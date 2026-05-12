Jesús Molins Guitarte o la lealtad como destino

Hay hombres que mueren como vivieron: en silencio, sin estridencia, casi de puntillas. Jesús Molins Guitarte, presidente del Stadium Casablanca, falleció en la noche del sábado 10 de mayo tras una enfermedad repentina. Se apagó, dicen quienes le conocieron, con la misma discreción con que ejerció durante años una presidencia tejida de raíces, no de ambiciones.



Cuando en septiembre de 2024 fue nombrado máximo responsable del club zaragozano por el arzobispo Carlos Escribano, Molins no llegaba como un advenedizo. Era, sobre todo, un hijo de la casa: abonado desde la infancia, patrono en la última etapa de la entidad y heredero de una historia familiar que se confunde con la del propio Stadium. Su apellido llevaba décadas cosido al escudo verderol. Mosén Francisco Izquierdo Molíns, fundador común de la Cofradía de las Siete Palabras y del club, era familiar directo suyo. Esa genealogía de servicio —celestial y terrenal— marcó a fuego su trayectoria.

No hay grandeza sin raíz. Molins encarnaba un raro compromiso con Zaragoza, concebida como lugar y también como tejido de afectos, instituciones y memoria compartida. Su hoja de servicios lo delata: diplomado en Investigación Criminal por el Ministerio del Interior, diplomado Superior en Policía Judicial por la Complutense y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Zaragoza. Pero en su currículum faltaba la línea más íntima. Fue cofrade de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, y presidió el Patronato de la Fundación Canónica Stadium Casablanca. En 1984, Viernes Santo, tuvo el honor de portar por vez primera la Cruz In Memoriam de la cofradía, símbolo que ahora acoge su nombre para siempre. La liturgia y el deporte, la fe y la calle, se daban la mano en él con una naturalidad que solo Zaragoza entiende del todo.

Su mandato fue breve —apenas un año y ocho meses— pero intenso en significados. “Su dedicación, compromiso y amor por Stadium Casablanca han dejado una huella imborrable”, comunicó el club. En tiempos de mercantilismo desaforado y directivos de paso, él representaba otra cosa: una lealtad casi antigua, la de quien entiende el deporte como formación, pertenencia y servicio. Sus compañeros de junta lo resumen: “Una persona siempre al servicio del club que ahora deja un vacío enorme”.

Pero Jesús Molins fue también uno de esos hombres que, sin hacer ruido, ayudaron a cambiar una época. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) le recuerda como “una de las figuras más valientes en la lucha por la dignificación de la Guardia Civil en España”. Pionero de AUGC Aragón y su presidente hasta 2008, firmó en 2004 un acuerdo con UGT cuando el asociacionismo en el instituto armado carecía de paraguas legal. Números en la mano: más del 40% de los guardias civiles aragoneses estaban ya afiliados entonces bajo su liderazgo. Su defensa de los derechos laborales de los agentes, en años difíciles donde alzar la voz entrañaba riesgos, forjó parte del ADN de la organización.

Molins era, en definitiva, un hombre-puente. Tendía lazos entre el cuartel y el campus, entre la grada y el altar, entre la tradición y la modernización serena. Lo hizo sin aspavientos, con la autoridad que otorgan la competencia y la honestidad. A quienes le trataron les sorprendía su afabilidad: escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, su palabra tenía el peso justo de quien no necesita subrayar.

El velatorio, en la sala 2 del Tanatorio de Torrero, y la misa funeral, oficiada en la capilla 1 del mismo complejo la mañana del lunes 11 de mayo, congregaron a un Zaragoza plural y dolido. Autoridades, guardias civiles, cofrades, deportistas y vecinos anónimos se mezclaron bajo la bóveda del mismo silencio respetuoso que él siempre cultivó.

Zaragoza pierde a un constructor discreto de ciudad y España a un guardia civil valiente, aunque quizá la figura de Jesús Molins Guitarte se entienda mejor desde la paradoja: un hombre que presidió con vocación de servicio, que protegió derechos ajenos mientras callaba los propios y que entendió el deporte como una extensión de la comunidad, no como un escaparate.

“Siempre estará en nuestro recuerdo. Descanse en paz”, reza el comunicado del Stadium Casablanca. Y esa paz es, probablemente, el único galardón que él hubiera aceptado sin ruborizarse.