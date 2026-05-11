San Juan de Ávila

lunes, 11 de mayo de 2026, 10:42 h (CET)

En Almodóvar del Campo, allá por el mil quinientos, nacía un hombre de Dios y a Él dedicó sus desvelos.

De Catalina y Alfonso, un matrimonio modelo, propietarios de unas minas sería el hijo predilecto.

Siendo todavía muy niño, ya se advertía su celo, en poner siempre a los otros antes que su propio fuero.

Así, yendo un día a la escuela, con sayo de terciopelo, advirtió como otro niño llevaba el suyo deshecho.

Y sin pensarlo dos veces, en un dadivoso gesto, le dio el suyo al otro niño y él se vistió de harapiento.

Atraído por las leyes, con los catorce ya puestos, marchó para Salamanca con la idea de hacer Derecho.

Más cuatro años después, decide volver al pueblo, tras cesar en sus estudios buscando recogimiento.

Y allí, en su pueblo natal, una vida de silencio y de dura penitencia durante más de año y medio.

Sumergido en reflexiones y de súplicas al Cielo, con la guía de un franciscano puso en marcha sus talentos.

Se marchó a Alcalá de Henares, donde estudió con esmero, Ciencia, Arte y Teología para incrementar su acervo. Conoció a Francisco Osuna, y a De Soto, su maestro, lo mismo que a San Ignacio de Loyola primigenio.

Y también en Alcalá, conoció a Pedro Guerrero, que fue arzobispo en Granada con el transcurso del tiempo.

Recién cumplir veintiséis, fallecidos sus ancestros, fue ordenado sacerdote y lo celebró en su pueblo.

Aquella misa primera, la ofreció desde el recuerdo, de sus dos progenitores que siempre lo protegieron.

Fue una eucaristía especial, sin boatos ni aderezos, en la que invitó a unos pobres para compartir con ellos.

Les dio vestidos a todos, y les demostró su afecto, lavando a todos sus pies en un amigable almuerzo.

Allí mismo, en Almodóvar, permaneció poco tiempo, el que tardó en repartir lo que heredó de sus deudos.

Como se quedó sin nada, libre de esos ataderos, se preparó en cuerpo y alma para ir de misionero.

América le atraía, e hizo su ofrecimiento, al obispo de Tlascala que le aceptó de momento.

Mientras llegaba la fecha, Sevilla fue su aposento, y allí pudo reencontrarse con un amigo sincero.

Era Fernando Contreras, sacerdote y compañero, de los tiempos de Alcalá, y sus pobrezas fundieron.

Porque vivían la fe, basada en los Evangelios, con absoluta pobreza y dando a todos consejos.

Luego no llegó a cumplirse, el marcharse al extranjero, pues La Providencia quiso marcarle otros derroteros.

El arzobispo Manrique, fue quien le expresó el deseo, de que quedara en Sevilla a ejercer su ministerio.

Juan de Ávila no quiso, a Manrique hacer de menos, y pronto le contestó que aceptaba su deseo.

Y quedó en Andalucía, para demostrar su apego, a muchos necesitados de cobijo y alimentos.

En la tierra de María, sus capitales y pueblos, la fama de su bondad siguió con fuerza creciendo.

Predicaba con sapiencia, explicando el fundamento, de su inquebrantable fe en Dios y en los Mandamientos.

A pesar de su modestia, vida pobre y buen ejemplo, lo denunciaron un día sin pruebas ni fundamento.

Fueron veinticuatro meses, los que duró aquel proceso, tras los que la Inquisición lo absolvió de aquel tormento.

Durante todo ese tiempo, él permaneció sereno, confiando siempre en Dios a quien oraba sin miedo.

Ni contra testigos falsos, que con rencor le ofendieron, Ávila quiso ejercer ninguno de sus derechos.

Sin embargo, el arzobispo, tan pronto acabó el proceso, quiso que en El Salvador predicara un parlamento.

Desde el púlpito, con calma, y suplicando silencio, ofreció paz y perdón a quienes tanto le hirieron.

Hasta fin del treinta y cuatro, del siglo decimosexto, Ávila siguió en Sevilla cumpliendo su ministerio.

Pero entrado el treinta y cinco, Juan Álvarez de Toledo, que era de Córdoba obispo le hizo a Juan un ruego.

Que a Córdoba se marchara, para rescatar al pueblo, de su ahogo espiritual y para animar al clero.

Cuando a Córdoba llegó, se alojó en un aposento, sito en San Bartolomé: un hospital muy modesto.

Renunciando por virtud, a espacio más placentero, que el obispo le ofreció por gratitud y respeto.

Su vida en el hospital, le sirvió de gran consuelo, pues pudo así confortar a moribundos y a enfermos.

Hasta Fray Luis de Granada, llegaron los grandes ecos, que de Juan se divulgaban por su santidad y su celo.

Y Fray Luis, que hizo gestiones, para poder conocerlo, se quedó impresionado por su trabajo y aciertos.

Juan no conocía el cansancio, ni se quejaba de sueño; su entrega por los demás era un verdadero ejemplo.

Logró muchas conversiones, aunque pocas conocemos, por su modestia infinita o por guardar el secreto.

Se empeñó con gran rigor, en prestar su ayuda al clero, y en la profunda reforma que con tanto tino hicieron.

La primera fundación, previa al Concilio en Trento, fue el Colegio San Pelagio un impresionante Centro.

Que devino en Seminario, donde se sigue instruyendo, a quienes les llama Dios al Sagrado Ministerio.

También fundó La Asunción, un prestigioso colegio, donde salían los alumnos con títulos de maestro.

Cuando corría el treinta y seis, le llama para un proyecto, Don Gaspar, el arzobispo que en Granada tenía asiento.

Pues quería que predicase, con ese fervor y acierto, que causaba admiración entre las gentes del pueblo.

Y conoció a Juan Ciudad, un portugués del comercio, que fue a verlo predicar y se convirtió al momento.

Ante esa transformación, Juan Ciudad, en poco tiempo, se hizo llamar Juan de Dios por devoción y respeto.

Y Ávila sigue su ruta, predicando y convirtiendo, y se traslada a Baeza donde alcanzaría su sueño.

Que fue siempre el de ayudar, a la formación del clero, para poder conseguir unos frutos duraderos.

Con entusiasmo infinito, y numerosos esfuerzos, consiguió que allí en Baeza se estableciera un colegio.

Con bula del Papa Pablo, o mejor, Pablo tercero, surgió una Universidad digna del docto Maestro.

Siguió allí trabajando, y ejerciendo el ministerio, escuchando a muchas almas que precisaban consejo.

Y el año cuarenta y cinco, de aquel siglo de talentos, Juan fue llamado a Montilla por la marquesa de Priego.

Pues quería que predicase, la Cuaresma en aquel pueblo, y a su hijo, Conde de Feria, le diera sabios consejos.

La gente quedó encantada, y gran fervor produjeron, los convincentes sermones de aquel singular Maestro.

Que, con humildad y coraje, Sin regatear esfuerzos, enseñaba el catecismo que era uno de sus retos.

El año cuarenta y seis, Doña Ana y Don Pedro, que eran los condes de Feria a Zafra se dirigieron.

Y pasados unos meses, al Maestro le pidieron, que fuera a Zafra en Cuaresma a hacer sus predicamentos.

Ávila aceptó gustoso, a pesar de a que, al Maestro, le habían dicho que los condes tenían lujo en exceso.

Ante aquella información, Ávila sin titubeos, pensó que le aceptarían los de Feria, sus consejos.

Cuando Ávila llega a Zafra, tras mostrarle sus respetos, agradece a los de Feria su oferta de alojamiento.

Pero renuncia a vivir, en el palacio, con ellos, debido a la gran modestia que adornaba al buen Maestro.

Les convenció de que él, se encontraría muy contento, de vivir en soledad o con algún compañero.

De esta manera vivió, durante más de año y medio, junto a otro sacerdote en un hogar muy modesto.

Salía con mucha frecuencia, por los más cercanos pueblos, donde ejercía complacido su sagrado ministerio.

Y no olvidando su plan, de inculcar virtud y ejemplo, se propuso que los condes moderasen sus excesos.

Y aquellos condes de Feria, fielmente correspondieron, a las pláticas piadosas que les inculcó el Maestro.

Pues ganaron en nobleza, aplicando con esmero, los consejos recibidos antes de marcharse a Priego

Desde enero del cincuenta, tuvo en Córdoba aposento, aunque iba donde hacía falta a dar apoyo y consejo.

Precisamente aquel año, Doña Ana, con Don Pedro, buscando un cambio de aires fijaron su hogar en Priego.

Pasados otros dos años, Ávila asiste a Don Pedro, a la hora de rendir su alma al Dios Eterno.

Y, transcurridos tres más, el cincuenta y tres corriendo, Doña Ana se decide a internarse en un convento.

Mientras sucedía lo dicho, nuestro afamado Maestro, no paraba de fundar escuelas en cada pueblo.

Donde enseñaba a los niños, las glorias de nuestro Credo, el amor por los hermanos y la práctica del rezo.

Hay que decir con orgullo, que el Maestro de Maestros, fue tan gran predicador que abarrotaba los templos.

Si predicaba en las plazas, se llenaban los accesos, y hasta en algunos tejados se subían para verlo.

Él no lo hacía por lucirse, ante sus fieles adeptos, tan solo quería enseñarles la manera de ir al Cielo.

Como buen hombre de Dios, siempre iba por derecho, a tratar de convertir a las personas sin credo.

Por eso entre sus oyentes, nunca aparecía el tedio, y sí gran admiración por ese Dios descubierto.

Cuando hablaba a poderosos, o a gentes de recio ego, siempre encontraba la forma de transmitirles sosiego.

Su sapiencia en teología, y su incomparable verbo, le hacían preparar sermones sin emplear mucho tiempo.

Que luego invertía en los pobres, procurándoles sustento, o hablándoles del Señor dando a su alma consuelo.

Cuando tuvo que ser firme, defendiendo lo correcto, nunca le tembló la mano pero usando el mejor gesto.

En cierta ocasión pidió, mediante público ruego, a una persona de Iglesia que cambiara su aposento.

Y es porque en él había un cuadro, que, a juicio del gran Maestro, no iba con su ocupación y suponía un mal ejemplo.

Fue tan firme y convincente, la petición del Maestro, que el cuadro ya no lució jamás en ese aposento.

Pasando necesidades y entregado por entero a predicar día y noche gastó su vida el Maestro.

Nunca aceptaba limosnas, ni favores, ni estipendios, por sus charlas o sermones; pues no lo veía correcto.

En Granada ocurrió un día, que el arzobispo Guerrero, amigo de juventud quiso comprarle un manteo.

Pues Ávila lo tenía, bastante raído y viejo, y Guerrero suponía que él no tendría dinero.

O que, tal vez lo guardaba, para dar a un pordiosero, que carecía de recursos y no los cubría pidiendo.

Tan solo por obediencia, acepto el santo Maestro, el regalo que le hacía el arzobispo Don Pedro.

Llegado el cincuenta y cuatro, en Montilla toma asiento, después de haber recorrido ciudades, villas y pueblos.

Se instala en una casita, de la marquesa de Priego, que tenía patio y pozo toda, con terrizo suelo.

Su mobiliario era pobre, como quería el Maestro, con una mesa, dos sillas y unas tablas como lecho.

Más tarde aceptó un colchón, por mandato de un galeno, al comprobar que aquel santo se encontraba muy enfermo.

En aquella humilde casa, quince años vivió el Maestro, escribiendo, meditando y dando sabios consejos.

Sin dejar un solo día, su sagrado ministerio, con las idas y venidas que le permitía su cuerpo.

Que no eran ya, tan frecuentes, como lo eran sus deseos, más le fallaban las fuerzas ante el más liviano esfuerzo.

Así, un día y otro día, con el talante sereno, se sumergía en la oración que era su gran embeleso.

Seguía siendo moderado, con sus parcos alimentos, a él le interesaba más sublimar sus pensamientos.

Pues comprendió claramente, que llegaba un tiempo nuevo, y que su estancia en Montilla exigía más sosiego.

Pues le impedía viajar, a las ciudades y pueblos, con la misma asiduidad que antes podía hacerlo.

No por eso, aminoró, sus trabajos y sus rezos, levantándose a la tres para seguir dando ejemplo.

Y se acostaba a las once, tras enfrascarse con celo, en diferentes tareas como la visita a presos.

Entre maitines y laudes, que eran de su alma sustento, redactaba memoriales para el Concilio de Trento.

Y escribía con frecuencia, al arzobispo Guerrero, que lo era de Granada y amigo desde pequeño.

Para expresarle opiniones, y darle sabios consejos, con relación al concilio al que concurrió Don Pedro.

Amén de los dos escritos, que de su pluma salieron, y que envió a los concilios de Granada y de Toledo.

En el tratado Audi Filia, también influyó el Maestro, en la parte dedicada al Divino Sacramento.

También de Santa Teresa, predicaba con gran celo, a novicios jesuitas a sacerdotes y a legos.

La escuela sacerdotal, que anheló desde el comienzo, la quería para formar a curas y misioneros.

Sustentado en la oración, y un fuerte recogimiento, cultivara la pobreza siguiendo los Evangelios.

Pues, para bien predicar, decía el santo Maestro, había que estar bien formado y con los pies en el suelo.

Hay que señalar también, el vínculo tan estrecho, con todos los seguidores que querían seguir su ejemplo.

Discípulos convencidos, que libres de todo apego, practicaban la excelencia en su ascético concepto.

Nunca quiso nuestro Santo, buscar elevados puestos, ni dignidades mundanas que turbaran su proyecto.

Solo quería darse a todos, los que le pedían consejo, y predicar con vehemencia sin dejar a los enfermos.

Sí tuvo siempre contacto, Con personas de gobierno, Compañeros religiosos Y con las gentes del pueblo.

Porque nunca hizo distingos, en su quehacer misionero, solo buscaba las almas que requerían sus desvelos.

Para enseñarles que Cristo, el Maestro de Maestros, se encontraba en el sagrario con Sus brazos siempre abiertos.

Para curar sus heridas, para aplacarles sus miedos, y para llenar sus almas de esperanza y de consuelo.

Por eso los grandes santos, coetáneos del gran Maestro, buscaban su cercanía para escuchar sus consejos.

Hay que citar, por justicia, sus numerosos encuentros, con san Francisco de Borja o el de Alcántara, San Pedro.

También a Juan de Ribera, gran promotor de conventos, que fue arzobispo en Valencia donde dejó un gran recuerdo.

Ávila tuvo, también, un trato de gran afecto, con Ignacio de Loyola del que admiraba su celo.

Tan es así, que ocurrió, que en los años que siguieron, varios de sus seguidores al de Loyola se unieron.

Con la venia generosa, del admirado Maestro, que, en su virtud, les decía que él podría marchar tras ellos.

Tal era la enorme fe, admiración y respeto, que sentía por Ignacio y su elevado proyecto.

El mismo que San Ignacio, sentía por el Maestro, que le hubiera acarreado cual arca del Testamento.

Es preciso recordar, aquel preciso momento, en el que, Santa Teresa pidió al Maestro consejo.

Fue ya en el sesenta y ocho, de los años mil quinientos, cuando se acercaba el fin de nuestro insigne Maestro.

Teresa de Jesús, pide, al de Ávila consejo, porque necesita ayuda por sus muchos sufrimientos.

Pues la santa entró en problemas, con sus visiones y sueños, en los que la Inquisición quiso encontrar un pretexto.

Para poder penetrar, en sus escritos secretos en los que ella revelaba sus cuitas y sus recelos.

El de Ávila, supo dar, en un escrito certero, la solución a la santa que bien supo agradecerlo.

El mismo año citado, los dolores consiguieron, una petición del santo dirigido al mismo Cielo.

Cuando el dolor terminó, se arrepintió el gran Maestro, de haber rehusado el dolor para no sufrir por ello.

Pasado otro año más, los males van en aumento; ya se presentía el final inmediato del Maestro.

El día 8 de mayo, los que estaban junto al lecho, le dijeron si quería disponer su testamento.

Contestó que no tenía, ni herencia ni herederos; solo quería confesarse para el viaje postrero.

El día 9 recibió, el Viático en su lecho, y se encomendó al Señor esperanzado en Su encuentro.

Fue en aquella misma tarde, con el rosario en sus dedos, cuando el Maestro expiró rodeado de compañeros.

Y, como siempre pidió, espera el fin de los tiempos, en la ciudad de Montilla en donde yace su cuerpo.

Mientras, su alma gloriosa, junto a Dios, allá en el Cielo, nos seguirá iluminando a los que en él confiemos.