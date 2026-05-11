Presento una instancia en el Ayuntamiento de Moncada para poder tratar el tema de los animales

Al estar provisionalmente en una baja médica compatible con poder hacer gestiones puntuales, el pasado miércoles me desplacé al pueblo de Moncada (Valencia) para poder presentar desde la Plataforma Defensa Animal una instancia para que la formación política que va a ostentar la alcaldía del municipio el mes que viene nos reciban para hablar de nuestras inquietudes.



La socialista Amparo Orts en junio cederá la vara de mando a Álvaro Gonzalvo de Compromís para cumplir con el pacto de gobierno y queremos que este partido dé por fin a los animales el respeto que merecen.

Al no obtener respuesta alguna en diferentes correos electrónicos y al saber que han recibido a los taurinos, no me ha quedado más remedio que presentar una instancia formal para que al menos nos escuchen, aunque mientras estaba ese día en la cola para hablar con la persona del mostrador, ya escuché a unos taurinos decir que el aún vicealcalde Gonzalvo dijo que no estaba a favor de los toros, pero que los respetaría cuando tuviera la alcaldía el próximo mes.

Tenemos que seguir luchando para que desde Compromís se proteja a los animales cuando tengan la alcaldía, pues el PSOE tiene que respetar a su socio de gobierno y sus principios. Orts ha pertenecido durante mucho tiempo a peñas taurinas y carece de imparcialidad en este aspecto.

Compromís hace unos años no formaba parte del gobierno y estaba en la oposición, criticando muy duramente estos actos e incluso poniendo en sus redes sociales imágenes de la alcaldesa embolando un toro.

Tenemos informes veterinarios y de biólogos más que de sobra sobre toda la aberración que hay en los actos taurinos callejeros que celebra Moncada y otros municipios, pero basta un poco de empatía y sentido común para saber que esto es una completa aberración que ningún partido llamado progresista debería permitir.

También queremos que dejen de explotar caballos con la excusa de la bendición de los animales, pues sufren el ambiente hostil y no es apropiado usar a los animales para ningún fin. En la instancia también hemos reclamado poder hablar de la situación del refugio municipal, que necesita más recursos, y la necesidad de priorizar la emergencia climática que atravesamos.

OTRAS PETICIONES

Finalmente, no pude registrar en el Ayuntamiento de Moncada la solicitud porque va con cita previa, por lo que llamé telefónicamente al consistorio de Rocafort para ver de ir a hacerlo ahí, que electrónicamente se puede mandar de uno a otro al momento y me desplacé en el metro para hacerlo desde ese y de paso les presenté una instancia para reiterar nuestros correos electrónicos pidiendo que sustituyan las constantes botellas de plástico en el pleno municipal de Rocafort por alternativas sostenibles, al igual que han hecho muchos otros pueblos.

Antes de eso, al salir del Ayuntamiento de Moncada, pude hablar con dos chicas que de un día para otro las querían echar de un piso por una especie de trampa que les hicieron y, desde luego, el tema de la vivienda cada vez es un problema más grave.

A esas chicas les dejé mi contacto para darles voz y hacer pública su problemática, pero de momento no han contactado conmigo para poder hacer una denuncia pública. Casualmente, una de ellas era veterinaria y señaló con total seguridad que estos actos con animales son una barbaridad.

Una vez presenté desde Rocafort la instancia para Moncada y la petición a este otro consistorio para sustituir los plásticos, aproveché la mañana para, con el metro, bajar también en la parada de Godella, presentando allí otra instancia pidiendo que hagan caso a la comunidad educativa que se concentró a las puertas del consistorio para pedir que se supriman los toros y se priorice a la infancia, además de poner conserje en un colegio del pueblo que lleva meses sin este servicio municipal.

Los partidos políticos que en Moncada permiten la tortura taurina en Godella desde la oposición critican duramente a PP y Vox por devolverla tras años suprimida, pues parece ser que las personas representantes de los mismos en este otro pueblo sí que tienen sentido común.

En definitiva, aproveché la mañana para hacer solicitudes a tres ayuntamientos diferentes por el bien de los animales y el planeta, esperando que estén a la altura.

HACE FALTA VALENTÍA DE COMPROMÍS

Mientras estuve en el Ayuntamiento de Moncada me encontré con Juan Balaguer, concejal de bienestar animal por Compromís y le adelanté algo, pero me dijo que los pactos de gobierno había que cumplirlos.

Yo creo que Compromís está de acuerdo con lo que planteamos y es el PSPV el partido que no, además de que la información la tenían hace tiempo en cuanto a que hemos mandado correos electrónicos a muchas cuentas.

Todo el mundo puede buscar cómo hace unos años en diferentes medios de comunicación apareció esta información textual:

Compromís per Montcada pedirá a la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, conocer si el Ayuntamiento subvenciona o se hace cargo de algún pago relacionado con los actos taurinos en la calle incluidos en el programa de las fiestas de este año.

Compromís ha publicado en su perfil de Facebook la foto que acompaña esta noticia, en la cual se ve a la actual alcaldesa embolando un toro. Por eso, "y ante la presencia de la programación taurina en el programa de fiestas del pueblo", Compromís considera que el Ayuntamiento de Moncada da un claro apoyo institucional a los festejos taurinos.

Si es así, Compromís per Montcada presentará una moción para llevar a cabo “una consulta popular para saber si la ciudadanía quiere que con dinero público se financien este tipo de actividades o si prefiere que se destinen a otras cosas más prioritarias”.

UNA LEGISLATURA LLENA DE POLÉMICAS

En esta legislatura ha habido muchísimas polémicas en Moncada, como la del "concejal karateka" y marido de la alcaldesa que protagonizó un intolerable altercado tras lanzarse desde el escenario contra un grupo de jóvenes que en aquellos momentos proferían insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El concejal socialista Martín Pérez Aranda, marido de la alcaldesa Amparo Orts, evitó su reprobación en un pleno extraordinario convocado por la oposición. La sesión, centrada en el suceso protagonizado por Pérez durante las fiestas patronales del 7 de septiembre, buscaba retirarle sus competencias como responsable de Seguridad y Fiestas.

En el incidente, Pérez realizó un corte de mangas, gestos groseros y se enfrentó a asistentes. Las imágenes, ampliamente difundidas, generaron indignación entre el vecindario, la opinión pública y la oposición.

Lamentablemente, todo apunta a que los representantes públicos de Moncada van a seguir usando a los animales porque los medios de comunicación grandes que pueden hacer presión omiten nuestra solicitud cuando mandamos una nota de prensa y los grandes colectivos animalistas, salvo PACMA, nadie hace fuerza a pesar de que se les mandó un correo electrónico avisando de cómo estaba la situación en este municipio y la oportunidad de cambio.

PACMA SÍ PIDE UN CAMBIO PARA MONCADA

Desde el Partido Animalista PACMA han instado públicamente al futuro equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moncada, encabezado por Compromís, a no autorizar ningún tipo de acto taurino durante la próxima etapa de legislatura.

La formación política recuerda que Compromís ha mantenido durante años una postura crítica hacia este tipo de celebraciones en el pasado, posicionándose contra el uso de animales en festejos populares. “El acceso a la alcaldía representa una oportunidad para trasladar ese compromiso a la acción institucional”, explican desde el departamento de comunicación.

Según la formación, esta petición se produce en un contexto político especialmente delicado en el consistorio de Moncada, donde la coalición entre PSOE y Compromís atraviesa un momento de desgaste y tensiones internas en el tramo final de la legislatura acordada.

PACMA explica que las discrepancias entre ambos socios de gobierno han marcado la agenda municipal en los últimos meses, generando incertidumbre sobre el relevo en la alcaldía y la orientación de futuras decisiones políticas.

Desde la formación política consideran que este escenario refuerza la necesidad de que Compromís “defina con claridad sus prioridades” al asumir mayores responsabilidades de gobierno. “No es momento de ambigüedades: la ciudadanía espera coherencia».

Desde el Partido Animalista insisten en que los ayuntamientos tienen la capacidad legal de no autorizar este tipo de actos y apuestan por modelos festivos “éticos y libres de maltrato animal”. Por ello, hacen un llamamiento directo a Compromís para que marque un precedente en Moncada y se sitúe “del lado de la mayoría social que rechaza la violencia hacia los animales”.

PRIORICEMOS MONCADA

Desde la Plataforma Defensa Animal hemos solicitado una reunión con personas representantes de Compromís y más concretamente con el mencionado edil de bienestar animal y el futuro alcalde que me vio cuando estaba en la cola para hablar con la persona del mostrador.

Ambos son del mismo partido y tienen la posibilidad de marcar la diferencia, pues la señora Orts ha vuelto a ser alcaldesa gracias a Compromís y no pueden ser un simple florero en el gobierno que no pueda aplicar sus valores.

El futuro alcalde me tiene entre sus amistades de Facebook, por lo que entiendo que estará bastante de acuerdo con mi lucha reivindicativa en diferentes causas.

Cabe recordar que el año pasado ya presenté una instancia para representantes socialistas y no me contestaron ni a mí ni al Síndic de Greuges (defensor del pueblo valenciano), que ha emitido contra el consistorio una clarísima resolución por vulneración de derechos fundamentales.

Además del tema de los animales, esa instancia pedía dejar de usar botellas de plástico en el pleno y esa medida la han llevado a cabo, aunque por orgullo no nos han dicho nada.

Moncada tiene muchas problemáticas que solucionar y lo que no puede ser es que nada cambie en el relevo de la alcaldía, siguiendo mandando igualmente la señora Orts y su marido karateka.

Compromís ha sido votado en el municipio por gente defensora de los animales y esto no se volverá a repetir si no demuestra valentía cuando tiene la vara de mando.

Yo creo que los taurinos pueden aguantar un año sin torturar animales y ya veremos quién gana las siguientes elecciones, así como los explotadores de caballos pueden dejarles en paz, como sucede en la bendición de los animales en la Eliana, donde también gobierna desde hace años el PSPV, con la diferencia de que allí sí son progresistas y socialistas.

Los festejos taurinos callejeros que se celebran en este y otros pueblos son considerados por expertos en comportamiento animal y veterinarios como un episodio de estrés extremo y sufrimiento físico y psicológico para el animal, pero, como he dicho antes, es una cuestión de sentido común.

OTRAS PROBLEMÁTICAS TAURINAS

Para ir acabando, también recordamos que los niños/as participan en estos actos en contra de los máximos expertos en temas de infancia (por el daño psicológico que les hace normalizar la violencia hacia los animales).

También tenemos mensajes de diferente vecindario que se queja de las problemáticas y molestias taurinas, además de los costes de dinero público.

También recuerdo que la mayoría de participantes son tíos sin camiseta a los que les gusta hacerse los machotes y que hay informes tanto de psiquiatras como de psicólogos vinculando estos actos con la masculinidad más tóxica y retrógrada.

Yo puedo asegurar, por haber vivido mucho tiempo en el municipio, que la mayoría de Moncada es gente civilizada, aunque sus políticos quieran hacer ver que no o aunque durante las anacrónicas fiestas taurinas se junte gente de toda la Comunidad Valenciana y se vea un poco de bulto.

En casi todos los pueblos donde luchamos para abolir estos perversos actos, es Compromís el partido que en la mayoría nos apoya y simplemente no tendría lógica que, una vez tienen la alcaldía de Moncada, no sean fieles a sus principios.

Ahora sabremos si Compromís Montcada es realmente un partido progresista y coherente, además de que la gente del municipio lo va a tener muy en cuenta a la hora de votar.

Sinceramente, esperemos poder reunirnos pronto para abordar todos los actos con animales, el tema del refugio y la emergencia climática, considerándose por mi parte que Compromís sí está a favor de lo que pedimos, siendo el problema que no gobiernan en solitario.

Defensa Animal somos personas altruistas que luchamos por los animales y nuestro planeta con el único objetivo de crear un mundo mejor. Por desgracia, esto hace que los grandes medios y colectivos pasen de nosotros.

Entre todo esto, el futuro alcalde y el concejal de su partido mencionado anteriormente aparecen en un vídeo tras la necesaria y reciente plantación de 39 árboles: https://www.instagram.com/reel/DYFYRKUocpp/?igsh=MTRwYjVjY253OXIxeg== .

Sin más que añadir, te animo a dejar un comentario educado en ese post de Instagram para que ambos prioricen la protección animal y medioambiental en Moncada.