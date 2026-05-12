Mujeres en la Historia: Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa

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Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (Madrid, 16 de abril de 1917 – Sevilla, 18 de agosto de 2013) fue una destacada aristócrata española, XVIII duquesa de Medinaceli y grande de España.

Ejerció como cabeza de la Casa de Medinaceli, una de las más influyentes de la nobleza española y promovió la creación de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, de la que fue presidenta honoraria.

Nació en el seno de una familia nobiliaria de alto rango. Era hija de Luis Fernández de Córdoba y Salabert, XVII duque de Medinaceli; y de Ana María Fernández de Henestrosa.

Su bautizo tuvo lugar en el Palacio Real y contó con el apadrinamiento de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, de quien tomó su nombre. En el entorno familiar era conocida como “Mimí”.

En 1956 heredó el ducado de Medinaceli tras el fallecimiento de su padre, convirtiéndose en la máxima representante de la casa nobiliaria. Con anterioridad ya había ostentado el título de duquesa de Alcalá de los Gazules, que le fue cedido en 1951.

En 1938 contrajo matrimonio en Sevilla con Rafael de Medina y Villalonga, quien llegó a ser alcalde de la ciudad. De esta unión nacieron cuatro hijos, que heredaron distintos títulos nobiliarios y continuaron la línea de la familia.

A lo largo de su vida acumuló un gran número de títulos, entre ellos varios ducados, marquesados, condados y vizcondados, muchos de ellos con grandeza de España. Parte de estos títulos los cedió en vida a sus descendientes.

Falleció en Sevilla a los 96 años, en su residencia de la Casa de Pilatos. Sus restos fueron trasladados posteriormente al Hospital de Tavera, en Toledo, donde recibió sepultura.

Su papel fue clave para mantener y difundir el legado artístico y cultural de su familia, que incluye palacios, archivos históricos y obras de arte. Representaba un modelo de aristocracia más moderna: menos centrada en el poder político y más en la gestión cultural y patrimonial.

La Casa de Pilatos

La duquesa residía en Casa de Pilatos, uno de los palacios más emblemáticos de Sevilla. Este edificio es un ejemplo sobresaliente de la mezcla de estilos renacentista italiano y mudéjar español. Algunos puntos clave: -Origen histórico: construido en el siglo XVI por la familia Enríquez de Ribera, antepasados de los Medinaceli. -Arquitectura: combina patios andaluces, azulejos, yeserías y elementos clásicos traídos de Italia. -Nombre: “Casa de Pilatos” surge por una tradición que la vinculaba simbólicamente con la casa de Poncio Pilato en Jerusalén. -Uso actual: sigue siendo residencia privada en parte, pero también está abierta al público como monumento.

Relación entre la duquesa y el palacio

Para Victoria Eugenia, la Casa de Pilatos no era solo una vivienda, sino el centro simbólico de su linaje. Allí vivió sus últimos años y allí falleció en 2013. Bajo su gestión se conservaron importantes colecciones artísticas, se mantuvo el palacio como referente cultural de Sevilla, se reforzó su apertura al público como espacio histórico

La figura de la duquesa y la Casa de Pilatos están estrechamente unidas: ella fue la responsable de preservar ese legado y el palacio, a su vez, representa físicamente la historia y el poder de la Casa de Medinaceli.

Reorganización del patrimonio

Victoria Eugenia Fernández de Córdoba realizó en vida una importante reorganización de su patrimonio nobiliario, cediendo varios títulos a sus hijos para asegurar la continuidad de la Casa de Medinaceli. Entre ellos, uno de los principales beneficiarios fue su hijo Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, que recibió títulos de gran relevancia dentro del conjunto familiar, destacando: Duque de Segorbe (uno de los ducados principales de la casa) y diversos condados, como el Condado de Ampurias, Condado de Moriana del Río, Condado de Ricla.

Además, asumió un papel institucional clave como presidente de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, que Victoria Eugenia fundó, encargándose de gestionar el patrimonio histórico y artístico familiar.

Aunque el heredero principal de la casa (incluido el ducado de Medinaceli) pasó a su nieto, su hijo Ignacio tuvo un rol fundamental pues administró parte del patrimonio histórico, representó a la familia en actos oficiales y contribuye a la conservación de bienes como la Casa de Pilatos.

En la nobleza española es habitual que el titular distribuya títulos en vida entre sus hijos para mantener varios linajes activos, evitar la concentración excesiva en una sola persona, asegurar continuidad y representación social.

D. Ignacio no fue el jefe principal de la Casa de Medinaceli, pero sí figura clave en su estructura: heredó títulos importantes y asumió responsabilidades en la gestión del legado cultural y patrimonial familiar.

Además de Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, la duquesa Victoria Eugenia Fernández de Córdoba repartió títulos entre sus otros tres hijos, siguiendo la tradición nobiliaria de distribuir el patrimonio en vida.

Ana de Medina y Fernández de Córdoba fue la primogénita y recibió el Marquesado de Navahermosa y Condado de Ofalia. Aunque no heredó el ducado principal, su línea fue clave porque su hijo, Marco de Hohenlohe-Langenburg, terminó heredando el título principal de la casa tras la muerte de la duquesa. Esto muestra que la sucesión no fue directa a un hijo varón, sino que pasó a la siguiente generación.

La clave de esa transmisión está en cómo funcionan las normas sucesorias de la nobleza española y en las decisiones que tomó en vida Victoria Eugenia Fernández de Córdoba. Aunque tradicionalmente se favorecía a los hombres, en el siglo XX ya no era una regla estricta, tal que en el derecho nobiliario se hace legal la herencia de títulos por línea femenina. La duquesa podía decidir cómo organizar su herencia nobiliaria, especialmente al ceder títulos en vida. Ana de Medina y Fernández de Córdoba era la primera hija, lo que le daba prioridad “natural” en la línea familiar. Sin embargo, su madre no le dejó directamente el ducado de Medinaceli, sino títulos importantes pero secundarios: el Marquesado de Navahermosa y el Condado de Ofalia. Esto no la convertía en jefa de la casa, pero sí mantenía su posición en la línea sucesoria.

Cuando murió la duquesa en 2013, el título principal (duque de Medinaceli) no pasó a un hijo suyo, sino a su nieto Marco de Hohenlohe-Langenburg, hijo de Ana. Es decir, la duquesa salta a la siguiente generación,no pasa por los hijos varones (Luis, Rafael, Ignacio), pues ya era legítima la sucesión por línea femenina y hereda el hijo de su primogénita.

Hay varias razones posibles (combinadas): Primogenitura: se respeta la línea del hijo mayor (Ana), aunque sea mujer. Estrategia familiar: la duquesa ya había repartido muchos títulos entre sus hijos. Unidad del título principal: el ducado de Medinaceli era el más importante y se quiso concentrar en una sola línea.

Esto refleja un cambio importante en la nobleza, ya no manda automáticamente el hijo varón, puede primar la línea de descendencia directa (primogénito/a), los títulos pueden saltarse una generación si conviene a la organización familiar.

Ana no fue duquesa de Medinaceli, pero fue la pieza clave en la sucesión, pues gracias a ella, su hijo heredó el título principal. Es un caso claro donde la herencia no sigue el esquema clásico “de padre a hijo varón”, sino una lógica más flexible y estratégica, respetando la primogenitura natural.

Luis de Medina y Fernández de Córdoba, Duque de Santisteban del Puerto y Marqués de Solera. Estos títulos no eran los principales de la casa, pero sí tenían un gran peso histórico y simbólico dentro de la nobleza española. Tuvo un papel importante dentro de la estructura nobiliaria familiar, manteniendo títulos históricos con grandeza de España. Luis no fue el jefe de la casa (ese papel correspondía a su madre y después a su sobrino), pero su función fue clave: mantuvo activa una rama importante del linaje, representó a la familia en determinados ámbitos sociales y nobiliarios; y contribuyó a preservar la continuidad de títulos históricos vinculados a la Casa de Medinaceli.

En este tipo de familias, no todo gira en torno al título principal: la solidez del linaje depende también de estas ramas secundarias. El ducado de Santisteban del Puerto es uno de los títulos tradicionales con grandeza de España, lo que implica un rango elevado dentro de la jerarquía nobiliaria. Que este título pasara a D. Luis responde a una estrategia clara, descentralizar el patrimonio nobiliario, dar protagonismo a varios hijos y evitar que todo recaiga en una sola persona.

Luis de Medina representó el modelo clásico del “segundo nivel” dentro de una gran casa nobiliaria. No heredó el título principal, pero sí gestionó y mantuvo títulos históricos de gran relevancia; y aseguró la continuidad y presencia social de su rama familiar.

Tras la muerte de Luis de Medina y Fernández de Córdoba en 2011, sus títulos nobiliarios siguieron el curso habitual de sucesión dentro de su línea familiar. Su principal heredero fue su hijo: Luis Medina Conradi. Este recibió el título de Duque de Santisteban del Puerto (con grandeza de España). Además del ducado, también se transmitieron títulos vinculados a su rama, como Marqués de Solera (según la línea sucesoria familiar). Estos títulos continúan dentro de su descendencia, manteniendo activa la rama iniciada por su padre.

A diferencia del caso del ducado de Medinaceli (que saltó a un nieto), aquí sí se sigue el esquema más directo padre – hijo. Esto ocurre porque el título ya estaba asignado a esa rama concreta, no había necesidad de reorganizar la estructura general de la casa y se respeta la línea directa de descendencia.

La sucesión de Luis de Medina es un ejemplo más “clásico” dentro de la nobleza: continuidad directa, mantenimiento del título dentro de la misma rama y estabilidad en la estructura familiar.

Rafael de Medina y Fernández de Córdoba heredó el ducado de Feria y Marquesado de Villalba. Fue una figura bastante conocida socialmente, en parte por su matrimonio con la modelo Naty Abascal. El ducado de Feria es uno de los títulos históricos relevantes dentro de la nobleza española, vinculado a una larga tradición aristocrática. A diferencia de otros miembros de su familia, Rafael tuvo una presencia más visible en la vida pública. Frecuentó círculos sociales destacados en España y su figura apareció en medios de comunicación, algo poco habitual en la aristocracia más tradicional. Esta visibilidad contribuyó a que fuera uno de los miembros más conocidos de la Casa de Medinaceli fuera del ámbito estrictamente nobiliario.

Su matrimonio con Naty Abascal en 1977 aumentó notablemente su notoriedad. Naty Abascal era una modelo de prestigio internacional y una figura destacada en el mundo de la moda y la alta sociedad. Esta unión simbolizaba la conexión entre aristocracia tradicional y cultura moderna, algo cada vez más común en la segunda mitad del siglo XX. Tuvieron dos hijos: Rafael Medina Abascal y Luis Medina Abascal.

Su vida también estuvo marcada por episodios polémicos que afectaron a su imagen pública y a la percepción de la familia. Esto contrastó con el perfil más discreto y tradicional de otros miembros de la casa. Falleció en 2001.

Rafael de Medina representa una figura distinta dentro de la Casa de Medinaceli, combinó títulos históricos con proyección mediática, conectó la nobleza con el mundo de la moda y la sociedad contemporánea y tuvo una vida más pública y, en ocasiones, controvertida.

El título pasó a su hijo mayor: Rafael Medina Abascal quien se convirtió en el XX duque de Feria. Además del ducado, también heredó títulos asociados a esta rama, como Marqués de Villalba. De este modo, se mantuvo la continuidad dentro de la línea iniciada por su padre.

Este caso es más “tradicional” que el del ducado de Medinaceli: sigue la línea directa padre - hijo mayor, no hay salto generacional y no hay redistribución estratégica. Es una sucesión típica dentro de la nobleza.

El segundo hijo, Luis Medina Abascal, no heredó el título principal, pero ha sido muy conocido públicamente por su actividad empresarial y su presencia en la vida social española.

La rama de los Feria ha seguido existiendo dentro del conjunto de la Casa de Medinaceli, aunque con menor peso que el ducado principal. El ducado de Feria pasó directamente al hijo mayor y se mantuvo la línea familiar sin cambios estructurales, Esta rama representa una sucesión más clásica frente a otros casos más complejos dentro de la familia.

Idea general del reparto

La duquesa organizó su herencia de forma estratégica. repartió títulos importantes entre todos sus hijos, el título principal (Medinaceli) pasó a la línea de su hija mayor; y aseguró continuidad en varias ramas familiares.

Cada hijo recibió una parte relevante del legado, pero el peso simbólico principal recayó en la línea de Ana, mientras que los demás mantuvieron títulos históricos clave dentro de la nobleza española.

La Casa de Medinaceli hoy no es una única línea concentrada en una sola persona, sino un conjunto de ramas familiares conectadas, cada una con sus propios títulos, pero con un origen común en Victoria Eugenia Fernández de Córdoba.

1. Rama principal: Medinaceli. La jefatura de la casa recayó en Marco de Hohenlohe-Langenburg (nieto de la duquesa). Tras su fallecimiento en 2016, el título pasó a su hija Victoria Elisabeth de Hohenlohe-Langenburg, titular actual y cabeza de la casa. Esta rama es la principal, porque concentra el ducado de Medinaceli, el mayor peso histórico y simbólico; y gran parte del patrimonio.

2. Rama de Segorbe. Procede de Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba.Su línea ha gestionado parte del patrimonio y ha estado muy vinculada a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Es una de las ramas más activas institucionalmente.

3. Rama de Santisteban del Puerto. Procede de Luis de Medina y Fernández de Córdoba y su descendencia mantiene este ducado con grandeza y representa una línea nobiliaria más discreta pero estable.

4. Rama de Feria. Procede de Rafael de Medina y Fernández de Córdoba. Hoy sigue a través de sus hijos, como Rafael Medina Abascal y es una rama más mediática, vinculada a la vida social y empresarial.

Cómo se relacionan entre sí

Todas estas ramas comparten origen común (la Casa de Medinaceli), mantienen títulos independientes, no dependen jerárquicamente unas de otras en lo legal, pero la rama Medinaceli tiene primacía simbólica y las demás conservan prestigio propio.

El modelo actual responde a una estrategia clara, repartir títulos y evitar concentración; mantener varias líneas y asegurar continuidad; y conservar patrimonio a través de fundaciones.

Todas las líneas, lógicamente descienden de Per Afán de Ribera I, que estableció su casa en lo que hoy conocemos como Iglesia de San Luis de Los Franceses, donde nacieron sus hijas. Aquella casa la heredó el primogénito de su primogénita Beatriz Enríquez de Ribera: Francisco Enríquez de Ribera; y el matrimonio formado (segundas nupcias) por el padre de éste y la hasta entonces su cuñada Catalina de Ribera y Mendoza compran las casas que habían sido confiscadas al judío condenado por la Inquisición, el ejecutor de la ciudad, el verdugo, en 1483, en ese solar edificarían su “Palacio Nuevo” que heredaría el primogénito de este matrimonio: Fadrique Enríquez de Ribera. Catalina funda dos mayorazgos, para igualar a sus hijos; y, para su segundogénito Fernando, compra las casas donde edificaría un palacio para éste que incluso costó más caro que el palacio que hoy conocemos como Casa Pilatos, aquel “Palacio Nuevo”, edificando el palacio que hoy conocemos como Palacio de las Dueñas, que pertenece hoy a otra familia, la Casa de Alba.

Como Catalina fundara su obra pía hospitalaria como una fundación con medios suficientes para que se sustentara autárquicamente por los siglos de los siglos y su hijo Fadrique la enriqueció y engrandeció, así Victoria Eugenia Fernández de Córdoba crea la Fundación Casa Ducal de Medinaceli que gestiona tan brillantemente su hijo Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, Duque de Segorbe.

Hoy la Casa de Medinaceli funciona como una red de ramas aristocráticas con una principal (Medinaceli) y varias secundarias (Segorbe, Feria, Santisteban), todas conectadas por historia, apellido y patrimonio.