Los diez mejores países con servicios de acompañantes asequibles

A pesar de la actitud ambivalente de la población, la prostitución es parcial o totalmente legal en más de 70 países del mundo. Y esta decisión ha beneficiado tanto al desarrollo del sector turístico como a la economía general de estos países; por ejemplo, los servicios sexuales legales en Alemania aportan al presupuesto alrededor de 15 mil millones de euros cada año, lo cual es notablemente más que las ganancias de algunas de las principales empresas automotrices. Por eso no es de extrañar que cada vez más países elijan el camino de la legalización, y que cada vez más turistas sexuales se animen a pasar sus vacaciones en nuevas regiones.



Lista de opciones interesantes

Incluso donde la prostitución es ilegal, es posible encontrar diversión nocturna asequible sin correr riesgos, pero ¿por qué arriesgarse si se puede elegir una de las opciones legales?

1. Colombia. Aquí el gobierno maneja muy bien la gestión de esta industria problemática, por lo que no habrá problemas para encontrar y contratar a una trabajadora sexual confiable. Por ejemplo, los burdeles y los salones de servicios íntimos solo pueden ubicarse en zonas especiales de entretenimiento, y solo se contrata a mujeres mayores de edad con un certificado de salud.

2. México. Aquí, la gestión del mercado del sexo comercial se deja totalmente a criterio de los estados, por lo que en las distintas regiones hay diferentes servicios sexuales disponibles. Pero en todo el territorio funcionan sitios web y aplicaciones especializadas para contratar de forma segura en línea, como Pander con escorts en Tijuana.

3. Dinamarca. Este país es increíblemente amigable y leal con las trabajadoras sexuales y sus clientes, y la legislación toma en cuenta no solo las obligaciones, sino también sus derechos. Por ejemplo, si un cliente no puede llegar hasta la trabajadora sexual por motivos de salud, se le puede organizar el transporte y un acompañamiento profesional.

4. Ucrania. Este es precisamente el caso en el que la industria del sexo aún no se ha legalizado por completo, pero los turistas sexuales ya acuden aquí por millones, ya que no hay ningún castigo por comprar estos servicios. Y la conocida plataforma en línea BORDELERO permite elegir y contratar a una trabajadora sexual de forma remota incluso antes de llegar al país, reservándola para una fecha concreta.

5. Finlandia. La organización de los servicios sexuales finlandeses atrae a los turistas por su originalidad: aquí no se puede comprar ni ofrecer sexo en público a cambio de dinero. En cambio, cientos de locales privados y clubes nocturnos ofrecen a los visitantes los entretenimientos más inesperados.

6. Argentina. Esta es otra prueba del enfoque inteligente de los países latinos: en Argentina, la prostitución está al alcance de todos los interesados y es económica. Y en las páginas de catálogos en línea, como AR.PANDER.PRO, puedes elegir una acompañante a domicilio sin siquiera salir de tu habitación de hotel.

7. Grecia. Ninguna lista de países para el turismo sexual puede prescindir de Grecia, que ha legalizado por completo todos los tipos de servicios de acompañantes. Sin embargo, solo se permite trabajar a las prostitutas mayores de edad, sanas y oficialmente registradas.

8. Italia. La postura del gobierno italiano hacia la industria del sexo cambia cada año, pero en general, la prostitución está permitida aquí. La única condición es que el contacto con el cliente debe ser voluntario, por lo que se puede multar a un turista por un comportamiento demasiado insistente o por un acoso persistente.

9. Holanda. Es uno de los países más conocidos y flexibles en cuanto a la prostitución legal: aquí se puede ejercer de forma independiente o trabajar en un burdel, e incluso fundar y ser dueño de un local de servicios sexuales. Pero existen normas para el registro, el pago de impuestos y la contratación de prostitutas. Además, solo se pueden ofrecer servicios sexuales en zonas especialmente designadas.

10. Alemania. Aquí, la búsqueda de la calidad alemana se extiende incluso a la prostitución, por lo que las chicas de compañía trabajan estrictamente según la legislación local, con todos los derechos, obligaciones y libertades. A cambio, los burdeles locales son reconocidos como unos de los más seguros del mundo.