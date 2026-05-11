Aris Gómez publica; ´ARIS; de la oscuridad a la libertad´, una historia de vida repleta de superación y heridas invisibles.

CÍRCULO ROJO - La autora Aris Gómez publica con Editorial Círculo Rojo una obra testimonial que pone voz a algunas de las realidades más duras y silenciadas de la sociedad actual. ARIS: De la oscuridad a la libertad es un relato autobiográfico que recorre la violencia infantil, las agresiones vinculadas a bandas latinas, la explotación sexual, la trata y las secuelas físicas y emocionales derivadas del trauma.

La escritora madrileña, actualmente residente en Pontevedra, asegura que lleva “toda la vida escribiendo”, aunque durante años lo hizo “en silencio y para sobrevivir”. La obra no solo recoge recuerdos, sino también un proceso de reconstrucción personal marcado por la necesidad de romper el silencio y transformar el dolor en un mensaje capaz de ayudar a otras personas.

El libro aborda episodios especialmente delicados, como las agresiones sufridas durante su adolescencia relacionadas con la banda latina Dominican Don’t Play y su posterior colaboración en la conocida Operación Manguera de 2009. También profundiza en el entorno de explotación sexual y trata vinculado al Caso Torbe, una experiencia que la autora llegó a visibilizar públicamente en televisión nacional.

Sin embargo, la obra no se limita únicamente al relato del horror. ARIS: De la oscuridad a la libertad es también una historia de supervivencia, salud mental y reconstrucción. Tras años conviviendo con las secuelas del trauma, Aris Gómez fue diagnosticada de diversas patologías invisibles, entre ellas trastorno neurológico funcional, encefalomielitis miálgica, fatiga crónica, COVID persistente y alergia química ambiental, enfermedades que forman parte esencial del testimonio que recoge el libro.

Uno de los elementos más singulares de la publicación es la incorporación de una banda sonora original creada junto a su pareja, Jesús Güimil Beiras (MK MAIK). La canción Guerrera acompaña emocionalmente el recorrido de la obra y funciona como símbolo del proceso de renacimiento personal de la autora. Además, el libro cuenta con la participación de Mabel Lozano, una de las voces más reconocidas en España en la lucha contra la trata y la explotación sexual, que respalda este testimonio con una intervención especial al final de la obra.

Dirigido tanto a personas que han vivido situaciones traumáticas como a lectores interesados en comprender las consecuencias invisibles de la violencia, el libro busca generar conciencia social y ofrecer un mensaje de esperanza. “Incluso cuando el cuerpo, la mente y la vida parecen completamente destruidos, todavía existe la posibilidad de renacer”, explica la autora.

Con un tono directo, humano y profundamente emocional, ARIS: De la oscuridad a la libertad se presenta como una obra de denuncia, reflexión y superación que invita al lector a mirar de frente una realidad muchas veces ignorada, pero también a creer en la posibilidad de reconstruirse después del dolor.

AUTORA Aris Gómez nació en Madrid y actualmente reside en Pontevedra. Su trayectoria vital está marcada por la supervivencia, la resiliencia y la reconstrucción personal tras años de violencia, trauma y extrema vulnerabilidad.

Hoy dedica parte de su vida a la concienciación social, la visibilización de las enfermedades invisibles y el apoyo a otras personas a través de su experiencia detransformación y su proyecto Quirofénix.

