Según el 'Estudio Pringles: Compartir aperitivo, conectar personas': compartir comida, el gesto que mantiene conectados a los españoles

Casi 8 de cada 10 españoles afirman que compartir comida les ayuda a conectar con otras personas. España lidera en Europa esta conexión, por delante de países como Italia o Francia. El estudio 'Estudio Pringles: Compartir Aperitivo, Conectar Personas' analiza el impacto de estos hábitos en la conexión social y el bienestar emocional El 20% de la población en España sufre soledad no deseada según el Informe Barómetro de la soledad no deseada en España[1] y siete de cada diez personas han sufrido soledad no deseada en algún momento de su vida. Las personas que sufren soledad tienden a relacionarse más online que de forma presencial con otras personas. Y es que cada vez resulta más difícil encontrar momentos para compartir en persona, por ello los pequeños gestos cotidianos cobran más relevancia en la forma en que las personas se relacionan.

En este escenario, la marca de aperitivos Pringles pone el foco en la importancia de generar momentos de conexión social y en promover el bienestar emocional, ya que la comida sigue siendo uno de los principales motores de conexión social en España. Así lo refleja el 'Estudio Pringles: Compartir aperitivo, conectar personas'[2],realizado por YouGov, compañía internacional especializada en investigación de mercado y análisis de datos, que sitúa a España como el país europeo donde más asociamos la comida con la conexión entre personas: casi 8 de cada 10 españoles (78%) afirma que compartir comida les ayuda a conectar con otras personas, por delante de Italia e Irlanda (64%), Alemania (63%), Francia (53%) y Bélgica (54%).

Según este Estudio el pequeño gesto compartir snacks tiene un gran impacto emocional; ayudando a reducir el estrés o ansiedad y mejorando el estado de ánimo, a sentirse apoyado/a y cuidado/a y menos solo/a y aumentando el bienestar emocional positivo. La mayoría de las personas perciben estos beneficios emocionales, destacando que el 75% de la población española declara que compartir snacks tiene un impacto positivo en su bienestar emocional. Lo que demuestra que este acto cotidiano tiene un valor emocional más profundo de lo que parece. María Gómez, psicóloga y divulgadora, explica que "compartir comida mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y refuerza la sensación de apoyo. Son momentos sencillos, pero generan un espacio de conexión con un efecto real en cómo nos sentimos".

En este contexto, los snacks se consolidan como uno de los elementos más presentes en la socialización cotidiana. Aproximadamente el 90% de los españoles los consume, y el (82%) afirma que compartirlos fortalece la interacción social. Su consumo se concentra especialmente en momentos de ocio compartido, como ver películas o series (80%) o durante viajes (71%), espacios donde la interacción surge de forma natural.

En España, uno de los principales espacios donde se materializa esta conexión es el aperitivo: el 75% de la población lo disfruta de forma habitual, especialmente con familia, amigos o pareja, consolidándose como un ritual social arraigado.

Las razones para compartir snacks van más allá de lo práctico: el 53% lo hace como muestra de afecto, generosidad y reciprocidad, mientras que un 49% lo vincula a la celebración y la tradición y un 36% a la necesidad de reforzar vínculos sociales. Estas motivaciones se repiten de forma consistente en los distintos grupos de edad, aunque con matices: los Baby Boomers se centran más en la tradición y la unión, mientras que Millennials y Generación X priorizan el afecto y la reciprocidad, y la Generación Z combina ambos enfoques de forma más equilibrada.

A pesar de que el 75% de los españoles afirman que un acto tan sencillo como compartir un snack aumentan su bienestar emocional, solo el 58% afirma llevar a cabo actividades de forma consciente para cuidarlo, lo que evidencia un desajuste entre percepción y comportamiento y apunta a la necesidad de fomentar hábitos de conexión más accesibles en el día a día.

El bienestar emocional: causa social de Pringles

El Informe también recoge que "la soledad está especialmente extendida entre la juventud". Sus datos cuestionan la percepción de la soledad como un fenómeno asociado principalmente a las personas mayores. Y entre sus conclusiones afirma que "existe un consenso acerca de la necesidad de reforzar las acciones para reducir la soledad no deseada".

Ante esta realidad, Pringles aboga por el bienestar emocional como su causa social a nivel global. La marca quiere animar a las personas a retomar el contacto con su entorno cercano y a generar momentos compartidos de forma espontánea, ya sea a través de una conversación o de un encuentro informal.

En un contexto en el que muchas personas tienden a aislarse en momentos de estrés, con la iniciativa "Pop In On Friends with Pringles", que en español sería "Pásate a ver a tus amigos con Pringles", la marca busca fomentar pequeños gestos que ayuden a reforzar los vínculos cotidianos. Y pone el foco en el acto de compartir como una herramienta de conexión, utilizando el consumo de snacks como un facilitador de esos momentos. "Pringles es un aperitivo hecho para compartir, y compartir es una forma de cuidar. Queremos animar a las personas a crear pequeños momentos de conexión en su día a día", señala Alba Lage, directora de marketing de Pringles. Y esto se evoca en su última campaña publicitaria con el mensaje 'Pasa las Pringles'.

El estudio concluye que, en un contexto de cambios en los hábitos sociales, los gestos cotidianos, como compartir comida o un aperitivo, siguen siendo una de las formas más accesibles de fortalecer las relaciones y contribuir al bienestar emocional.

[1] Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) (2024). El Barómetro de la soledad no deseada en España 2024. Encuesta telefónica realizada a 2.900 personas de 18 y más años residentes en España y representativas de la sociedad española.

[2] YouGov (2026). Estudio Pringles: Compartir aperitivo, conectar personas. Estudio realizado mediante 6000 entrevistas online (1000 en cada país) en España, Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda e Italia entre el 23 de enero al 2 de febrero de 2026, con muestras representativas por edad, género y región.

