostenerla; y que ese acto, por pequeño que parezca, modifica el mundo.

La cooperación es un lenguaje silencioso que todos entendemos: un abrazo que llega a tiempo, una palabra que sostiene, una presencia que no abandona, una acción que protege. Es la certeza de que nadie está solo, incluso cuando la vida se vuelve oscura.

Y es también un acto de resistencia. Resistencia frente al individualismo que nos fragmenta. Resistencia frente al miedo que nos paraliza. Resistencia frente a la indiferencia que nos deshumaniza.

Cuando cooperamos, afirmamos algo esencial: la vida de los otros también nos pertenece. No por obligación, sino por humanidad. Porque en cada gesto de cuidado se revela una verdad profunda: que todos estamos hechos de la misma materia frágil, y que solo juntos podemos sostenernos.

La cooperación es, en el fondo, una forma de valentía. Una valentía que no grita, que no presume, que no busca aplausos. Una valentía que simplemente actúa, que acompaña, que abraza, que construye.

Superar el miedo es posible cuando descubrimos que la mano que damos también nos sostiene a nosotros. Que, al ayudar, somos ayudados. Que, al cuidar, somos cuidados. Que, al abrirnos, dejamos entrar la luz.

Por eso, en tiempos inciertos, la cooperación no es solo un valor: es un camino. Un camino que nos recuerda que la humanidad se escribe en plural. Un camino donde el miedo pierde fuerza y la esperanza encuentra hogar. Un camino donde cada gesto, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar. ¡Ayudémonos!