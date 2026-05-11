Feu Vert cumple 35 años en España consolidando su posicionamiento en un sector en transformación

Feu Vert, empresa de mantenimiento rápido y equipamiento del automóvil, conmemora su 35 aniversario en España sumándose a la evolución, cambios tecnológicos y nuevas formas de movilidad del sector automotriz.

Desde que abriera sus puertas el primer local peninsular en 1991 en Valladolid, la compañía ha adaptado su modelo de negocio a la nueva complejidad técnica y a la demanda de servicios integrales en la red de más de 100 autocentros que combinan tienda especializada y taller.

Esta evolución, constante en las tres décadas, ha implicado la ampliación de servicios y la incorporación progresiva de soluciones vinculadas a nuevas tipologías de vehículos y a un entorno más digitalizado.

Según explica Jorge Lobato de Faria, Country Manager en España y Portugal, “la trayectoria de la compañía refleja una adaptación progresiva a factores como la diversificación del parque automovilístico, el avance tecnológico y el cambio en las expectativas del cliente. El modelo actual, con más de un millón de intervenciones en el taller, integra canales físicos y digitales para responder a una demanda que prioriza la inmediatez, la transparencia y la accesibilidad”.

La transformación nace del propio cliente El comportamiento del consumidor ha experimentado una transformación. Dispone de más información, muestra una mayor sensibilidad hacia el mantenimiento preventivo y valora aspectos como el coste total de propiedad del vehículo.

Además, la llegada de alternativas más sostenibles y económicas, incluyendo productos remanufacturados, ha sido todo un reto para el sector, que se ha tenido que adaptar a mejorar la experiencia del cliente y a ofrecer propuestas más claras y acordes a la demanda.

En el caso de Feu Vert, esta evolución se ha traducido en una mayor integración de servicios para sus más de 2.3 millones de clientes, así como en la adaptación de su oferta donde la diferenciación se basa en la capacidad de respuesta y en la claridad de la propuesta.

“Nuestra principal fortaleza es la combinación de tres elementos: una fuerte capilaridad territorial, una propuesta de valor accesible y transparente, y una capacidad real de adaptación al cliente. A esto se suma un enfoque muy claro en el equilibrio entre precio, calidad y servicio, así como una integración eficaz entre el canal físico y digital”, comenta Lobato de Faria.

El aniversario coincide con una etapa de transición para la industria de la automoción, en la que factores como la electrificación, la digitalización y los nuevos modelos de movilidad están redefiniendo el mercado.

“La capacidad de adaptación y la relación con el cliente se consolidan como elementos determinantes para afrontar los próximos años. De ahí la especialización de nuestros más de 1700 empleados, capaces de dar servicio y respuesta a las demandas de los vehículos y clientes”, concluyen desde la compañía.

