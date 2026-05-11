Burekísimo: la propuesta que acerca el burek a la escena gastronómica de Madrid
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Este nuevo concepto de street food artesanal está especializado este producto horneado, de origen otomano, y ampliamente consumido en los Balcanes, Asia, Oriente Medio e incluso Norte de África
Madrid continúa ampliando su mapa gastronómico internacional, aunque aún existen cocinas poco representadas en la ciudad. Uno de estos territorios es el de los Balcanes, cuya tradición culinaria ha tenido hasta ahora una presencia limitada en la capital. En este contexto nace Burekísimo, la primera burekería de Madrid, un concepto de street food artesanal centrada en el burek, un producto horneado de origen turco, ampliamente consumido en los Balcanes, Asia, Oriente Medio e incluso Norte de África.
El burek es una masa fina y crujiente, elaborada a base de capas de filo y rellena de ingredientes como carne, queso o verduras, que puede presentarse en formato enrollado o en espiral y que constituye uno de los pilares de estas gastronomías por su versatilidad y consumo cotidiano.
Tras su llegada al mercado madrileño, Burekísimo apuesta por ser una propuesta pionera en España, nacida con el objetivo de introducir este producto aún poco habitual y acercar a Madrid una cultura gastronómica ampliamente extendida en otros países, pero hasta ahora sin espacio propio en la capital. En este contexto, el proyecto se articula en torno a un modelo de producción artesanal, con elaboración diaria y horneado continuo, integrado en una propuesta de street food contemporánea.
Su objetivo es posicionarse como una cocina más saludable, elaborada con ingredientes reales, sin aditivos ni grasas de baja calidad, y con una reinterpretación del burek tradicional.
A diferencia de las recetas clásicas, en el burek de Burekísimo se usa solo aceite de oliva virgen y mantequilla, dando lugar a una versión más ligera y alineada con las tendencias actuales de alimentación saludable.
Así, reinterpreta el burek incorporando influencias de la cocina turca y de Oriente Medio, dando lugar a una fusión de distintas tradiciones gastronómicas que evoluciona de forma continua con la incorporación de nuevos rellenos cada mes.
Su fundadora: Eva Defeses
Bajo el lema 'Real food, street mood', Burekísimo reivindica una street food honesta, elaborada con ingredientes reales y alejada de la percepción de comida rápida de baja calidad.
Además, incluye opciones veganas y vegetarianas, sin renunciar a la autenticidad del producto. El objetivo es demostrar que la "street food" puede ser saludable, sin perder su identidad.
Ubicación
Además, el proyecto incorpora servicio de delivery, lo que permite disfrutar de su propuesta de street food artesanal de forma cómoda en cualquier lugar de la ciudad.
Sobre Burekísimo
El burek es una elaboración de masa fina en capas, horneada hasta lograr una textura crujiente y con múltiples rellenos según la región. Burekísimo lo introduce en Madrid desde un enfoque artesanal, con elaboración diaria, formato para llevar e influencias de la cocina turca y de Oriente Medio, incorporando además opciones veganas y vegetarianas. Bajo el lema 'Real food, street mood', la marca propone una street food honesta y contemporánea, basada en ingredientes reales y sin aditivos.
Este proyecto no solo mejorará la conectividad en el corto plazo, sino que también se enmarca dentro de una visión a largo plazo para el crecimiento y la modernización de la infraestructura en la región, adaptándose a las demandas del futuro.
Bajo la presidencia de Honor de SS.MM los Reyes, el jurado elegirá los cuatro proyectos más destacados del año en las siguientes categorías: mejor Plan Estratégico de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), mejor práctica en Inclusión laboral, mejor práctica en Acción Social y mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad, Equidad e Inclusión.
El comparador especializado en seguros de salud recuerda que la cobertura cambia según el lugar del contagio: en España depende de la modalidad contratada y, fuera del país, la asistencia en viaje puede quedarse corta ante una hospitalización o una repatriación sanitaria El reciente brote de hantavirus vinculado a un crucero ha reabierto una duda habitual entre los asegurados: qué ocurre si una persona se contagia de un virus de este tipo y necesita atención médica.