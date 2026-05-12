Jesús Molins Guitarte o la lealtad como destino
|El presidente del Stadium Casablanca, falleció en la noche del sábado 10 de mayo tras una enfermedad repentina
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Hay hombres que mueren como vivieron: en silencio, sin estridencia, casi de puntillas. Jesús Molins Guitarte, presidente del Stadium Casablanca, falleció en la noche del sábado 10 de mayo tras una enfermedad repentina. Se apagó, dicen quienes le conocieron, con la misma discreción con que ejerció durante años una presidencia tejida de raíces, no de ambiciones.
Cuando en septiembre de 2024 fue nombrado máximo responsable del club zaragozano por el arzobispo Carlos Escribano, Molins no llegaba como un advenedizo. Era, sobre todo, un hijo de la casa: abonado desde la infancia, patrono en la última etapa de la entidad y heredero de una historia familiar que se confunde con la del propio Stadium. Su apellido llevaba décadas cosido al escudo verderol. Mosén Francisco Izquierdo Molíns, fundador común de la Cofradía de las Siete Palabras y del club, era familiar directo suyo. Esa genealogía de servicio —celestial y terrenal— marcó a fuego su trayectoria.
Hay dolores que no dejan huella en la piel, pero lo cambian todo por dentro. No sangran, no se inflaman a la vista, no obligan a una venda ni a una escayola. Son silenciosos, discretos, casi invisibles. Y, sin embargo, tienen la capacidad de alterar una vida entera.
Hay hombres que mueren como vivieron: en silencio, sin estridencia, casi de puntillas. Jesús Molins Guitarte, presidente del Stadium Casablanca, falleció en la noche del sábado 10 de mayo tras una enfermedad repentina. Se apagó, dicen quienes le conocieron, con la misma discreción con que ejerció durante años una presidencia tejida de raíces, no de ambiciones.
Hay un error que se comete con más frecuencia y con más convicción precisamente entre las personas con mayor sensibilidad espiritual o religiosa. Y conviene nombrarlo sin rodeos, aunque incomode. Es el error de usar el vocabulario del amor, la misericordia y la generosidad para evitar ver lo que no funciona. Para no poner límites. Para no salir de situaciones que deberían haberse cerrado hace tiempo.