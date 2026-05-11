Toledo revela su arquitectura más antigua en sus jornadas de puertas abiertas “Baños y Mezquitas”

El subsuelo de Toledo vuelve a cobrar vida. Tras el éxito de las jornadas celebradas desde el inicio de año, el Consorcio de la Ciudad de Toledo avanza en su programa del 25º Aniversario invitando a la ciudadanía a descubrir la ciudad desde su dimensión más íntima y milenaria. Los próximos 16 y 17 de mayo, la cita se detiene en “Baños y Mezquitas”, un recorrido diseñado para entender Toledo a través del agua, el rito y la huella de las distintas culturas que han habitado la capital.



Durante este fin de semana, y con entrada libre y gratuita, se abrirán al público espacios únicos restaurados por el Consorcio que ofrecen una panorámica inédita de la ciudad, esta vez desde el subsuelo. La propuesta apuesta por un formato guiado y teatralizado, incorporando actores que recrearán escenas históricas, leyendas y costumbres en los propios escenarios originales: desde los hammams del siglo XII hasta los baños litúrgicos de la Judería o las mezquitas que más tarde fueron iglesias.

Se trata de una experiencia inmersiva que busca devolver la dimensión humana a este patrimonio. Cada espacio se convierte en un escenario vivo donde el trabajo del Consorcio cobra todo su sentido: hacer accesible un legado que permite comprender cómo se diseñaba la experiencia del baño, la purificación espiritual o el culto en el Toledo medieval.



Los espacios incluidos en estas jornadas son:

Baños Cenizal y Caballel: (Sábado y domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30). Construcción del siglo XII que sigue el esquema del hammam árabe heredado de las termas romanas.

Baño del Ángel y Casa del Judío: (Sábado y domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30). En el corazón de la Judería, este conjunto permite conocer desde un baño árabe perfectamente conservado hasta un sótano que albergó un posible miqvé o baño litúrgico judío.

Mezquita del Salvador y Pozo del Salvador: (Sábado y domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00). Un viaje por las capas de la historia, donde la mezquita más antigua de la ciudad (siglo IX) convive con columnas romanas y una pilastra visigoda.

Mezquita de San Sebastián y Baños de Tenerías: (Sábado y domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30). Un conjunto arqueológico que revela la "rutina del agua" en el Toledo musulmán y la evolución de un edificio de mezquita a templo cristiano.



Un calendario para redescubrir Toledo a través de sus capas de historia

Las jornadas de puertas abiertas de “Baños y Mezquitas” forman parte de un programa anual concebido como una invitación a descubrir la ciudad desde perspectivas inéditas. Tras las jornadas dedicadas a torres y claustros, el calendario culminará en junio con “Salones y Cuevas”, completando un recorrido que revela la riqueza multicultural de Toledo, desde su intimidad doméstica hasta su herencia sagrada.

Esta programación convierte 2026 en un año excepcional para el turismo cultural: redescubrir Toledo habitando sus espacios desde dentro.