‘Movida celestial’, la película que supone el debut de Aziz Ansari como director

Distribuida por Vértice 360, se estrena el viernes día 15 Movida celestial, coproducida, escrita, dirigida y coprotagonizada por Aziz Ansari, que supone el debut de Ansari como director.



Sinopsis

Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un hombre que encadena trabajos temporales para sobrevivir, y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas…

La película

Una comedia ingeniosa que da un giro inteligente al cliché de los ángeles en la tierra (El cielo puede esperar, ¡Oh, Dios!, City of Angels) y las películas sobre el intercambio de vidas (Entre pillos anda el juego). Una visión fresca y auténtica que combina dos géneros que encantan al público.

La película es una sátira irónica sobre nuestra época de crecientes desigualdades sociales que tuvo un rodaje accidentado. Fue anunciada por primera vez en abril de 2023, y tras sufrir varios retrasos por la huelga de Hollywood de 2023, y una lesión de Reeves (una fractura de rótula), tres años después llega a los cines de todo el mundo.

En 2024 Lionsgate presentó imágenes del filme en la CinemaCon, donde Ansari explicó que, “esta película trata sobre lo que mucha gente está viviendo: atravesar dificultades" y con la que busca revivir el género de la comedia para adultos en la pantalla grande, “quiero que la gente vuelva a ver este tipo de películas en cines, como hacíamos antes”.

Los inicios de Aziz Ansari en la industria, delante de las cámaras, los encontramos en el programa de sketches Human Giant (2007) y en la divertida serie Parks & Recreation (2009).

En la gran pantalla, algunos de sus primeros papeles fueron, como aquí, junto a Seth Rogen, en películas como Juerga hasta el fin (2013) o Cuerpos de seguridad (2009).





Tráiler de la película

Ficha técnica

Título original: Good Fortune Dirección: Aziz Ansari Guion: Aziz Ansari Reparto: Keanu Reeves Gabriel), Seth Rogen Jeff), Aziz Ansari (Arj), Keke Palmer(Elena); Sandra Oh (Martha) Productores ejecutivos: Aniz Adam Ansari, Jonathan McCoy, Christopher Woodrow, Connor DiGregorio Música: Carter Burwell Director de fotografía: Adam Newport-Berra Año de producción: 2024 Género: Comedia Duración: 98 min País: Estados Unidos Distribuidora: Vértice 360 Fecha de estreno en España: 15 de mayo de 2026