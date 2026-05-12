Uxía Rodríguez Francisco: “Aprendí que aceptar el dolor también es una forma de valentía”

Uxía Rodríguez Francisco (Vigo, 1995) es poeta, periodista y dietista gallega. Su obra, marcada por una voz íntima y profundamente emocional, se adentra en temas como el duelo, el amor, la superación y la reconstrucción personal a través de la escritura.

Autora de Cuando Venecia lloró (La poesía Mancha, 2018) y Areata de mi vida (Loto Azul, 2025), convierte la experiencia personal en poesía confesional, explorando el arte de cicatrizar las heridas desde la sensibilidad y la palabra.



1. “Escribo libros de poesía porque es la única forma que tengo de salvarme”. Es una cita extraída de tus redes sociales. ¿Consideras que realmente te ha sido sanadora a nivel personal? Sí, completamente. La poesía me ha acompañado desde muy joven, casi desde antes de entender todo lo que llevaba dentro. Recuerdo que en 1º de la ESO mi profesora de Lengua nos mandó escribir un poema sobre alguno de los temas que atravesaban nuestra vida en aquel momento. Hasta entonces nunca me había sentado a escribir poesía, aunque desde niña ya soñaba con ser periodista, quizá porque siempre sentí la necesidad de contar, de nombrar el mundo, de vivir con un micrófono entre las manos.

Aquel ejercicio abrió una puerta que ya nunca pude cerrar. Desde entonces, escribir se convirtió en mi manera de respirar, en el único lugar donde podía dejar todas las emociones que me habitan sin miedo ni filtros. Nunca he sabido callarme el dolor. Siento la necesidad de hablar de la angustia, de la rabia, de las pérdidas y también de esas pequeñas heridas cotidianas que nos rompen lentamente por dentro.

Creo profundamente que la oscuridad también merece ser contada. Que hay algo casi sagrado en transformar el sufrimiento en belleza, en convertir las cicatrices en arte. Porque al final, cada dolor que atravesamos nos hace más humanos, y la poesía tiene precisamente esa capacidad: la de salvarnos mientras intentamos comprendernos.

2. ¿Cómo definirías tu escritura con una sola palabra? DUELO. Creo que mi escritura nace precisamente de ahí: de cada uno de los duelos internos que he vivido y de la necesidad de decir las cosas tal y como las siento, sin disfrazar las heridas ni embellecer el dolor de una forma artificial.

Intento escribir desde un lugar muy honesto, incluso cuando duele, porque para mí la poesía sólo tiene sentido cuando alguien puede leerse a sí mismo dentro de ella.

3. ¿Crees que la poesía está invisibilizada en comparación con otros géneros? ¿Por qué? Sí, creo que la poesía tiene algo profundamente especial y casi invisible, como esos lugares del alma a los que no todo el mundo sabe llegar. Solo las personas con una cierta sensibilidad, con una forma distinta de mirar y de sentir el mundo, son capaces de descubrir todo lo que habita entre los versos, todo aquello que no se dice de manera explícita pero permanece latiendo en cada palabra.

Y quizá sea precisamente esa invisibilidad la que hace de la poesía algo tan hermoso y tan delicado: la posibilidad de encontrar refugio, respuestas o incluso heridas propias en algo que, a simple vista, parecía escrito para otro.

4. Tu poemario “Areata de mi vida”, aludes a toda la rabia, la angustia, la ansiedad y el aprendizaje de un duelo en el que algo dentro de ti se apagó. ¿Cómo ha marcado en tu forma de ver las cosas esta enfermedad? El 17 de febrero de 2024, mientras me peinaba frente al espejo, descubrí una pequeña calva en la parte superior de la cabeza, del tamaño de una moneda de dos euros. Nunca imaginé que aquel instante iba a dividir mi vida en dos. En apenas diez días perdí todo el pelo del cuerpo: el de la cabeza, las pestañas, las cejas… Todo desapareció de una forma tan rápida y devastadora que apenas tuve tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. El diagnóstico fue una Alopecia Areata Universal, una enfermedad autoinmune de la que ni siquiera conocía su existencia y que, de repente, me obligó a enfrentarme al dolor de perder mi identidad en muy poco tiempo.

Lo más difícil no fue únicamente el cambio físico, sino el duelo silencioso que vino después. Escuchaba constantemente frases como “solo es pelo”, “no es cáncer”, “no te vas a morir”, y aunque sé que nacían desde la intención de consolar, pocas personas eran capaces de entender el shock de mirarte al espejo y no reconocerte, de sentir que tu cuerpo deja de pertenecerte sin ninguna explicación aparente. Hay heridas que no se ven, pero que lo atraviesan todo por dentro.

He tenido que pasar por una reconstrucción psicológica muy profunda, un proceso que no habría sido posible sin la terapia, sin aprender a sostenerme incluso en mis días más oscuros. Pero también siento que esta enfermedad me transformó por completo. Cambió mi manera de mirar la vida, de disfrutar lo cotidiano, de entenderme y acompañarme con más compasión. Me enseñó a hablarle a los demás desde un lugar mucho más humano y consciente.

Y aunque hubo momentos en los que sentí que la oscuridad podía conmigo, hoy entiendo que también de ahí nació una nueva versión de mí misma: más vulnerable, sí, pero también mucho más fuerte, más libre y más verdadera.

5. ¿Qué mayor lección fue la aprendida en tu duelo? Creo que la mayor lección que aprendí durante el duelo fue entender que no siempre tenemos que ser fuertes. Durante mucho tiempo intenté sostenerme desde la exigencia, desde la necesidad de aparentar que estaba bien, pero la enfermedad me obligó a parar y a mirar de frente todo aquello que llevaba años evitando dentro de mí.

Aprendí que aceptar el dolor también es una forma de valentía. Que hay heridas que no necesitan esconderse ni maquillarse para ser dignas de amor. Y, sobre todo, entendí que la identidad va muchísimo más allá de lo físico. Cuando perdí el pelo sentí que perdía una parte enorme de mí, pero con el tiempo descubrí que seguía estando ahí, incluso en medio del miedo, de la tristeza y de la incertidumbre.

El duelo me enseñó a tratarme con más ternura, a escucharme, a acompañarme sin castigarme constantemente. Y también me hizo comprender algo muy importante: que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en un lugar desde el que volver a reconstruirse. A veces, romperse también es una manera de volver a empezar.

6. ¿Qué sugerencias darías a quien esté leyendo esto para vivir en el presente? Creo que les diría que intenten detenerse un poco más. Vivimos demasiado rápido, pensando siempre en lo que viene después, en lo que nos falta, en todo aquello que todavía no hemos conseguido, y mientras tanto la vida ocurre delante de nosotros sin que apenas sepamos mirarla.

La enfermedad me enseñó, de la manera más dolorosa, que todo puede cambiar de un día para otro. Nada nos pertenece, ni es tan permanente como creemos. Muchas veces no valoramos lo cotidiano hasta que sentimos que podemos perderlo.

Ahora intento abrazar mucho más los pequeños momentos: una copita de vino, una tablita de quesos y una buena conversación, mi plan favorito en el mundo.

También creo que vivir en el presente implica aprender a escucharnos de verdad. Permitirse sentir, descansar, pedir ayuda cuando hace falta y dejar de castigarnos por no poder con todo constantemente.

7. ¿Qué consideras más importante, tu paz o la de los demás? La mía, sin ninguna duda. Me ha costado demasiado encontrarla, reconstruirla y aprender a protegerla como para volver a perderla por nada ni por nadie. Durante mucho tiempo prioricé el bienestar de los demás por encima del mío, hasta que entendí que vivir constantemente apagándote para que otros estén bien termina rompiéndote por dentro.

Hoy sé que la paz mental no es un lujo, es una necesidad. Y también un acto de amor propio. No creo que ninguna persona, situación o vínculo merezca el precio de perderse a uno mismo. Después de todo lo vivido, he aprendido que cuidar de mi tranquilidad también es una manera de cuidarme, de respetarme y de permanecer fiel a quien soy.

8. Aludes a una montaña rusa de emociones, ¿qué mensaje crees haber dado a tus lectores? Creo que el mayor mensaje que he podido transmitir a mis lectores es precisamente la libertad de sentir sin culpa. Yo misma soy una montaña rusa de emociones: en una misma conversación puedo pasar de la risa al llanto, porque así es también mi manera de habitar la vida, desde una intensidad que muchas veces me ha rozado incluso la locura.

Durante mucho tiempo pensé que sentir tanto era un defecto, algo que debía aprender a controlar o esconder para no incomodar a los demás. Pero con el tiempo entendí que esa sensibilidad también es lo que me permite escribir desde un lugar profundamente humano y verdadero.

Mis poemas nacen de ahí, de vivirlo todo demasiado. Del amor, del dolor, de la rabia, de la nostalgia, de la belleza y de las heridas cotidianas que nos atraviesan. Y creo que, de alguna forma, quien me lee encuentra también permiso para sentir sus propias emociones sin miedo, entendiendo que incluso en el caos emocional puede existir poesía.