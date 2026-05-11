Doctoralia lanza Noa Evidence, un asistente de investigación de literatura médica impulsado por IA

Noa Evidence facilita a los profesionales sanitarios el acceso a evidencia médica actual, revisable y basada en fuentes verificables, sin añadir fricción a su práctica clínica diaria Noa Evidence sintetiza información médica compleja en resúmenes estructurados y fáciles de revisar dentro del flujo de trabajo del médico, permitiendo que el profesional contraste las fuentes y mantenga siempre el control de la interpretación clínica.

La solución ha sido diseñada específicamente para el uso clínico, desarrollada junto a médicos y basada en fuentes médicas verificables para responder a las necesidades reales de la práctica diaria.

El asistente estará disponible de forma gratuita para todos los médicos en los mercados de Doctoralia, facilitando un acceso más democrático al conocimiento clínico actualizado.

Doctoralia anuncia hoy el lanzamiento de Noa Evidence, un asistente de inteligencia de literatura médica impulsada por IA, diseñada para ayudar a los profesionales de la salud a acceder y sintetizar evidencia clínica actual en cuestión de segundos, sin interrumpir la atención al paciente. Diseñada para el ritmo real de la práctica clínica, Noa Evidence ofrece resúmenes estructurados que facilitan la revisión y navegación de información médica compleja dentro del flujo de trabajo clínico.

Disponible en todos los mercados de Doctoralia y gratuita para todos los médicos, Noa Evidence aborda uno de los principales retos de la sanidad moderna: mantenerse al día con el conocimiento médico en constante evolución sin comprometer la eficiencia y la calidad en la atención diaria.

El conocimiento médico sigue creciendo a gran velocidad, mientras que el tiempo sigue siendo limitado, no solo durante las consultas, sino a lo largo de toda la jornada clínica. Cada año se publican más de 2,6 millones de artículos indexados en las principales bases de datos, con una estimación de entre 3.000 y 5.000 publicaciones diarias, lo que dificulta cada vez más que los profesionales sanitarios se mantengan actualizados con la evidencia más reciente. El reto no es solo el volumen, sino la rapidez con la que se puede encontrar y aplicar información relevante y fiable en la práctica.

Al buscar en miles de fuentes revisadas por pares y guías clínicas en cuestión de segundos, Noa Evidence sintetiza información médica compleja en resúmenes estructurados y fáciles de revisar dentro del flujo de trabajo del médico. Convierte información fragmentada en conocimiento verificable, ayudando a los profesionales a orientarse rápidamente en temas clínicos complejos o poco familiares.

"Los médicos no deberían tener que elegir entre mantenerse actualizados y dedicar tiempo a sus pacientes", afirma Carlos Villaverde, CEO de Doctoralia España. "Noa Evidence transforma horas de revisión de literatura en segundos, ayudando a los profesionales sanitarios a acceder al conocimiento médico actual justo cuando lo necesitan, sin interrumpir su jornada."

Se trata de un enfoque fundamentalmente diferente a cómo se accede y utiliza la investigación clínica en la práctica actual. A diferencia de las soluciones de IA de propósito general, Noa Evidence está diseñada específicamente para uso clínico —creada con y para médicos, y basada en fuentes médicas verificables. En comparación con los métodos tradicionales de investigación, que requieren alternar entre bases de datos, revistas y motores de búsqueda, Noa Evidence se integra directamente en el entorno de Doctoralia, permitiendo a los médicos:

Investigar más rápido: acceder en segundos a información sintetizada de fuentes revisadas por pares

Mantenerse actualizados: revisar rápidamente guías clínicas y protocolos recientes

Validar al instante: consultar y verificar todas las fuentes mediante enlaces directos

Mejorar la comunicación con pacientes: utilizar evidencia actual al explicar enfoques de tratamiento Esta solución resulta especialmente útil para médicos de atención primaria, especialistas que gestionan casos complejos y profesionales que trabajan de forma independiente y no siempre disponen de acceso inmediato a la consulta con otros colegas.

Las primeras valoraciones de profesionales sanitarios destacan un acceso más rápido a literatura relevante, una reducción del tiempo dedicado a revisar guías extensas y una mayor confianza al trabajar con evidencia actual. Los médicos señalan una mayor claridad al abordar preguntas clínicas complejas, especialmente en entornos con limitaciones de tiempo, y valoran la posibilidad de revisar resúmenes estructurados con atribución transparente de fuentes.

Los profesionales sanitarios también destacan que Noa Evidence apoya los flujos de trabajo diarios al simplificar la búsqueda de información y ayudarles a mantenerse actualizados con guías en evolución, sin necesidad de ampliar su jornada laboral. Además, contribuye al desarrollo profesional continuo al hacer el conocimiento actual más accesible en la práctica diaria.

Noa Evidence está diseñada como una solución de investigación de literatura médica y no proporciona asesoramiento médico, diagnósticos ni recomendaciones específicas para pacientes. No procesa datos de pacientes y todas las decisiones clínicas siguen siendo responsabilidad exclusiva del profesional sanitario. Este enfoque refleja un principio claro: apoyar el razonamiento clínico, no sustituirlo.

"La precisión y la responsabilidad son innegociables en la sanidad", añade Karol Traczykowski, VP AI Solutions en Docplanner. "Por esta razón, Noa Evidence está diseñada para apoyar el conocimiento de los médicos, no para reemplazar su criterio".

El lanzamiento de Noa Evidence se basa en la inversión continua de Docplanner en soluciones impulsadas por IA dentro de su suite de productos Noa, centrada en reducir la carga administrativa y apoyar a los profesionales sanitarios en su día a día. A medida que los sistemas de salud enfrentan una presión creciente, las plataformas que mejoran la eficiencia manteniendo la integridad clínica se vuelven esenciales. El acceso al conocimiento adecuado en el momento preciso es cada vez tan crítico como el propio conocimiento.

