Divina Seguros incorpora la cobertura ocupación ilegal a su seguro de hogar

Esta nueva cobertura incluye defensa jurídica y reparación de daños por actos vandálicos Divina Seguros incorpora a sus seguros de hogar la cobertura de ocupación ilegal, una nueva garantía diseñada para ofrecer mayor tranquilidad y protección a sus asegurados frente a una situación cada vez más relevante en el contexto actual. Esta nueva cobertura se incorpora a la oferta de seguros de hogar de la entidad, a través de todos los canales de distribución y se extenderá de forma progresiva en el resto de las pólizas de la cartera en los próximos meses a medida que se vayan renovando.

La garantía proporciona una solución integral que incluye defensa jurídica para la recuperación de la vivienda y la reclamación de daños, así como el pago de gastos derivados de la ocupación, como alojamiento alternativo o pérdida de alquileres, suministros y cerrajería. Además, contempla la reparación de los daños ocasionados por actos vandálicos. Con esta incorporación, Divina Seguros refuerza su propuesta de valor y se adapta a las nuevas necesidades de sus clientes con soluciones cada vez más completas.

Divina Seguros dispone de una sólida oferta de seguros de hogar, diseñada para ofrecer una protección completa y flexible para todo tipo de viviendas. Sus productos integran coberturas esenciales como daños por agua y eléctricos, robo, rotura de cristales, responsabilidad civil y defensa jurídica, consolidando su posicionamiento como una aseguradora de referencia en la protección integral del hogar y la familia.

Con casi 70 años de experiencia, Divina Seguros presta servicio en todo tipo de seguros que garantizan las necesidades básicas de la unidad familiar. Dispone de una cartera de productos, que destaca por una excelente relación precio-cobertura, con el principal objetivo de facilitar la universalización de las coberturas aseguradoras. Actualmente cubre todas las necesidades de la unidad familiar con productos aseguradores de salud, vida, decesos, accidentes, hospitalización, hogar, ahorro, mascotas. autos y patinetes.

