Segway Navimow alcanza el millón de unidades producidas a nivel mundial

Segway Navimow refuerza su posición en el mercado global de cortacéspedes robóticos inalámbricos al alcanzar el millón de unidades producidas. Este hito, acompañado de la expansión de su capacidad industrial, consolida a la compañía como líder en una categoría en pleno crecimiento Segway Navimow, líder mundial en cortacéspedes robóticos inalámbricos, ha fabricado su unidad número un millón. La empresa celebró una ceremonia en su centro de investigación, desarrollo y fabricación en China para conmemorar este logro. El anuncio se produce coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva línea de producción de Navimow en Malasia, lo que sienta unas bases sólidas para la estabilidad de la cadena de suministro global y la eficiencia en las entregas.

Al referirse a este logro, George Ren, director ejecutivo de Segway Navimow, ha afirmado: "Este hito es solo el principio. Esperamos convertirnos en un referente de la nueva productividad de calidad a escala mundial, haciendo que el clásico 'made in China' sea sinónimo de eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad en el hogar".

Detrás de la producción en serie de un millón de unidades se esconde una demanda real del mercado y una prueba de la capacidad de gestión de la cadena de suministro. Aprovechando este impulso, Navimow también ha sido nombrada "la marca número uno del mundo en volumen de ventas al por menor de cortacéspedes robóticos sin cables durante dos años consecutivos".

Al superar el millón de unidades, Segway Navimow pasa oficialmente de ser pionera en su categoría a convertirse en líder global en cortacéspedes robóticos sin cables.

De ser "los primeros del mundo" a ser "los números uno del mundo": una gama de productos global con dos años consecutivos de liderazgo en ventas

Hasta la fecha, como marca líder en cortacéspedes robóticos inalámbricos, la red de ventas de Navimow abarca más de 40 países y regiones, con más de 5.000 tiendas físicas en todo el mundo, lo que permite a los usuarios de todo el mundo disfrutar de un cuidado del jardín más inteligente, eficiente y sostenible.

Gracias a una inversión constante en tecnología, canal de distribución y prestación de servicios, la marca ha visto recompensados sus esfuerzos tanto en términos de reputación, como de ventas. Durante el Amazon Prime Day y el Black Friday de 2025, ocupó el primer puesto en su subcategoría en seis países europeos.

De "miles de unidades" a "un millón de unidades": colaboración entre dos fábricas y capacidad de suministro masivo totalmente contrastada

Detrás de la producción en serie de un millón de unidades se encuentran la cadena de suministro y las capacidades de fabricación de Navimow, que abarcan todo el proceso, desde el I+D y la producción, hasta la entrega. En la actualidad, las dos principales plantas de fabricación de Navimow, situadas en Changzhou y Nantong, cuentan con capacidades de ingeniería y fabricación inteligentes y a gran escala. La línea de producción recientemente puesta en marcha en Malasia garantiza un suministro estable a los mercados europeos y estadounidenses, al tiempo que prepara la capacidad de producción para una mayor expansión global.

Desde la entrega inicial de miles de unidades en 2022, pasando por un aumento constante de las ventas año tras año, hasta alcanzar ahora la producción en serie de un millón de unidades. Segway Navimow ha mantenido un impulso de crecimiento continuo y su cadena de suministro y sus capacidades de fabricación han quedado plenamente avaladas por las entregas a gran escala.

Ante el amplio mercado mundial de cortacéspedes robóticos inalámbricos, Navimow seguirá apostando por la innovación tecnológica, con un enfoque centrado en el usuario, y aprovechará su eficiencia única en I+D y sus capacidades en la cadena de suministro para responder con rapidez a las necesidades reales de los usuarios de todo el mundo.

