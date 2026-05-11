Nace Multiplo Capital, una plataforma financiera 360 basada en IA

La fintech, autorizada por la CNMV como Empresa de Asesoramiento Financiero, combina tecnología, inteligencia artificial y asesoramiento profesional para ofrecer una visión integral de las finanzas de sus clientes Multiplo Capital, plataforma financiera 360 basada en inteligencia artificial, inicia su actividad en el mercado tras recibir la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Empresa de Asesoramiento Financiero. La compañía nace con el objetivo de ofrecer a los inversores una visión completa de sus flujos financieros, su patrimonio y la evolución del mismo, combinando tecnología, análisis de datos y acompañamiento profesional.

Tras sus tres primeros meses de operación, la fintech cuenta ya con más de 20 millones de euros bajo asesoramiento. El proyecto ha sido fundado por Cristian Merino, CEO de Multiplo Capital, y cuenta con perfiles procedentes del ámbito emprendedor, financiero y tecnológico.

Entre ellos se encuentran Sebastián Mejía, expresidente y cofundador de Rappi; Juan Pablo Jimeno, exdirector de Mercados Globales en BBVA y senior advisor en BME; Aitor Chinchetru, cofundador y ex CoCEO de Fintonic; Antonio Salido, exdirector de Marketing en Fidelity; Nicholas Salguero, managing partner en TIFIN Europa y cofundador y CEO de Arbor Fintech; y Haresh Bajaj, ex de Klarna y Pleo, además de business angel en compañías vinculadas a la inteligencia artificial y el sector fintech.

Una plataforma híbrida basada en agregación financiera

Multiplo Capital se define como una plataforma híbrida, que combina una experiencia digital con el apoyo de asesores financieros. Su propuesta se basa en la agregación financiera, permitiendo que los usuarios conecten sus entidades financieras desde la propia plataforma y accedan a una visión actualizada de sus finanzas, patrimonio, movimientos e inversiones.

A través de este sistema, los clientes pueden consultar su información financiera desde un único espacio, acceder a distintas formas de visualización y recibir insights inteligentes para facilitar la toma de decisiones. Además, la compañía ofrece asesoramiento financiero personalizado.

Según explica Cristian Merino, CEO de Multiplo Capital, "gracias a que somos una plataforma totalmente independiente, al contrario que la mayoría de bancos y entidades financieras, lo primero que hacemos es comprender al cliente financiera y personalmente, entregarle un plan financiero holístico —ahorro, liquidez, inversiones y fiscalidad—, recomendarle los productos financieros más idóneos para él de todo el mercado, acompañarle en la ejecución de sus recomendaciones y apoyarle de forma continua con resolución de dudas, comunicaciones, recomendaciones proactivas y reporting periódico".

Un nuevo contexto para el asesoramiento financiero

La compañía surge en un momento de transformación del mercado financiero español. Para Merino, el proyecto responde también a una inquietud personal relacionada con la gestión financiera individual. "Desde hace tiempo me ha llamado muchísimo la atención cómo la misma persona, trabajando el mismo número de horas y en la misma actividad profesional, puede obtener resultados tan diferentes en función de si aplica o no una serie de principios básicos en la gestión de sus finanzas", señala.

En este contexto, Juan Pablo Jimeno, inversor del proyecto y director de Inversiones de Multiplo Capital, considera que se han producido varias circunstancias que favorecen la aparición de nuevas soluciones de asesoramiento financiero. Una de ellas es el cambio en el papel de la vivienda como principal producto de ahorro e inversión en España.

"Lo que hasta hoy era el principal producto de ahorro e inversión en España, la vivienda, es cada vez más inaccesible y menos rentable, lo que hace que sea necesario buscar alternativas, principalmente en activos financieros", explica Jimeno.

El directivo también apunta al repliegue de las redes de sucursales bancarias y a la creciente digitalización de los servicios financieros. "El repliegue de las redes de sucursales bancarias, en un contexto de digitalización de los servicios financieros, sumado a la baja personalización de las recomendaciones, ha provocado que la banca, que hasta ahora se posicionaba como el principal asesor financiero, esté perdiendo la confianza del público", añade.

Inteligencia artificial al servicio del asesoramiento

La inteligencia artificial generativa es otro de los elementos clave en el desarrollo de Multiplo Capital. Desde la compañía defienden que esta tecnología permite hacer más escalable el asesoramiento financiero, aunque subrayan que no sustituye el criterio humano ni la cercanía con el cliente.

"No creemos en la IA como un sustituto del trato humano y la cercanía, y mantenemos a la IA alejada de nuestros procesos de definición de políticas de inversión, que residen exclusivamente en nuestro Comité de Inversiones", señalan desde la compañía.

En este sentido, la IA se utiliza como herramienta para incrementar la productividad de asesores y profesionales, optimizar procesos y permitir que el servicio pueda ofrecerse con precios competitivos.

Visibilidad, planificación y acceso a asesoramiento personalizado

Multiplo Capital afirma que su diferencial reside en reunir en una única plataforma varios elementos que, habitualmente, aparecen de forma separada en otras soluciones del mercado. Entre ellos destacan la visibilidad sobre flujos financieros y patrimonio, la planificación financiera más allá del asesoramiento sobre productos, el acompañamiento personalizado, la no exclusión de patrimonios bajos y la independencia en la recomendación de alternativas financieras.

La compañía señala que muchas propuestas tradicionales de asesoramiento financiero suelen estar dirigidas a patrimonios elevados, con umbrales habituales de entrada situados por encima de los 150.000 o 300.000 euros. Frente a ello, Multiplo Capital busca ofrecer un servicio accesible a perfiles más amplios de inversores.

En cuanto a resultados, la fintech indica que sus carteras han registrado un comportamiento positivo. Según datos facilitados por la compañía, el año pasado su cartera estándar 100% renta variable obtuvo una rentabilidad del 24,4%, frente al 16,35% del S&P 500. Por su parte, la cartera 100% renta fija alcanzó una rentabilidad del 8,60%.

