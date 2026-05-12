SyA Instalaciones analiza las claves para una construcción de piscinas eficiente y sin errores

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas, la demanda de piscinas privadas crece de forma notable. SyA Instalaciones ofrece una guía práctica que recoge los aspectos clave que deben tenerse en cuenta antes de iniciar un proyecto de construcción de piscinas, desde el diseño hasta la eficiencia energética, evitando errores habituales y optimizando la inversión Qué tener en cuenta antes de construir una piscina en casa: guía completa para evitar errores

Con la proximidad del verano, cada vez más viviendas unifamiliares, segundas residencias y alojamientos rurales del Pirineo y Prepirineo optan por incorporar una piscina como elemento de confort y revalorización del inmueble. Sin embargo, la construcción de piscinas requiere una planificación técnica que va mucho más allá de la estética.

Desde SyA Instalaciones destacan que analizar previamente el uso, el espacio disponible y las condiciones del terreno resulta fundamental para evitar sobrecostes y problemas futuros.

Elección del tipo de piscina según espacio y uso

Uno de los primeros aspectos a definir es el tipo de piscina. No todas las soluciones se adaptan igual a cada vivienda:

Piscinas de obra : recomendadas para quienes buscan personalización total y durabilidad.

: recomendadas para quienes buscan personalización total y durabilidad. Piscinas prefabricadas o de fibra : opción más rápida y económica.

: opción más rápida y económica. Piscinas elevadas: adecuadas para terrenos con limitaciones o sin posibilidad de excavación. La elección debe basarse en factores como el tamaño de la parcela, la frecuencia de uso o el presupuesto disponible. Un diseño adaptado permite optimizar el espacio exterior y mejorar la integración con el entorno.

Normativa y licencias

La legislación es otro punto clave en cualquier proyecto. En provincias como Huesca y Lleida, la normativa puede variar según el municipio, por lo que es necesario:

Solicitar licencia de obra

Cumplir con retranqueos y distancias mínimas

Garantizar medidas de seguridad (vallado, accesos, etc.) Contar con asesoramiento técnico permite agilizar los trámites y evitar sanciones o retrasos en la ejecución del proyecto.

Costes reales: obra, mantenimiento y consumo energético

Uno de los errores más habituales es valorar únicamente el coste inicial de la obra. La inversión real incluye:

Excavación y construcción.

Sistemas de filtración y depuración.

Consumo eléctrico (bombas, iluminación, climatización).

Mantenimiento periódico (productos químicos, limpieza). En este sentido, planificar desde el inicio sistemas eficientes puede suponer un ahorro significativo a medio y largo plazo.

Integración con sistemas energéticos eficientes

La tendencia actual en el sector apuesta por piscinas sostenibles y eficientes. La integración con soluciones energéticas permite reducir el impacto ambiental y los costes de uso:

Bombas de bajo consumo.

Sistemas de climatización eficientes .

Instalación de placas solares para autoconsumo. SyA Instalaciones, como empresa especializada en soluciones energéticas integrales, destaca la importancia de diseñar la piscina como parte de un sistema global que optimice el consumo energético de la vivienda.

Errores más comunes en la construcción de piscinas

La experiencia en proyectos de obra civil y fontanería permite identificar los fallos más frecuentes:

Ubicación inadecuada : zonas con poca exposición solar o mal drenaje.

: zonas con poca exposición solar o mal drenaje. Dimensiones mal calculadas : piscinas sobredimensionadas o poco funcionales.

: piscinas sobredimensionadas o poco funcionales. Orientación incorrecta : afecta a la temperatura del agua y al confort.

: afecta a la temperatura del agua y al confort. Falta de planificación del mantenimiento: incrementa costes a largo plazo. Evitar estos errores desde la fase de diseño resulta clave para garantizar una instalación duradera y eficiente.

Planificación técnica: clave para un resultado duradero

La construcción de una piscina combina diferentes disciplinas: obra civil, fontanería, sistemas hidráulicos y eficiencia energética. Por ello, contar con un equipo especializado permite abordar el proyecto de forma integral, desde el estudio del terreno hasta la puesta en marcha.

SyA Instalaciones, con más de 50 años de experiencia en el sector energético, aplica este enfoque global en cada proyecto, ofreciendo soluciones adaptadas a las características de cada vivienda o negocio.

En un contexto donde la eficiencia, la sostenibilidad y la optimización de recursos son cada vez más relevantes, la planificación previa se posiciona como el elemento clave para una construcción de piscinas exitosa. Apostar por un asesoramiento técnico especializado no solo permite evitar errores, sino también garantizar una inversión rentable y adaptada a las necesidades actuales.

