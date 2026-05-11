AeroFlexx amplía su presencia mundial tras asociarse con Packaging Imolese para satisfacer la creciente demanda en los mercados de productos de cuidado personal y del hogar

AeroFlexx, empresa líder en el sector del envasado sostenible de líquidos, ha anunciado una alianza estratégica con Packaging Imolese S.p.A., una importante fabricante regional y líder del mercado en las categorías de productos para el hogar y el cuidado personal Esta noticia supone la unión de la tecnología de envasado de líquidos de AeroFlexx con la amplia experiencia de Packaging Imolese en materia de fabricación, formulación y comercialización, lo que les permite ampliar la producción y acelerar el crecimiento en los mercados europeos a los que se dirigen.

Packaging Imolese S.p.A. pertenece al grupo DECO INDUSTRIE s.c.p.a. y cuenta con siete plantas de fabricación equipadas con instalaciones de mezcla en Imola y en el resto de Italia. La empresa cuenta con una amplia cartera de clientes y ocupa una posición de liderazgo en sectores claves. Además, se trata de la mayor fabricante de gel lavavajillas de Italia. Paralelamente a su actividad de fabricación ya consolidada, la empresa sigue ampliando su cartera de productos propios y de marca blanca, lo que le permite afianzar su capacidad para satisfacer la demanda cambiante de los minoristas y los consumidores de toda la región. Sobre la base de su creciente cartera de formulaciones y productos respetuosos con el medio ambiente, Packaging Imolese goza de una posición privilegiada para integrar de forma rápida y eficaz la tecnología de AeroFlexx, lo que refuerza su capacidad para ofrecer soluciones de envasado sostenible y de alto rendimiento que respondan a la creciente demanda del mercado de alternativas ecológicas.

La máquina envasadora AeroFlexx acaba de ser instalada en la planta de fabricación de Imola, todo un hito en su proceso operativo. Las instalaciones cuentan con un entorno de investigación y desarrollo verificado que permite llevar a cabo la formulación, los ensayos y la validación del rendimiento, así como con una zona de producción específica preparada para las operaciones de AeroFlexx. El conjunto de estas capacidades aumenta la eficiencia, mejora la capacidad de respuesta de la cadena de suministro y favorece un crecimiento progresivo en los procesos de llenado y envasado.

"Esta colaboración refuerza nuestra capacidad para ofrecer a los clientes soluciones innovadoras, capacidad de adaptación y excelencia operativa", afirmó Michele Calzolari, director técnico de fabricación por encargo de Packaging Imolese. "A medida que la demanda aumenta en todos nuestros mercados, invertimos en recursos que mejoran el diseño de los productos, optimizan la ejecución y ofrecen soluciones de gran valor a las marcas y los minoristas".

El objetivo de esta alianza es fomentar una mayor implantación en productos de marca y de marca blanca dentro de los sectores del cuidado del hogar y la higiene personal, en los que el rendimiento, la capacidad de reciclaje y los envases diferenciados cobran cada vez más importancia para los clientes y los socios minoristas. La combinación de la tecnología de envasado de AeroFlexx con la experiencia en fabricación de Packaging Imolese tiene como objetivo agilizar el proceso desde la formulación hasta la comercialización.

"Packaging Imolese aporta a nuestra red su excepcional liderazgo en el sector, su amplia capacidad de fabricación y su presencia regional", señaló Boris Gavric, director de Operaciones de AeroFlexx. "Juntos, construimos una plataforma más sólida para el crecimiento en Italia, al tiempo que impulsamos soluciones innovadoras y sostenibles de envasado de líquidos en los mercados internacionales".

Esta alianza estratégica refleja el compromiso compartido de ambas empresas con la innovación, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible en toda la cadena de valor del envasado de líquidos.

Acerca de AeroFlexx

AeroFlexx es una empresa integrada de envasado de líquidos que ofrece soluciones de principio a fin que está revolucionando las soluciones sostenibles en una amplia gama de categorías, entre las que se incluyen el cuidado personal, los productos para el hogar, el cuidado infantil, el cuidado de mascotas, la alimentación y las aplicaciones industriales. La tecnología patentada de AeroFlexx transforma el sector del envasado al combinar las ventajas de los formatos flexibles y rígidos en una solución altamente personalizable que funciona tanto como envase primario como opción de recarga de alta calidad. El resultado es una experiencia de consumo diferenciada, un valor de marca incrementado y beneficios de sostenibilidad líderes en la industria.

Con sede en West Chester, Ohio, AeroFlexx forma parte del grupo de empresas Innventure (NASDAQ:INV) y ofrece servicios de envasado y fabricación en Norteamérica, Europa y el Sudeste Asiático. Para obtener más información, visitar https://aeroflexx.com o seguir a AeroFlexx en LinkedIn.

Acerca de Packaging Imolese S.p.A.

Packaging Imolese S.p.A. pertenece al grupo DECO INDUSTRIE s.c.p.a. y es una empresa líder a nivel regional en la fabricación de productos para el hogar y el cuidado personal. La empresa cuenta con siete plantas de fabricación con instalaciones de mezclado en Imola y en toda Italia, y atiende a una amplia cartera de clientes gracias a su amplia experiencia en fabricación, formulación y comercialización. Packaging Imolese es el mayor fabricante de gel lavavajillas de Italia y sigue ampliando su cartera de productos de marca propia y de marca blanca con productos y fórmulas respetuosos con el medio ambiente.

