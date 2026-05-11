Grupo Copisa lidera la construcción de dos importantes tramos viales en Andalucía

Copisa, junto con Gévora y Aguas, Caminos y Puentes (ACP), ha sido seleccionada para ejecutar un importante proyecto de infraestructura en Andalucía: la construcción de un tramo de la SE-40 en Sevilla. Este proyecto, fue adjudicado tras un proceso altamente competitivo, en el que participaron un total de 25 empresas. La oferta presentada por la UTE representó una rebaja del 13,92% respecto al presupuesto base de licitación de 45,1 millones de euros El tramo adjudicado de la SE-40, que conecta Dos Hermanas con el enlace de El Copero, es una obra clave para mejorar la red de carreteras en la provincia, facilitando una mayor conectividad entre las principales localidades y zonas industriales de Sevilla. Este proyecto no solo busca mejorar la fluidez del tráfico, sino también contribuir al desarrollo económico y a la reducción de la congestión vial, lo que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de la región. La ejecución de esta obra será fundamental para garantizar una infraestructura moderna y sostenible en el futuro cercano. Además, este tramo de la SE-40 forma parte de una serie de proyectos de modernización de infraestructuras en la zona que buscan potenciar la conectividad interurbana y facilitar el acceso a zonas estratégicas del área metropolitana de Sevilla.

El proyecto de la SE-40 es parte del esfuerzo continuo por modernizar y optimizar la infraestructura vial de Andalucía, que también incluye la mejora de la seguridad vial y la integración de nuevas tecnologías en las infraestructuras de transporte. En este contexto, la participación de Grupo Copisa destaca como parte de la UTE encargada de ejecutar proyectos de gran escala, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética. La empresa, con su dilatada experiencia en el sector, seguirá trabajando para garantizar que los proyectos cumplan con los plazos establecidos y respeten las normativas ambientales y de seguridad.

Este proyecto refuerza la presencia de la UTE liderada por Copisa en el sector de las infraestructuras viales, con un enfoque técnico que prioriza la reducción del impacto ambiental y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Además, el tramo de la SE-40 no solo facilitará el tránsito de vehículos, sino que también contribuirá a la mejora de la movilidad urbana, impulsando el transporte público y la accesibilidad en la región.

La adjudicación de este contrato refleja la confianza depositada en los responsables del proyecto para ejecutar infraestructuras viales que son fundamentales para la modernización de las carreteras de la región. Copisa, junto con sus socios, continuará contribuyendo al desarrollo de las infraestructuras de Andalucía, reafirmando su compromiso con la mejora continua y la sostenibilidad de la red vial. Este proyecto no solo mejorará la conectividad en el corto plazo, sino que también se enmarca dentro de una visión a largo plazo para el crecimiento y la modernización de la infraestructura en la región, adaptándose a las demandas del futuro.

