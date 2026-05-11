Segway Navimow alcanza el millón de unidades producidas a nivel mundial
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Segway Navimow refuerza su posición en el mercado global de cortacéspedes robóticos inalámbricos al alcanzar el millón de unidades producidas. Este hito, acompañado de la expansión de su capacidad industrial, consolida a la compañía como líder en una categoría en pleno crecimiento
Segway Navimow, líder mundial en cortacéspedes robóticos inalámbricos, ha fabricado su unidad número un millón. La empresa celebró una ceremonia en su centro de investigación, desarrollo y fabricación en China para conmemorar este logro. El anuncio se produce coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva línea de producción de Navimow en Malasia, lo que sienta unas bases sólidas para la estabilidad de la cadena de suministro global y la eficiencia en las entregas.
Al referirse a este logro, George Ren, director ejecutivo de Segway Navimow, ha afirmado: "Este hito es solo el principio. Esperamos convertirnos en un referente de la nueva productividad de calidad a escala mundial, haciendo que el clásico 'made in China' sea sinónimo de eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad en el hogar".
Detrás de la producción en serie de un millón de unidades se esconde una demanda real del mercado y una prueba de la capacidad de gestión de la cadena de suministro. Aprovechando este impulso, Navimow también ha sido nombrada "la marca número uno del mundo en volumen de ventas al por menor de cortacéspedes robóticos sin cables durante dos años consecutivos".
Al superar el millón de unidades, Segway Navimow pasa oficialmente de ser pionera en su categoría a convertirse en líder global en cortacéspedes robóticos sin cables.
De ser "los primeros del mundo" a ser "los números uno del mundo": una gama de productos global con dos años consecutivos de liderazgo en ventas
Gracias a una inversión constante en tecnología, canal de distribución y prestación de servicios, la marca ha visto recompensados sus esfuerzos tanto en términos de reputación, como de ventas. Durante el Amazon Prime Day y el Black Friday de 2025, ocupó el primer puesto en su subcategoría en seis países europeos.
De "miles de unidades" a "un millón de unidades": colaboración entre dos fábricas y capacidad de suministro masivo totalmente contrastada
Desde la entrega inicial de miles de unidades en 2022, pasando por un aumento constante de las ventas año tras año, hasta alcanzar ahora la producción en serie de un millón de unidades. Segway Navimow ha mantenido un impulso de crecimiento continuo y su cadena de suministro y sus capacidades de fabricación han quedado plenamente avaladas por las entregas a gran escala.
Ante el amplio mercado mundial de cortacéspedes robóticos inalámbricos, Navimow seguirá apostando por la innovación tecnológica, con un enfoque centrado en el usuario, y aprovechará su eficiencia única en I+D y sus capacidades en la cadena de suministro para responder con rapidez a las necesidades reales de los usuarios de todo el mundo.
De "miles de unidades" a "un millón de unidades": colaboración entre dos fábricas y capacidad de suministro masivo totalmente contrastada Detrás de la producción en serie de un millón de unidades se encuentran la cadena de suministro y las capacidades de fabricación de Navimow, que abarcan todo el proceso, desde el I+D y la producción, hasta la entrega.
En la semana del 4 de mayo, el aumento del precio semanal de los derechos de emisión de CO2, la caída de la producción eólica en la mayoría de los mercados y el incremento de la demanda ejercieron su influencia al alza sobre los precios de los mercados eléctricos europeos.
inCruises reporta la temporada alta más exitosa en su historia, superando los 50.000 pasajeros reservados y más de 20.000 reservas de cruceros en más de 560 itinerarios únicos en 12 diferentes líneas de cruceros en los primeros meses de 2026 Este logro refleja la expansión continua de la base internacional diversa y en rápido crecimiento de Miembros inCruises, que generó reservas procedentes de 98 países durante este periodo.