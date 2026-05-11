AleaSoft: la caída de la eólica impulsa los precios eléctricos europeos en la primera semana de mayo

En la primera semana de mayo, los precios promedio semanales de los principales mercados eléctricos europeos aumentaron respecto a la semana anterior y, en la mayoría de los casos, superaron los 100 €/MWh. La caída de la producción eólica en gran parte de Europa, el aumento de la demanda y la subida de los precios del CO2 favorecieron esta tendencia. España y Francia registraron récords de producción fotovoltaica para un día de mayo, mientras los futuros de gas TTF y de Brent descendieron Producción solar fotovoltaica y producción eólica

En la semana del 4 de mayo, la producción solar fotovoltaica aumentó en los mercados de la península ibérica y Francia. El mercado español registró el mayor incremento, del 10 %, seguido de las subidas del 8,8 % en el mercado portugués y del 5,9 % en el francés. En cambio, los mercados de Alemania e Italia registraron descensos. El mercado alemán presentó la mayor caída, del 30 %, y revirtió la tendencia alcista de las dos semanas anteriores. Por su parte, el mercado italiano registró un descenso del 18 % y acumuló su segunda semana consecutiva de caídas en la generación fotovoltaica.

Durante la semana, los mercados de España y Francia alcanzaron máximo histórico de producción fotovoltaica para un día del mes de mayo. El mercado español registró su valor más alto para un día de mayo el 6 de mayo, con 229 GWh de generación solar fotovoltaica. Por su parte, el mercado francés alcanzó su producción más alta para un día de mayo el viernes 8 de mayo, con 160 GWh.

Para la semana del 11 de mayo, las previsiones de producción solar de AleaSoft Energy Forecasting apuntan a una recuperación de la producción en los mercados alemán, español e italiano.

En la primera semana de mayo, la producción eólica aumentó en los mercados de la península ibérica respecto a la semana anterior. El mercado portugués registró el mayor incremento, del 171 %, mientras que el mercado español acumuló su segunda semana consecutiva de crecimiento, con una subida del 3,1 %. En cambio, los mercados de Alemania, Francia e Italia registraron caídas en la producción eólica. El mercado alemán presentó la mayor bajada, del 41 %, seguido del descenso del 36 % en el mercado francés. Ambos mercados mantuvieron la tendencia bajista por segunda semana consecutiva. Por su parte, el mercado italiano mantuvo la tendencia descendente por tercera semana consecutiva, con una caída del 2,0 %.

En la segunda semana de mayo, las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting apuntan a un aumento de la producción en los mercados de Alemania, Italia, España y Francia. En cambio, el mercado portugués registrará un descenso de la producción con esta tecnología.

Demanda eléctrica

En la semana del 11 de mayo, la demanda eléctrica aumentó en los principales mercados europeos respecto a la semana anterior. Los mercados de Alemania e Italia registraron los mayores incrementos, del 7,3 % y 6,6 %, respectivamente. Por su parte, el mercado belga presentó el menor crecimiento, del 1,0 %, mientras que los mercados francés, portugués, británico y español registraron aumentos que oscilaron entre el 2,5 % de Francia y el 3,5 % de España.

Durante la semana, las temperaturas medias disminuyeron en la mayoría de estos mercados. Francia registró la mayor bajada, de 2,0°C, mientras que Gran Bretaña y Bélgica presentaron la menor caída, de 1,7°C, en ambos casos. La península ibérica registró reducciones de 1,8°C en España y 1,9°C en Portugal. En contraste, Alemania e Italia fueron la excepción, con incrementos de 0,4°C y 0,9°C, respectivamente.

La recuperación de la actividad laboral tras el festivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, impulsó principalmente el aumento de la demanda en la mayoría de estos mercados. Además, las temperaturas más bajas respecto a la semana anterior contribuyeron a incrementar la demanda eléctrica en gran parte de ellos.

Para la semana del 11 de mayo, las previsiones de demanda de AleaSoft Energy Forecasting apuntan a incrementos en los mercados de Francia, España e Italia. Por otro lado, la demanda disminuirá en los mercados de Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y Portugal. En Alemania y Bélgica, los descensos de la demanda estarán favorecidos por el festivo nacional del 14 de mayo, Jueves de la Ascensión, que también se celebra en Francia.

Mercados eléctricos europeos

Durante la primera semana de mayo, los precios diarios de los principales mercados eléctricos europeos fueron mayores a los de la semana anterior. Pese a que los precios descendieron al final de la semana, se mantuvieron por encima de los precios registrados el 1 de mayo en la mayoría de los casos. Como consecuencia, el precio promedio semanal subió respecto a la semana anterior en los principales mercados eléctricos europeos. Los mercados portugués y español registraron los menores incrementos, del 4,9 % y el 6,6 %, respectivamente. En cambio, el mercado francés alcanzó la mayor subida porcentual de precios, del 494 %. En el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting, los precios subieron entre el 13 % del mercado británico y el 82 % de los mercados alemán y nórdico.

En la semana del 4 de mayo, los promedios semanales fueron superiores a 100 €/MWh en la mayoría de los mercados eléctricos europeos. Las excepciones fueron los mercados portugués, español y francés, cuyos promedios fueron de 58,88 €/MWh, 59,76 €/MWh y 73,95 €/MWh, respectivamente. En cambio, el mercado italiano alcanzó el mayor promedio semanal, de 131,47 €/MWh. En el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting, los precios estuvieron entre los 100,68 €/MWh del mercado nórdico y los 119,45 €/MWh del mercado británico.

Por lo que respecta a los precios diarios, el mercado portugués alcanzó el menor promedio de la semana entre los mercados analizados, de 19,57 €/MWh, el domingo 10 de mayo. Ese día, los mercados español y francés también registraron precios diarios inferiores a 25 €/MWh, de 20,84 €/MWh y 21,22 €/MWh, respectivamente. El resto de los mercados se mantuvieron por encima de 65 €/MWh durante la primera semana de mayo.

Por otra parte, en los mercados italiano y británico, los precios diarios superaron los 100 €/MWh durante la primera semana de mayo. Los mercados alemán, belga y neerlandés registraron precios diarios superiores a 100 €/MWh de lunes a viernes. Los mercados francés y nórdico también alcanzaron precios mayores a 100 €/MWh en algunas sesiones de la primera semana de mayo. El día 6 de mayo, el mercado italiano alcanzó el promedio diario más elevado de la semana entre los mercados analizados, de 146,46 €/MWh. Por otra parte, el 7 de mayo, los mercados portugués y español registraron sus precios más altos desde el 12 de marzo, de 86,48 €/MWh y 86,90 €/MWh, respectivamente. Ese día, el mercado nórdico alcanzó su precio más alto desde el 11 de febrero, de 134,03 €/MWh.

En la semana del 4 de mayo, el aumento del precio semanal de los derechos de emisión de CO2, la caída de la producción eólica en la mayoría de los mercados y el incremento de la demanda ejercieron su influencia al alza sobre los precios de los mercados eléctricos europeos. Además, la producción solar cayó en los mercados alemán e italiano. En cambio, el incremento de la producción eólica y solar en la península ibérica permitió que los mercados español y portugués registraran los menores incrementos porcentuales de precios.

Las previsiones de precios de AleaSoft Energy Forecasting indican que, en la segunda semana de mayo, los precios podrían bajar en los mercados eléctricos europeos, influenciados por la recuperación de la producción eólica en la mayoría de los mercados. Además, la demanda descenderá en algunos mercados. Por otra parte, el comportamiento de los precios del gas continuará influenciando los precios de los mercados eléctricos europeos.

Brent, combustibles y CO2

Los futuros de petróleo Brent para el Front‑Month en el mercado ICE alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 114,44 $/bbl, el lunes 4 de mayo. Durante la semana, los precios descendieron. El jueves 7 de mayo, estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, 100,06 $/bbl. El viernes 8 de mayo, el precio de cierre fue de 101,29 $/bbl. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio todavía fue un 6,4 % menor al del viernes anterior.

A pesar del incremento de las hostilidades que ejerció su influencia al alza sobre los precios los futuros de petróleo Brent en algunas sesiones de la primera semana de mayo, las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán contribuyeron a que los precios registraran una tendencia mayoritariamente descendente durante esa semana.

En cuanto a los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el Front‑Month, el lunes 4 de mayo alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 48,14 €/MWh. Posteriormente, los precios descendieron. El jueves 7 de mayo estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 43,56€/MWh. El viernes 8 de mayo, el precio de cierre fue un poco mayor, de 44,14 €/MWh. Sin embargo, según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio todavía fue un 3,5 % menor al del viernes anterior.

Durante la primera semana de mayo, las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permitiera la reapertura del estrecho de Ormuz propiciaron el descenso de los precios de los futuros de gas TTF.

Por lo que respecta a los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2026, registraron su precio de cierre mínimo semanal, 73,06 €/t, el lunes 4 de mayo. Durante el resto de la primera semana de mayo, los precios de cierre se mantuvieron por encima de 75 €/t. El día 6 de mayo, estos futuros alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 76,07 €/t. En las últimas sesiones de la semana, los precios de cierre fueron inferiores a 75,25 €/t. El viernes 8 de mayo, el precio de cierre fue de 75,20 €/t. Sin embargo, según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio todavía fue 1,9 % mayor al de la última sesión de la semana anterior.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

El jueves 21 de mayo AleaSoft Energy Forecasting celebrará la edición número 66 de su serie de webinars mensuales. En esta ocasión, el ponente invitado será Alejandro Diego Rosell, comunicador y consultor del sector de la energía. Este webinar analizará la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos y su impacto para el almacenamiento de energía. Además, abordará el papel en el sistema eléctrico, los ingresos y las oportunidades de las baterías, el almacenamiento y la hibridación, incluyendo casos de éxito de hibridación.

