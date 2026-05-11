Helpers Speakers y la Escuela de Conferenciantes; la comunicación como palanca estratégica en la empresa española

En un país donde más del 75% la población reconoce sentir ansiedad al hablar en público, la comunicación se ha convertido en uno de los grandes desafíos —y a la vez, en una de las mayores oportunidades— dentro del entorno corporativo. La agencia de representación de ponentes Helpers Speakers y su Escuela de Conferenciantes llevan años analizando este fenómeno desde la primera línea, impulsando formación especializada tanto en formato presencial como online para elevar el nivel comunicativo de directivos, portavoces y profesionales de todos los sectores.

Un déficit histórico que impacta en la competitividad España arrastra una tradición educativa donde la oratoria nunca ha ocupado un lugar central. El contraste con los países anglosajones -donde el debate y la exposición pública forman parte del aprendizaje desde la infancia- es evidente. Esta carencia se traduce en presentaciones poco eficaces, discursos corporativos sin estructura y líderes con dificultades para transmitir visión y confianza.

Raquel S. Armán, cofundadora de la Escuela de Conferenciantes, lo resume con claridad: el nivel medio de oratoria en España sigue siendo “mediocre”, no por falta de talento, sino por falta de entrenamiento.

La profesionalización de la comunicación Desde Helpers Speakers se observa un cambio de tendencia: cada vez más empresas incorporan la formación en comunicación como parte de su estrategia de liderazgo. La Escuela de Conferenciantes ha sido pionera en este proceso, con programas diseñados para transformar la manera en que los profesionales se expresan ante equipos, clientes o auditorios.

Jesús Ripoll, CEO de la Escuela y coautor junto a Armán del libro superventas “Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito”, (editorial Almuzara) destaca un dato revelador: la mayoría de los alumnos no aspiran a convertirse en conferenciantes profesionales, sino a reforzar una competencia que influye directamente en su desempeño diario. Desde directivos que participan en congresos hasta comunicadores con experiencia televisiva, todos encuentran margen de mejora cuando la formación es rigurosa y práctica.

Formación intensiva con impacto real El curso intensivo de 20 horas -uno de los programas estrella de la Escuela de Conferenciantes- se ha consolidado como un formato altamente eficaz. Su metodología combina gestión del miedo escénico, estructura narrativa, lenguaje corporal, presencia escénica e identificación de ideas fuerza. El enfoque es eminentemente práctico, con ejercicios constantes y feedback inmediato que permiten una progresión visible en cuestión de días. La próxima convocatoria será los días 29 y 30 de mayo en Madrid, y ya se está cerrando la matrícula.

La evolución de los participantes es uno de los elementos más llamativos: profesionales que llegan con inseguridad o falta de estructura y que, tras el entrenamiento, adquieren una comunicación más clara, persuasiva y estratégica.

Un libro convertido en referencia El libro “Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito” (Almuzara) se ha convertido en una guía esencial para quienes desean comprender los fundamentos de la comunicación profesional. Su enfoque combina técnica, experiencia real y una visión moderna del papel del comunicador en la empresa contemporánea.

La comunicación como motor empresarial Las organizaciones que invierten en comunicación obtienen beneficios tangibles: líderes más inspiradores, equipos más cohesionados y marcas más sólidas. La formación especializada -como la que ofrece Helpers Speakers y su Escuela de Conferenciantes- permite que esa mejora no dependa del talento innato, sino del entrenamiento.

Para quienes deseen profundizar en esta competencia, pueden explorarse los cursos presenciales, los programas online o el libro “Escuela de Conferenciantes”, tres vías complementarias para convertir la comunicación en una ventaja competitiva real.

