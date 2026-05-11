United Way España celebra sus 10 años de trabajo en España

Entre las novedades que implantará en nuestro país está la creación de la RED UNITED, un nuevo espacio de escucha consulta y orientación para que entidades sociales, centros educativos, empresas y profesionales puedan conectar necesidades reales del territorio con nuevas oportunidades de impacto social United Way España cumple diez años en España. La fundación forma parte de United Way Worldwide, una de las mayores redes internacionales de acción social, presente en más de 30 países y territorios y con más de 1.100 organizaciones locales, que cada año contribuye a mejorar la vida de millones de personas.

En el marco de su décimo aniversario, United Way España destaca una década de impulso en la adaptación al contexto español de un modelo global de acción comunitaria basado en la colaboración multisectorial. Este enfoque combina la solidez de una red internacional con un fuerte arraigo local, permitiendo desarrollar soluciones alineadas con las necesidades específicas de cada territorio.

De este modo, United Way España se consolida como un agente clave de conexión y articulación, capaz de transformar la voluntad de impacto en iniciativas concretas, sostenibles y de alto valor social.

A lo largo de esta década, United Way España ha desarrollado proyectos en ámbitos como la educación, la salud y el bienestar, la seguridad financiera y la resiliencia comunitaria, trabajando junto a entidades sociales, centros educativos, administraciones públicas, personas voluntarias y más de 60 empresas. Esta trayectoria incluye tanto colaboraciones puntuales como alianzas de largo recorrido con compañías como Cellnex, John Deere y Lilly España, cuyo compromiso continuado en el tiempo ha permitido dar recorrido, ampliar alcance y hacer evolucionar distintas líneas de intervención social.

Junto a ellas, la organización ha construido también alianzas clave con entidades sociales y educativas como YMCA, Creática o Asociación Cultural La Kalle, entre otras, que han permitido diseñar proyectos conectados con necesidades concretas del territorio y con la experiencia directa de quienes trabajan cada día junto a niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad

RED UNITED, un espacio de escucha activa

La compañía sigue impulsando su tarea y abre una nueva etapa con el lanzamiento de RED UNITED, un nuevo espacio concebido para que entidades sociales y centros educativos puedan trasladar necesidades, visibilizar retos y compartir realidades que forman parte de su trabajo cotidiano, pero que no siempre encuentran un canal claro desde el que ser escuchadas, comprendidas y conectadas con oportunidades de colaboración.

El lanzamiento de RED UNITED se enmarca en el proceso de rebranding que la organización impulsa con motivo de su 10º aniversario. "Esta evolución- señala Marina Fuentes, CEO de United Way- responde a la voluntad de expresar con mayor claridad nuestra forma de trabajar y el papel que queremos seguir desempeñando en España: actuar como un punto de apoyo entre quienes conocen de cerca los retos sociales y quienes quieren contribuir a abordarlos desde la empresa, el voluntariado, el conocimiento profesional o la inversión social".

Esta experiencia ha reforzado una convicción que marca la nueva etapa de United Way España: para que la colaboración social sea realmente útil, los retos deben poder ser nombrados y contextualizados por quienes los viven y los acompañan de cerca. Por eso, RED UNITED busca facilitar que esas señales puedan ser recogidas, interpretadas y conectadas con respuestas posibles desde una lógica de colaboración más ajustada a la realidad. Porque para la Fundación las necesidades no aparecen siempre de forma ordenada, ni bajo categorías cerradas.

Un elemento destacado es también ayudar a orientar mejor la colaboración de empresas y profesionales, conectando sus prioridades de impacto social, sus recursos y su voluntad de implicación con retos reales previamente identificados. De este modo, las compañías pueden ampliar su contribución a la sociedad desde iniciativas mejor encauzadas, más alineadas con el territorio y con mayor capacidad de generar valor compartido.

Doble impacto: economía circular e inclusión digital

Y como ejemplo de esta forma de trabajar es REQUIP, una iniciativa desarrollada junto a Lenovo y Asociación Cultural La Kalle, que combina economía circular, inclusión digital y generación de oportunidades. A través del proyecto, equipos informáticos en desuso reciben una segunda vida mediante su restauración y reacondicionamiento, un proceso en el que La Kalle desempeña un papel clave desde su experiencia técnica y social. Y que irán destinados a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, acompañados de sesiones de arranque digital que faciliten un primer acercamiento a la tecnología en un mundo cada vez más digitalizado.

También es importante señalar la conexión del proyecto con la sostenibilidad ya que se reducirá residuos electrónicos, alargar la vida útil de dispositivos, fortalecer capacidades digitales y ampliar oportunidades para personas que afrontan barreras de acceso a la tecnología.

El 10º aniversario culminará el 1 de octubre

La conmemoración del 10º aniversario culminará el próximo 1 de octubre con un acto en la Universidad Nebrija, que reunirá a empresas, personas voluntarias, entidades sociales, personas participantes y otros agentes vinculados a la trayectoria de la organización. El encuentro incluirá una propuesta de improvisación teatral interactiva, pensada como una forma de representar, desde el lenguaje escénico, cuestiones sociales presentes en la vida cotidiana y la importancia de abordarlas desde la colaboración, la escucha y la implicación compartida.

