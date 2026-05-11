inCruises reporta temporada alta histórica con más de 50.000 pasajeros reservados

inCruises reporta la temporada alta más exitosa en su historia, superando los 50.000 pasajeros reservados y más de 20.000 reservas de cruceros en más de 560 itinerarios únicos en 12 diferentes líneas de cruceros en los primeros meses de 2026 Este logro refleja la expansión continua de la base internacional diversa y en rápido crecimiento de Miembros inCruises, que generó reservas procedentes de 98 países durante este periodo. Se observó un desempeño especialmente fuerte en los mercados de Asia Central, Europa y Asia-Pacífico.

"Este nivel de desempeño refleja la creciente fortaleza de nuestro modelo mundial de Membresía y la participación y el empoderamiento en expansión de nuestros Miembros", declaró Anthony Varvaro, director financiero y de Operaciones de inGroup International. "Estamos observando un importante crecimiento del volumen a lo largo de varias regiones, con una fuerte conducta de reservas anticipadas tanto en mercados establecidos como en emergentes".

En los últimos años, inCruises ha sido reconocida de manera constante por marcas conocidas de cruceros, como MSC Cruises y Costa Cruises, como una de las agencias con mayor volumen de producción, galardonada con múltiples premios del sector que reflejan su fortaleza, fiabilidad y creciente impacto.

"Estamos viendo una fuerte alineación entre lo que nuestros Miembros desean y lo que nuestras líneas de cruceros aliadas están brindando", comentó Tatiana Wegzym, gerente de Alianzas Comerciales en inCruises. "Al ofrecer la combinación adecuada de itinerarios, regiones y precios, estamos ayudando a más Miembros a tener acceso a los viajes en crucero, a la vez que ofrecemos una creciente demanda significativa y de alta calidad a nuestros Socios".

En la etapa final de esta histórica temporada alta, inCruises presentó varias mejoras a su Membresía 3.X, diseñadas para aumentar la participación de los Miembros, ampliar su flexibilidad y aumentar el acceso.

Acerca de inCruises e inGroup International

inCruises es una división de inGroup International y uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha realizado reservas para más de 700.000 pasajeros y brinda acceso a cerca de 200.000 opciones de cruceros, hoteles y resorts a nivel mundial.

A través de su galardonada plataforma mundial, disponible en 17 idiomas, sus Miembros se ven beneficiados de diferentes maneras para disminuir los costos de sus viajes, a la vez que acceden a un valor excepcional en una amplia variedad de experiencias.

Su creciente comunidad mundial, así como el valor constante que ofrece, continúa impulsando la amplia demanda que se refleja en el desempeño durante la histórica temporada alta de la compañía.

inCruises está marcando una significativa diferencia en las vidas de sus Miembros al ayudarlos a viajar con mayor frecuencia y de manera más accesible, a la vez que brinda una atractiva oportunidad a su creciente comunidad mundial de Socios.

Como parte de su misión general de enriquecer la vida de las personas, la compañía está comprometida en actuar como una empresa mundial socialmente responsable, al apoyar activamente a Mercy Ships y otras iniciativas humanitarias.

