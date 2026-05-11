El COEGI celebra el Día Internacional de la Enfermera con una jornada de homenaje, participación ciudadana y reconocimiento a la profesión

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) celebrará mañana, 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermera con una jornada repleta de actividades dirigidas a visibilizar la aportación de las enfermeras y enfermeros a la sociedad, reconocer su labor y reivindicar la importancia de fortalecer la profesión En Gipuzkoa trabajan actualmente 5.724 enfermeras y enfermeros, de los cuales el 91,7% son mujeres). La edad media entre las profesionales en activo es de 41,6 años y más de 720 cuentan con una especialidad.

El lema impulsado este año por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) para el día internacional es: 'Las enfermeras empoderadas salvan vidas'.

La presidenta del COEGI, Arrate Zumeta, destaca que el Día Internacional de la Enfermera "es una oportunidad para poner en valor el compromiso, la profesionalidad y el impacto que las enfermeras tienen cada día en la salud y bienestar de la ciudadanía". Asimismo, subraya la necesidad de avanzar hacia entornos laborales seguros, mejorar las ratios enfermera-paciente, potenciar las especialidades y reconocer académica y profesionalmente a la enfermería dentro del grupo profesional que le corresponde (A1). Además, desde el COEGI se reclama impulsar la prescripción enfermera y reforzar el liderazgo enfermero en prevención, cronicidad y cuidados.

El lema del Día Internacional de la Enfermera en 2026 pone el foco en que "las enfermeras empoderadas salvan vidas" y recuerda que invertir en enfermería no es un gasto, sino una garantía de calidad, seguridad y futuro para toda la ciudadanía. En este sentido, Arrate Zumeta recuerda que "sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro".

Zumeta subraya que, en un entorno cambiante como el actual, el Colegio guipuzcoano ha visto la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades de las enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa, con servicios orientados a ámbitos como la investigación o el cuidado de los propios profesionales; así como con "una oferta formativa más amplia, mejor financiada y más descentralizada, en una profesión como la nuestra que requiere reciclaje constante".

Entre las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Enfermera en Gipuzkoa, el COEGI inaugurará el 12 de mayo la exposición Entre Enfermeras, una muestra de viñetas creadas por la enfermera e ilustradora guipuzcoana María Jiménez. La exposición, que podrá visitarse hasta el 30 de junio en la sede del COEGI, reúne ilustraciones inspiradas en situaciones reales del día a día de la profesión desde una mirada cercana, crítica y cargada de humor.

Además, ese mismo día, de 15:00 a 19:00 horas, enfermeras guipuzcoanas estarán presentes en el exterior del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, en la zona de Alderdi Eder, invitando a la ciudadanía a trasladar sus preguntas y mensajes a las enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa. Esta acción se enmarca dentro de la campaña estatal 'Pregunta a tu Enfermera', impulsada por el Consejo General de Enfermería y los colegios provinciales.

El acto central de la jornada en Gipuzkoa se celebrará a partir de las 17:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y contará con la presencia del alcalde de la ciudad, Jon Insausti, representantes de colegios profesionales sanitarios y cerca de 200 enfermeras y enfermeros.

Durante el evento, se rendirá homenaje a las enfermeras y enfermeros que cumplen 25 años de colegiación ininterrumpida y a las y los profesionales recientemente jubilados, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la profesión. La jornada incluirá además la ponencia '¿Enfermeras empoderadas? Construyamos espacios seguros', impartida por Pilar Tazón, enfermera especialista en Salud Mental y responsable de Orekagune, el nuevo espacio de escucha activa impulsado por el COEGI.

Asimismo, tendrá lugar la entrega del 0,7% del presupuesto del COEGI a la asociación Kinyabalanga Nyamizi, destinataria de la XXVIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos relacionados con la Salud del Colegio. La ayuda se destinará al proyecto "Apoyo al funcionamiento de tres dispensarios de enfermería situados en las islas de Kinyabalanga, Irhé y Nyamizi, en el lago Kivu (República Democrática del Congo).

