DelegIA consolida su infraestructura de IA empresarial transformando la adopción corporativa
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La compañía constata un cambio de patrón en las empresas españolas, que están migrando del uso disperso de chatbots y automatizaciones puntuales hacia infraestructuras integradas con departamentos coordinados. El análisis se apoya en datos propios de implantación y en la experiencia con doce empresas activas
El sector empresarial está cambiando la forma en la que adopta inteligencia artificial.
Según los datos de implantación de DelegIA, agencia de IA, las compañías que inicialmente integraron chatbots y automatizaciones puntuales están migrando hacia infraestructuras coordinadas.
La empresa ha consolidado este patrón en doce proyectos activos y más de 350 agentes operativos desplegados.
Una transición desde la automatización puntual hacia la arquitectura integrada
DelegIA detecta que ese modelo está mostrando límites operativos. Cuando cambia un campo del CRM o una variable del proceso, la automatización se rompe y el equipo humano vuelve a asumir la tarea.
La alternativa que propone la compañía es una arquitectura donde cada departamento de IA opera de forma coordinada, reporta sus avances y detecta excepciones.
La diferencia, según la empresa, es estructural: un sistema que se ajusta frente a uno que se rompe.
Las tres capas que definen una infraestructura de IA empresarial
Esta lógica de tres capas es la que separa, según la firma, una infraestructura escalable de un conjunto de herramientas conectadas. La capa intermedia (la de agentes) es la que evoluciona con cada caso, ya que el sistema mejora con cada corrección humana en lugar de degradarse con el tiempo.
Cuatro áreas concentran la demanda corporativa
En contenido, las empresas buscan calendarios editoriales sostenidos sin depender de freelancers rotativos. En ventas, la prioridad es cualificar y nutrir el "pipeline" sin ampliar el equipo comercial.
En operativa, los clientes piden automatizar procesos repetitivos como onboarding, facturación o gestión de incidencias. En analytics, el foco está en reporting automático y detección de desviaciones.
La compañía cubre estas cuatro áreas a través desu catálogo de servicios, con un perfil de cliente que se concentra en agencias, SaaS, clínicas, inmobiliarias, consultoras, academias online e industria.
Métricas observadas en clientes con infraestructura instalada
En el caso público de El Código Reforma, el sistema automatizó el 95% del proceso de onboarding y redujo el coste operativo mensual en un 66%, multiplicando por veinte la capacidad de atención de clientes.
Otros clientes con casos publicados reportan ROAS de hasta x17 en captación o reducciones de jornadas completas a minutos en procesos de presupuestación.
La firma matiza que estos resultados dependen del nivel de personalización y del tiempo de aprendizaje del sistema. La supervisión humana se concentra en las dos primeras semanas y se reduce progresivamente.
Un mercado creciente en la implementación de inteligencia artificial
DelegIA identifica un perfil de empresa concreto: compañías que ya facturan, tienen procesos repetitivos y quieren crecer sin sumar plantilla.
Sobre DelegIA
Su propuesta combina un departamento de Contenido IA con una infraestructura corporativa que abarca ventas, operativa y analítica. Más información en delegia.es.
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