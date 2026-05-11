Noval Properties explica por qué cada vez más personas deciden vivir en República Dominicana

Calidad de vida, oportunidades de inversión y crecimiento sostenible posicionan al país como uno de los destinos residenciales más atractivos del Caribe El interés por vivir en República Dominicana continúa creciendo a nivel internacional, impulsado por un entorno que combina calidad de vida, estabilidad económica y un mercado inmobiliario en plena expansión. Este escenario ha convertido al país en uno de los destinos más atractivos del Caribe no solo para residir, sino también para invertir, una oportunidad que Noval Properties canaliza a través de proyectos diseñados para maximizar la rentabilidad y el valor a largo plazo.

Uno de los principales indicadores que explican esta tendencia es el dinamismo del turismo, considerado el motor de la economía dominicana. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo dominicano, el país cerró el año 2025 con un récord histórico de aproximadamente 11,6 millones de visitantes internacionales, lo que supone un crecimiento del 4,3 % respecto al año anterior y confirma una tendencia sostenida al alza. Este volumen de turistas no solo refuerza la imagen del país como destino global, sino que también impulsa directamente la demanda de alojamiento y propiedades.

La calidad de vida es otro de los factores clave que sostiene esta tendencia. El país ofrece un clima cálido durante todo el año, una amplia oferta de servicios y una infraestructura en constante desarrollo. Este atractivo ha favorecido la llegada de nuevos residentes, especialmente perfiles internacionales como teletrabajadores, jubilados y emprendedores, que encuentran en República Dominicana un equilibrio entre bienestar y oportunidades económicas.

Noval Properties, a la cabeza del desarrollo inmobiliario

Este aumento de la demanda residencial tiene un efecto directo en el mercado inmobiliario. La necesidad de alojamiento, tanto para uso personal como para alquiler vacacional, impulsa el desarrollo de nuevos proyectos en ubicaciones estratégicas. Noval Properties, desarrolladora inmobiliaria con más de 20 años, responde a esta realidad con una propuesta centrada en activos con alto potencial de revalorización y generación de ingresos.

La compañía desarrolla proyectos inmobiliarios en zonas clave de República Dominicana, como Punta Cana o Samaná, entre otras, donde el crecimiento del turismo, la alta ocupación hotelera y la diversificación de la oferta turística crean un entorno favorable para la inversión inmobiliaria.

Y es que la inversión extranjera es clave. Solo en 2024, la inversión extranjera directa alcanzó más de 4.500 millones de dólares, manteniendo una tendencia positiva que se ha prolongado en 2025. Este capital impulsa el desarrollo de infraestructuras, proyectos turísticos y residenciales, fortaleciendo el ecosistema en el que opera Noval Properties.

Además, el país continúa ampliando su oferta turística con nuevos polos de desarrollo, lo que abre oportunidades en mercados emergentes dentro del propio territorio. Este crecimiento descentralizado permite diversificar la inversión y acceder a proyectos con alto potencial desde fases tempranas.

Noval Properties acompaña a sus clientes en todo este proceso, facilitando el acceso a un mercado respaldado por cifras sólidas. Su enfoque integral permite a los inversores extranjeros participar en el crecimiento del país con seguridad, transparencia y una estrategia orientada a resultados.

El atractivo de República Dominicana no se limita a su estilo de vida, sino que se sustenta en indicadores económicos concretos que avalan su evolución. La combinación de crecimiento sostenido, récord turístico y desarrollo inmobiliario convierte al país en una oportunidad única para quienes buscan invertir con visión de futuro.

Por esta razón, Noval Properties se ha consolidado como un socio estratégico capaz de transformar el interés por vivir en el Caribe en una inversión rentable, alineada con una de las economías más dinámicas de la región.

