​El amor no es una excusa para no ver

Hay un error que se comete con más frecuencia y con más convicción precisamente entre las personas con mayor sensibilidad espiritual o religiosa. Y conviene nombrarlo sin rodeos, aunque incomode.

Es el error de usar el vocabulario del amor, la misericordia y la generosidad para evitar ver lo que no funciona. Para no poner límites. Para no salir de situaciones que deberían haberse cerrado hace tiempo.

Suena elevado. Pero muchas veces es miedo.

Las frases son conocidas. El amor lo puede todo. Hay que dar siempre otra oportunidad. Si perdonas de verdad, sigues ahí. La misericordia no pone condiciones. Hay que ser generoso.

Hay verdad en todo eso, en su contexto y con sus matices. El problema no es el contenido. El problema es cuándo y cómo se aplica.

Porque cuando esas ideas se usan sin discernimiento ante situaciones concretas —una relación que daña, un vínculo que no funciona, una persona que sigue haciendo lo mismo— pueden convertirse en cobertura espiritual para decisiones que tienen más que ver con el miedo que con el amor.

Miedo a cortar. Miedo a decepcionar. Miedo a estar solo. Miedo a admitir que una relación no tiene futuro. Miedo a sostener el conflicto que viene cuando uno pone un límite real.

Todo eso puede revestirse de vocabulario generoso y espiritual sin dejar de ser lo que es: evitación. La espiritualidad auténtica no cancela el discernimiento. No suspende la capacidad de ver la realidad. No exige que uno se anule para demostrar que ha perdonado.

Si el marco espiritual que manejas te pide eso, no es el marco el que tiene razón. Es el miedo el que está hablando con su voz.

Hay una diferencia importante entre perdonar con generosidad real y someterse con vocabulario espiritual. La primera nace de la libertad. La segunda nace del miedo disfrazado de virtud. Y desde fuera pueden parecer idénticas. Desde dentro, no.

Dar oportunidades sin criterio no es bondad. Es ingenuidad o necesidad.

A veces se hace por miedo a perder la relación. A veces por necesidad de aprobación. A veces por incapacidad de sostener el conflicto que viene cuando uno dice que no. Y se disfraza de generosidad, de paciencia, de amor incondicional.

Pero en el fondo es evitación. Porque poner un límite claro exige algo que incomoda: soportar la distancia. Soportar que el otro se decepcione. Soportar el silencio que viene después. Y eso, para muchas personas, es más difícil que seguir aguantando.

Hay una pregunta que corta cualquier autoengaño, y conviene hacérsela con honestidad: ¿esta persona ha cambiado realmente?

No si lo ha dicho. No si lo ha prometido. No si tú necesitas que sea así. La pregunta es sobre los hechos: ¿asume su responsabilidad? ¿Modifica su conducta de manera sostenida y verificable? ¿Hay algo concreto que haya cambiado, o solo palabras y buenas intenciones que se repiten?

Si la respuesta honesta es no, no estás ante alguien en quien confiar. Y el perdón no convierte lo inseguro en seguro. No transforma la realidad del otro. No garantiza que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir.

Volver a una situación que no ha cambiado con la justificación de que ya has perdonado no es generosidad. Es confundir un acto interior con una política exterior.

Puedes perdonar completamente a alguien y no volver a tener ninguna relación con esa persona. Puedes desearle el bien genuinamente, sin odio, sin rencor, y al mismo tiempo saber con claridad que no es alguien con quien puedas compartir tu vida.

Puedes no odiar y no confiar. Puedes soltar completamente el resentimiento y no volver. Puedes marcharte sin odio.

Eso no es falta de amor. A veces es la forma más honesta de amor que existe: reconocer lo que hay, no fingir que es otra cosa, y actuar en consecuencia sin necesidad de que el otro lo entienda o lo valide.

La misericordia auténtica no cierra los ojos. Los abre. Ve al otro con sus límites, con su historia, con su incapacidad. Y precisamente porque ve, puede actuar con lucidez en lugar de con ilusión. No se trata de juzgar ni de condenar. Se trata de ver. Y de actuar desde lo que se ve, no desde lo que se desearía ver.

Eso es discernimiento. Y el discernimiento, lejos de contradecir el amor, es una de sus formas más maduras.