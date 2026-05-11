La IX edición de los Premios Diversidad e Inclusión contará con la presidencia de honor de SS.MM los Reyes de España

Por noveno año consecutivo, la Casa Real muestra su compromiso y apoyo a proyectos empresariales que dan respuesta a los grandes retos para el desarrollo humano y social, al tiempo que contribuyen a una mayor competitividad y a la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Estos premios, impulsados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, se consolidan como referente de reconocimiento y visibilidad a las mejores prácticas empresariales La Casa Real ha confirmado, un año más, su respaldo a la novena edición de los Premios Diversidad e Inclusión. Convocados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, estos premios son otorgados a aquellas entidades que han destacado por el avance e innovación en sus estrategias DE&I. Con esta iniciativa, ambas entidades impulsan al tejido empresarial a seguir afrontando con determinación los grandes retos para el desarrollo humano y social, a la vez que contribuyen a una mayor competitividad y a la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Mediante el apoyo de la Casa Real, SS.MM los Reyes vuelven a demostrar su compromiso al reto de construir entornos empresariales más diversos e inclusivos, reduciendo las situaciones de discriminación y desigualdad que persisten en la sociedad.

La entrega de los galardones se celebrará el 26 de octubre en el Congreso de los Diputados.

Bajo la presidencia de Honor de SS.MM los Reyes, el jurado elegirá los cuatro proyectos más destacados del año en las siguientes categorías: mejor Plan Estratégico de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), mejor práctica en Inclusión laboral, mejor práctica en Acción Social y mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad, Equidad e Inclusión. Como novedad, en esta novena edición los premios incorporan dos menciones: Excelencia en cumplimiento normativo y diversidad y Comunicación clara, adaptativa e inclusiva. Además, como sucediera en años anteriores reconocerá la figura honorífica de una persona que ejemplifique el liderazgo inclusivo y sirva de inspiración para el sector empresarial.

"La concesión de la presidencia de honor por parte de la Casa Real supone un reconocimiento clave al papel que desempeñan las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) como impulsores del progreso y el bienestar social. Su implicación constituye un estímulo que animará a las empresas a perseverar en la construcción de entornos más inclusivos que contribuyan a reducir las desigualdades sociales y corporativas. Por todo ello, un año más, recibimos con gran gratitud este respaldo hacia la labor que desarrollamos desde la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad", señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Cuatro categorías, dos menciones y un premio honorífico

A las cuatro categorías de años anteriores, en esta edición se suman dos nuevas menciones: Excelencia en cumplimiento y diversidad y Comunicación clara, adaptativa e inclusiva. Todas ellas buscan visibilizar y reconocer buenas prácticas empresariales basadas en una visión sostenible de las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I):

CATEGORÍA I. Premio al mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión en dos subcategorías: grandes empresas y pymes. Reconocimiento a aquellas empresas que cuenten con los mejores planes estratégicos y visión de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), su integración como elemento estratégico en el negocio, su transversalidad y la orientación a todos los grupos de interés de la empresa (equipos, clientes, cadena de valor, etc.).

CATEGORÍA II. Premio a la mejor práctica en Inclusión laboral. Distinción a aquellas iniciativas que favorecen la inclusión laboral de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o de trata, familias monoparentales, proyectos para apoyar el talento sénior o a otras personas en situación de vulnerabilidad.

CATEGORÍA III. Premio a la mejor práctica en Acción Social. La desigualdad y la exclusión social son dos grandes enemigos de la diversidad, Por ello, en esta categoría se reconoce a aquellos proyectos (educativos, formativos y laborales) que contribuyen a reducirlas.

CATEGORÍA IV. Premio a la mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad e Inclusión. Reconocimiento a la mejor práctica corporativa que haya favorecido y promovido la transformación de la cultura empresarial en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión. En esta categoría se valoran iniciativas estratégicas que impacten positivamente en los valores, comportamientos y prácticas organizacionales, fomentando un entorno inclusivo, equitativo y diverso en todos los niveles de la empresa.

Como novedad, en esta novena edición los premios incorporan dos menciones: Excelencia en cumplimiento normativo y diversidad y Comunicación clara, adaptativa e inclusiva, con el fin de ampliar el reconocimiento a buenas prácticas que refuerzan una inclusión real y medible.

MENCIÓN I. Premio a la excelencia en cumplimiento y diversidad. Reconocimiento a organizaciones que integran el cumplimiento normativo en materia de diversidad e inclusión a través de planes, protocolos y sistemas de gestión para dar respuesta a las principales obligaciones legales y a su estrategia, superando el mínimo legal y generando un impacto medible. Se premiará a aquellas organizaciones que hayan ido más allá del marco normativo llevando a la excelencia y al compromiso el cumplimiento legal en cualquier de estas acciones: accesibilidad universal, planes de igualdad, protocolos LGTBI, Cumplimiento LGD, etc.

MENCIÓN II. Premio a la comunicación clara, adaptativa e inclusiva. Reconocimiento a las organizaciones que hayan desarrollado durante 2025 campañas o piezas de comunicación claras, accesibles y representativas, evitando sesgos y fomentado la inclusión real en sus mensajes internos y externos. Para esta mención se tendrá en cuenta, además de los criterios generales de las candidaturas, los siguientes criterios: claridad, accesibilidad, representación auténtica, impacto e innovación.

Además, como sucediera en ediciones anteriores, habrá un premio honorífico destinado a reconocer a una persona que ejemplifique el liderazgo inclusivo y sirva de inspiración para el sector empresarial. Se reconocerá a un líder empresarial con implicación y compromiso histórico en el desarrollo de estas políticas, ya sea en la empresa o en la sociedad. Asimismo, se valorarán acciones de posicionamiento corporativo lideradas por representantes de las empresas y que abanderen todas aquellas políticas recogidas dentro de la estrategia de Diversidad e inclusión.

El jurado estará compuesto por personas expertas en materia de Responsabilidad Corporativa y Diversidad, Equidad e Inclusión, así como por representantes de la Fundación Adecco y del Club de Excelencia en Sostenibilidad, quienes tomarán la decisión por mayoría simple. Los criterios que se tendrán en cuenta durante la valoración de las iniciativas serán:

Visión estratégica de la Diversidad corporativa y la inclusión

Impacto social y corporativo de las iniciativas

Consistencia y permanencia del proyecto en el tiempo

Replicabilidad del modelo y visión

Carácter innovador, por la originalidad de la idea, proceso, producto y/o solución propuesta

Alcance geográfico / personas / organizaciones implicadas

Existencia de objetivos claros y medibles e indicadores de seguimiento El plazo de recepción de candidaturas permanece abierto hasta el 14 de mayo a través del siguiente enlace: https://fundacionadecco.org/premios-diversidad-inclusion/

