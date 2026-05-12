El dolor invisible

Hay dolores que no dejan huella en la piel, pero lo cambian todo por dentro. No sangran, no se inflaman a la vista, no obligan a una venda ni a una escayola. Son silenciosos, discretos, casi invisibles. Y, sin embargo, tienen la capacidad de alterar una vida entera.

Vivimos en una sociedad que cree en lo que ve. Si hay fiebre, se comprende, si hay una herida, se atiende, si hay lágrimas, se consuela. Pero cuando el sufrimiento no tiene forma visible, comienza el juicio. “Tienes buena cara”, dicen. Como si el rostro fuese un espejo fiel del alma. Como si bastara una sonrisa ensayada para desmentir el cansancio que se arrastra por dentro.

Las enfermedades invisibles habitan en este territorio incómodo donde la realidad del que sufre choca con la incredulidad del que observa. Dolencias crónicas, dolores persistentes, fatigas que no se curan con descanso, mentes que no encuentran tregua. Quien las padece aprende pronto que, además del peso de la enfermedad, tendrá que cargar con algo más, la necesidad constante de justificar lo que siente.

No es solo el dolor físico, cuando lo hay, sino el desgaste emocional de no ser comprendido. De explicar una y otra vez que no es pereza, que no es exageración, que no es debilidad. Que hay días en los que levantarse ya es una victoria, aunque desde fuera parezca una rutina sin mérito. Y, aun así, muchas veces, el esfuerzo queda invisibilizado, reducido a una simple excusa a ojos de quienes no pueden verlo.

Hay una soledad muy particular en estas dolencias. No es la de estar sin compañía, sino la de sentirse lejos incluso estando rodeado. Porque cuando el entorno minimiza, duda o resta importancia, se abre una grieta difícil de cerrar. El enfermo deja de compartir, de explicar, de pedir ayuda. Aprende a callar para evitar miradas de escepticismo o frases que duelen más que el propio síntoma.

“Si quisieras podrías”, “todo está en la cabeza”, “ eso no es nada”. Son palabras que, aunque a menudo se pronuncian sin mala intención, caen como losas. Porque invalidan una realidad que no necesita aprobación externa para existir. El sufrimiento no se mide en pruebas visibles, ni en diagnósticos que todos entienden. Se mide en la vida que se va reduciendo poco a poco, en los planes que se cancelan, en la energía que no alcanza.

Y, sin embargo, quienes conviven con estas enfermedades desarrollan una fortaleza silenciosa. Aprenden a gestionar lo que otros no ven, a sonreír cuando el cuerpo pesa, a seguir cuando lo fácil sería rendirse. Hay una dignidad profunda en esa lucha discreta, en ese seguir adelante sin reconocimiento, sin aplausos, sin comprensión muchas veces.

Quizá el problema no sea la falta de visibilidad de la enfermedad, sino la falta de sensibilidad de la mirada ajena. Nos cuesta aceptar lo que no encaja en lo evidente, nos incomoda lo que no podemos medir, clasificar o entender rápidamente. Pero el dolor ajeno no necesita ser visible para ser real. Solo necesita ser escuchado.

Tal vez deberíamos aprender a mirar de otra manera, a no quedarnos en la superficie, a entender que una cara serena puede esconder una batalla diaria.

Que una risa no siempre es sinónimo de bienestar, que hay heridas que no se ven, pero que duelen con una intensidad que nadie debería cuestionar.

Porque al final, la empatía no consiste en ver para creer, sino en creer incluso cuando no vemos. Y en ese gesto, aparentemente sencillo, puede comenzar a aliviarse una de las cargas más pesadas de quienes viven con lo invisible, la de sentirse solos en medio de todos.