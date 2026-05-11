Arriaga Asociados logra cancelar 265.000 euros en deudas para 2 clientes con la Ley de Segunda Oportunidad
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Un transportista cancela 151.802 euros de deuda sin perder sus camiones, esenciales para su actividad profesional, mientras que el despacho también logra la cancelación de 114.798 euros para otro cliente, permitiéndole recuperar su estabilidad financiera
Arriaga Asociados ha conseguido la cancelación de más de 265.000 euros en deudas en dos procedimientos tramitados bajo la Ley de Segunda Oportunidad (LSO). Ambas resoluciones han permitido a los afectados superar una situación de sobreendeudamiento y recuperar su estabilidad económica.
Mantener la actividad profesional
La actuación del despacho ha permitido no solo cancelar la totalidad de la deuda, sino también que el cliente conserve sus dos camiones. De este modo, puede continuar con su actividad profesional y generar ingresos con normalidad.
Recuperar la operativa diaria
Tras la resolución, el cliente ha quedado libre de deudas y fuera de los registros de morosidad, lo que le permite recuperar su operativa diaria.
Una vía legal para empezar de nuevo
"Detrás de cada caso hay una situación personal compleja. Nuestro trabajo consiste en acompañar al cliente durante todo el proceso para que pueda dejar atrás sus deudas y retomar su actividad con normalidad", explica Jesús Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.
Con estas actuaciones, Arriaga Asociados muestra su capacidad para ayudar a personas y autónomos en procedimientos de la LSO, con un enfoque centrado en la viabilidad económica del cliente y la protección de sus medios de vida. El despacho está especializado en la defensa de consumidores y en la tramitación de estos procedimientos para la cancelación de deudas de particulares y autónomos.
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