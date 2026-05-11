Atos, seleccionada por LCH SA para migrar sus sistemas de información financiera a la nube
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Este contrato con LCH SA, cámara de compensación global especializada en los mercados financieros y filial de LSEG (London Stock Exchange Group), supone un nuevo reconocimiento a la experiencia de Atos en sistemas de información financiera de alta exigencia y tecnologías cloud
Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, anuncia la firma de un contrato de tres años con LCH SA, cámara de compensación global con sede en París, para acompañar a la compañía en la migración de sus sistemas de información financiera a una infraestructura cloud altamente segura y certificada SecNumCloud, garantizando al mismo tiempo la plena continuidad operativa.
Un proyecto estratégico para Atos y para el sector
Atos destaca en el mercado por su experiencia tecnológica, su profundo conocimiento del sector financiero y su capacidad para ejecutar proyectos estratégicos cuya complejidad requiere el compromiso y la especialización de sus equipos durante todo el proceso de transformación.
"Este proyecto refleja perfectamente la capacidad de Atos para acompañar a las entidades financieras en sus procesos de transformación digital, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el cumplimiento normativo de sus sistemas de información. Nuestra experiencia, conocimiento del sector y compromiso son elementos clave para el éxito de la migración de LCH SA a la nube. Estamos orgullosos de contribuir a la modernización de una infraestructura estratégica para el mercado financiero europeo", ha declarado Franck Chartier, Director de Atos en Francia.
"Este proyecto con Atos impulsa la modernización de nuestros sistemas de información y nos ayuda a seguir respondiendo a las expectativas de nuestros clientes y reguladores, al tiempo que refuerza nuestra resiliencia operativa en nuestro proceso de transición hacia la nube", ha señalado Corentine Poilvet-Clédière, CEO de LCH SA y Responsable de LSEG en Francia.
Este proyecto no solo mejorará la conectividad en el corto plazo, sino que también se enmarca dentro de una visión a largo plazo para el crecimiento y la modernización de la infraestructura en la región, adaptándose a las demandas del futuro.
Bajo la presidencia de Honor de SS.MM los Reyes, el jurado elegirá los cuatro proyectos más destacados del año en las siguientes categorías: mejor Plan Estratégico de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), mejor práctica en Inclusión laboral, mejor práctica en Acción Social y mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad, Equidad e Inclusión.
El comparador especializado en seguros de salud recuerda que la cobertura cambia según el lugar del contagio: en España depende de la modalidad contratada y, fuera del país, la asistencia en viaje puede quedarse corta ante una hospitalización o una repatriación sanitaria El reciente brote de hantavirus vinculado a un crucero ha reabierto una duda habitual entre los asegurados: qué ocurre si una persona se contagia de un virus de este tipo y necesita atención médica.