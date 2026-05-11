AEP y Academia del Paisaje unen esfuerzos para fortalecer la formación y visibilidad del paisajismo
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La Asociación Española de Paisajistas (AEP) y Academia del Paisaje (ADP) han firmado un convenio de colaboración orientado a reforzar el reconocimiento social e institucional del paisajismo en España. El acuerdo une a la asociación profesional de referencia del sector, fundada en 1952 y representante de España ante la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA), con una de las principales plataformas digitales de divulgación y formación especializada en paisajismo en español.
Las ciudades afrontan cada vez con mayor frecuencia episodios extremos de calor, inundaciones y sequías que obligan a replantear la relación entre urbanismo, sostenibilidad y calidad de vida. En este escenario, el paisajismo gana relevancia como disciplina vinculada a la resiliencia urbana y a la adaptación climática, ampliando su papel más allá de la dimensión estética para consolidarse como una herramienta estratégica en la planificación del territorio.
El paisajismo gana protagonismo ante los retos climáticos y urbanos
El aumento de los desafíos medioambientales ha situado el diseño del paisaje y la infraestructura verde en el centro de numerosos debates sobre sostenibilidad y planificación urbana. La incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, la mejora del confort climático en las ciudades y la recuperación de espacios más habitables forman parte de las estrategias que distintos territorios están impulsando frente al cambio climático.
Pese a esta evolución, España todavía carece del reconocimiento institucional que el paisajismo tiene en otros países europeos, donde la figura del arquitecto paisajista se encuentra plenamente integrada en la planificación urbana y territorial. El convenio entre la AEP y Academia del Paisaje nace precisamente con el objetivo de contribuir a acelerar este proceso de reconocimiento y visibilización de la disciplina.
La colaboración se desarrollará mediante acciones conjuntas de divulgación, formación e impulso de iniciativas relacionadas con el territorio, el medioambiente y la calidad de vida. Además, los asociados de la AEP podrán acceder en condiciones preferentes a la oferta formativa de Academia del Paisaje, fortaleciendo así el intercambio de conocimiento especializado dentro del sector.
Formación, divulgación y reconocimiento institucional
La Asociación Española de Paisajistas trabaja desde hace décadas en la representación profesional y la promoción institucional del paisajismo en España. Por su parte, Academia del Paisaje desarrolla una labor centrada en la divulgación y formación especializada, acercando contenidos relacionados con el paisaje, la sostenibilidad y el diseño ambiental tanto a profesionales como al público general en España y América Latina.
El paisajismo continúa consolidándose como una herramienta clave para abordar los retos urbanos y medioambientales de las próximas décadas. La alianza entre la Asociación Española de Paisajistas y Academia del Paisaje refuerza esta visión compartida, impulsando nuevas vías de formación, divulgación y reconocimiento institucional para una disciplina cada vez más vinculada al bienestar y al futuro de las ciudades.
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