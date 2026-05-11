ULTRAFLEX® refuerza su posicionamiento como sistema de referencia en impermeabilización líquida de alto rendimiento

Eagle Waterproofing destaca la fiabilidad, versatilidad y facilidad de aplicación de Ultraflex como claves de su crecimiento en el mercado En un momento en el que la durabilidad, la eficiencia y la fiabilidad técnica marcan la diferencia en los proyectos de construcción y rehabilitación, Eagle Waterproofing ha consolidado ULTRAFLEX® como su sistema de impermeabilización líquida de referencia, representando actualmente más del 50% de sus ventas.

La compañía destaca que este posicionamiento responde a una necesidad cada vez más presente en el sector: contar con sistemas fiables, fáciles de aplicar y preparados para responder a las condiciones reales de obra.

"Muchas soluciones son técnicamente buenas sobre el papel o en laboratorio, pero en obra resultan complejas de aplicar o demasiado sensibles a errores. En Eagle hemos trabajado para simplificar la puesta en obra sin renunciar a prestaciones", explica Gemma Mogas, Socia y General Manager de Eagle Waterproofing Ibérica, filial europea de Eagle Group.

ULTRAFLEX® es una membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, desarrollada para obra nueva y rehabilitación. Su elevada versatilidad permite adaptarse a cubiertas planas, inclinadas, invertidas o ajardinadas, así como a una amplia variedad de soportes, desde hormigón o cerámica hasta metal, madera o láminas bituminosas.

Según Mogas, una de las grandes claves del sistema es su enfoque práctico en obra. "El sistema wet-on-wet elimina tiempos de espera entre capas y evita la necesidad de imprimación previa, lo que permite al aplicador trabajar con mayor rapidez, menos riesgos y un mayor control del resultado final. Eso es lo que genera confianza y repetición de uso".

Un sistema adaptado a las necesidades reales del sector

Desde Eagle Waterproofing señalan que uno de los grandes desafíos actuales de la impermeabilización es la necesidad de soluciones menos dependientes de condiciones ideales de aplicación.

"La obra no siempre es perfecta: hay soportes irregulares, tiempos ajustados, climatología cambiante o falta de mano de obra cualificada. Además, técnicos y propiedad exigen cada vez más durabilidad y garantías reales a largo plazo", apunta Mogas.

En este escenario, ULTRAFLEX® destaca por combinar simplicidad, versatilidad y rendimiento técnico en un único sistema.

A nivel técnico, la membrana garantiza un espesor continuo y homogéneo, un aspecto clave en impermeabilización. Además, es compatible con prácticamente cualquier soporte: hormigón, cerámica, baldosín, metal, madera, láminas bituminosas o sintéticas, entre otros.

Con acabado alifático, el sistema es totalmente transitable, incluso para vehículos, y admite múltiples acabados como pavimentación, cubiertas ajardinadas o acabados con grava.

Todo ello respaldado por certificaciones de Evaluación Técnica Europea (ETE) y British Board of Agreement (BBA), que avalan una durabilidad superior a 25 años.

Una solución pensada para todos los perfiles del sector

Uno de los aspectos que Eagle Waterproofing considera diferenciales de ULTRAFLEX® es su capacidad para adaptarse a distintos perfiles profesionales dentro del sector de la construcción y la rehabilitación.

"Para un arquitecto o técnico, supone poder prescribir un sistema con garantías, certificaciones y control en obra. Para el aplicador, es clave la facilidad de puesta en obra y la reducción de errores. Para un administrador de fincas, significa reducir incidencias y contar con una solución duradera que evite reclamaciones. Y para el propietario o particular, se traduce en tranquilidad y larga vida útil", explica Mogas.

La compañía también destaca su fuerte implantación en el canal profesional. "Para el distribuidor, además, es un producto con alta rotación y demanda constante", añade.

Preparado para el momento de mayor actividad en cubiertas

Eagle Waterproofing afronta ahora los meses de mayor demanda para este tipo de sistemas. Entre marzo y julio se concentra gran parte de la actividad relacionada con cubiertas y rehabilitación, favorecida por unas condiciones climatológicas más estables.

"Ultraflex encaja perfectamente en este periodo porque permite ejecuciones rápidas, reduce tiempos de obra y ofrece seguridad tanto al aplicador como al técnico que supervisa", afirma Mogas.

Aun así, la compañía recuerda que el sistema fue desarrollado originalmente para climas húmedos como el británico, lo que permite su utilización durante todo el año.

Durabilidad y sostenibilidad como valor añadido

En paralelo al crecimiento del mercado de rehabilitación, Eagle Waterproofing subraya el papel de la impermeabilización en términos de sostenibilidad y eficiencia.

"La sostenibilidad también pasa por la durabilidad. Un sistema que dura más de 25 años ya está reduciendo el impacto ambiental al evitar intervenciones recurrentes", destaca Mogas.

Además, el sistema líquido continuo evita solapes, residuos innecesarios y errores de instalación que suelen derivar en futuras reparaciones. Su versatilidad también permite rehabilitar sobre soportes existentes sin necesidad de retirarlos completamente, reduciendo residuos y costes de obra.

"En Eagle tenemos una visión muy práctica del producto. Sabemos que, si el aplicador tiene un problema, ese problema escala a toda la cadena: al arquitecto, al jefe de obra y al cliente final. Ultraflex está diseñado precisamente para evitar esos puntos críticos: simplificar la aplicación, minimizar errores y garantizar un resultado consistente. Cuando solucionas el problema en obra, estás mejorando todo el proyecto", concluye Mogas.

Una solución preparada para la realidad de la obra

ULTRAFLEX® representa una nueva forma de entender la impermeabilización: más eficiente, más adaptable y alineada con las necesidades reales del sector.

En un momento clave del año para las intervenciones en cubiertas, Eagle Waterproofing refuerza su apuesta por un sistema que ya se ha convertido en referencia para miles de profesionales.

"¿Quieres saber cómo aplicar ULTRAFLEX® en tus proyectos? Descubre por qué cada vez más técnicos y aplicadores confían en las soluciones de Eagle Waterproofing", animan.

Más sobre Eagle Group

Eagle Group es un grupo empresarial británico innovador que desarrolla, fabrica y comercializa distintos sistemas de impermeabilización coste-eficientes y de alta calidad.

El grupo tiene presencia internacional, en más de 20 países, y actualmente tiene distribuidores y aplicadores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudeste de Asia y Australia.

