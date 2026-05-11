Presentación en Ávila de «¿Quién escribió realmente El Quijote?»

El próximo jueves 14 de mayo tendré el honor de presentar en El Episcopio (Pl. de la Catedral, s/n, 05001 Ávila) mi libro ¿QUIÉN ESCRIBIÓ REALMENTE EL QUIJOTE? La verdad silenciada por cinco siglos, un acto que, para mí, posee un profundo significado intelectual y emocional.

No se trata únicamente de la presentación de un libro. Se trata, sobre todo, de una invitación al pensamiento libre, al espíritu crítico y al cuestionamiento sereno de aquellas verdades que, por repetidas durante siglos, hemos terminado aceptando como incuestionables.



La presentación tendrá lugar en una ciudad muy especial para mí: Ávila. Una ciudad vinculada históricamente a la libertad de conciencia, al pensamiento espiritual y a la profundidad intelectual. No podía imaginar un escenario más adecuado para compartir una obra que precisamente nace de la necesidad de mirar de frente uno de los grandes paradigmas de nuestra historia literaria: la autoría de El Quijote.

Por lo tanto, presento este libro en Ávila porque solo en la ciudad de la libertad, protegida por el espíritu de sus antiguos fueros medievales, el amparo de fuerza mística de Santa Teresa de Jesús y la profundidad intelectual y belleza lírica de San Juan de la Cruz, podemos atrevernos a mirar de frente a la historia y descubrir quién sostuvo realmente la pluma que escribió la magna obra de la literatura española, joya de la literatura universal y, seguramente también, la culminación del pensamiento humano. Un libro nacido de una necesidad interior Hay libros que se escriben por ambición. Otros, por oportunidad. Y algunos —muy pocos— se escriben porque, sencillamente, no hacerlo sería traicionar una verdad que pide salir a la luz. ¿QUIÉN ESCRIBIÓ REALMENTE EL QUIJOTE? La verdad silenciada por cinco siglos pertenece a esta última categoría.

No ha nacido como un capricho literario, ni como un ejercicio de erudición, ni como un desafío académico. Ha nacido como una necesidad interior, como la consecuencia inevitable de muchos años de lectura, intuición, estudio y asombro ante una obra que, a mi juicio, nunca ha sido comprendida del todo.

Asimismo, esta obra es una invitación a cuestionar paradigmas, cultivar el pensamiento crítico y reivindicar que el saber sólo progresa cuando nos atrevemos a preguntar. ¿Por qué he escrito esta obra? La he escrito porque El Quijote me ha obligado. Porque había algo en él que no encajaba en la versión oficial. Porque algunas obras no se leen: nos leen. Y cuando eso ocurre, uno ya no es dueño de callar. Este libro no cierra un debate: lo abre. No busca destruir una figura: busca comprender una obra.

Este ensayo no ha sido concebido como un mero ejercicio de erudición ni como una provocación académica. Surge de muchos años de lectura, reflexión, análisis y asombro ante una obra cuya profundidad filosófica, espiritual y humanística desborda claramente la biografía conocida de Miguel de Cervantes.

Mi propósito no es destruir una figura histórica admirable como Cervantes, un hombre de su tiempo, matriculado en la escuela de la adversidad y de los golpes duros, hacia quien siento un profundo respeto humano y alta valoración por su papel relevante para que esta magna obra de la literatura y del pensamiento conociera la luz.

Mi intención es abrir un espacio de reflexión que permita preguntarnos, sin miedo y sin prejuicios, si realmente conocemos la verdad acerca de la inteligencia que la hizo posible. Un libro que no camina solo Este libro no camina solo, por lo que me obliga a hacer dos menciones.

La primera es para el profesor Francisco Calero, catedrático emérito de Filología Latina de la UNED, una de las figuras más sólidas del humanismo filológico contemporáneo. Pero mencionar su título académico es apenas rozar la superficie de lo que representa. Recomiendo especialmente sus dos grandes obras: ✔️El verdadero autor de los “Quijotes” de Cervantes y de Avellaneda ✔️Autobiografía de Juan Luis Vives: una vida modélica dedicada al estudio y la escritura.

Ha tenido la deferencia conmigo de prologar mi libro. Un detalle sumamente importante porque, además de actuar como sello de calidad, contextualiza la obra dentro de un marco histórico, intelectual y literario. Ayuda a entender mejor qué aporta, de dónde viene y por qué es relevante. Mi libro recoge, analiza y divulga la mayoría de sus investigaciones, tratando de acercarlas a un público amplio desde una perspectiva divulgativa, reflexiva y humanística.

La segunda es para José Antonio Fernández de la Orden, director de la editorial Mundo Libre Libros. Su labor no se limita a la gestión editorial. Representa una forma de entender el mundo del libro como territorio de pensamiento independiente, donde las ideas se valoran por su profundidad y honestidad, no por su interés comercial.

Publicar una obra que invita a replantear la autoría de El Quijote no es una decisión meramente comercial, sino un acto de confianza en el lector y en el debate intelectual. La gran pregunta: ¿Quién escribió realmente El Quijote? Durante casi cinco siglos hemos aceptado como una verdad indiscutible que Miguel de Cervantes es el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, mis investigaciones me han conducido a una convicción profunda:

Que es «de toda imposibilidad imposible»—utilizando una simpática expresión quijotesca— que Cervantes sea el verdadero autor del Quijote.

¿Cómo pudo un hombre calificado históricamente de «ingenio lego» crear un tratado de sabiduría y erudición, con más de un millar de referencias a autores griegos y latinos? Esta gran pregunta es el eje principal que vertebra el libro. Una invitación abierta

El próximo jueves 14 de mayo, en El Episcopio, compartiré con todos los asistentes esta apasionante travesía intelectual y espiritual. No acudiré para imponer conclusiones, sino para abrir preguntas. Porque quizá —como sucede en toda gran búsqueda— lo importante no sea únicamente encontrar respuestas, sino aprender a mirar la realidad con una conciencia nueva. Y es que, como escribió Marcel Proust: «El verdadero acto de descubrimiento no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en verlos con ojos nuevos».

Por todo ello, quiero invitaros personalmente a acompañarme el próximo jueves 14 de mayo, a las 19:30h en El Episcopio, en una presentación que no será únicamente un acto literario, sino también un espacio de reflexión, diálogo y búsqueda compartida.

Será una oportunidad para adentrarnos juntos en uno de los mayores enigmas de nuestra historia cultural, cuestionar paradigmas profundamente arraigados y contemplar El Quijote desde una mirada nueva, libre y consciente.

Tanto si compartís mis planteamientos como si discrepáis de ellos, vuestra presencia será enormemente valiosa, porque las grandes obras solo permanecen vivas cuando siguen generando preguntas, debate y pensamiento.

Os espero para compartir una tarde de literatura, sabiduría, historia, espíritu crítico y amor por una obra inmortal que, quinientos años después, continúa interpelándonos como pocas. Nos vemos en Ávila.